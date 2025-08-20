Sachpolitik, Parteienbetrieb, Politiker - Deutschland in der dreifaltigen Krise

Deutschland steht nicht nur vor den Scherben fataler sachpolitischer Fehler, vor allem bei der Einwanderung. Zugleich leidet sein Parteienbetrieb unter Sklerose. Und große Politikerpersönlichkeiten, die die Kraft zur Reform gegen Widerstand aufbrächten, fehlen.