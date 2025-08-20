- Deutschland in der dreifaltigen Krise
Deutschland steht nicht nur vor den Scherben fataler sachpolitischer Fehler, vor allem bei der Einwanderung. Zugleich leidet sein Parteienbetrieb unter Sklerose. Und große Politikerpersönlichkeiten, die die Kraft zur Reform gegen Widerstand aufbrächten, fehlen.
Deutschland steckt in der Krise. In der ein oder anderen Weise tut es das vermutlich schon immer – wie die meisten anderen Länder auch. Vor einer „Entscheidung“ oder einem „Wendepunkt“ (so die Bedeutung des griechischen Wortes krisis) in einer unsicheren, schwierigen, gefährlichen Entwicklung, die im schlimmsten Fall in eine Katastrophe münden kann, steht immer irgendein Teil eines Landes: seine Wirtschaft oder sein sozialer Zusammenhalt, seine politischen Parteien oder verschiedene Eliten, seine Infrastrukturen oder seine Ökosysteme. Doch derzeit beschleicht immer mehr Menschen das Empfinden, dass mehr oder weniger fast alles in diesem Land krisenhaft sei.
„Viele Bürger sagen, Köln funktioniert nicht mehr“, stellt der Kölner Oberbürgermeisterkandidat der SPD fest. Dasselbe gilt sicher für viele Bürger auch anderswo in Deutschland – vielleicht mit geringen regionalen Unterschieden. Wer noch einen anderen Gewährsmann für diese Feststellung verlangt, kann den Bahn-Ökonomen Thomas Ehrmann zitieren: „Die Bahn ist der Punchingball für eine tief sitzende Dysfunktionalität im Land“ .
