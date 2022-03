So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Bei der Landtagswahl im Saarland hat die SPD nach den ersten Prognosen (Stand 18 Uhr) einen deutlichen Sieg errungen – und löst ihre Groko-Partnerin CDU, mit der die Sozialdemokraten seit 2012 gemeinsam regieren, als stärkste Kraft im Land ab. Demnach stimmten deutlich über 40 Prozent der Wähler für die SPD. Laut Forschungsgruppen Wahlen entfallen 44 Prozent der Stimmen auf die Sozialdemokraten. Infratest Dimap spricht von 43 bis 44 Prozent.

Dabei fällt der ein oder andere Prozentpunkt hin oder her nicht groß ins Gewicht. Denn die CDU landete demnach deutlich unter 30 Prozent bei 27,5 Prozent. Damit verliert die CDU über zehn Prozentpunkte im Vergleich zu den saarländischen Landtagswahlen im März 2017 (damals 40,7 Prozent), während sich die SPD wiederum klar zweistellig verbessert (29,7 Prozent in 2017).

Der nächste große Wahlverlierer ist die Linke. War die Partei vor fünf Jahren noch von 12,8 Prozent der Wähler gewählt worden, fliegt die Partei mit weniger als drei Prozent der Stimmen aus dem Landtag. Mitentscheidend dürfte hier ein Zwist zwischen dem Lager um den mittlerweile aus der Partei ausgetretenen Oskar Lafontaine und dem Lager um Landesparteichef Thomas Lutze sein. Unterdessen scheinen die Grünen die Fünf-Prozent-Hürde mit sechs Prozent genommen zu haben, während der FDP mit 4,8 Prozent (Stand 18 Uhr) nur noch ein minimaler Funken Hoffnung bleibt. Die AfD scheint mit 5,5 Prozent leicht zu verlieren (6,2 in 2017), aber dennoch im Landtag zu bleiben.

Damit hätte die stellvertretende SPD-Bundesvize Rehlinger in ihrer Heimat im zweiten Anlauf den Sprung nach ganz oben geschafft. Die 45-Jährige wäre die erste SPD-Regierungschefin in der Geschichte ihres Landes. Bundesweit stünden dann vier sozialdemokratische Frauen an der Spitze einer Landesregierung. So viele wie noch nie. Die anderen Parteien von Union über Grünen bis Linke haben nur männliche Regierungschefs.

Das Saarland mit lediglich einer Million Einwohnern ist auch das kleinste Flächenland unter den Bundesländern. Der Landtag mit 51 Abgeordneten ist der kleinste in Deutschland. Trotzdem galt die Wahl auch als erster Stimmungstest für die Ampel-Koalition unter SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz und die Union unter dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. In diesem Jahr folgen noch Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Aufgrund der ersten Zahlen wäre im Saarland eine Koalition unter Führung der SPD sowohl mit CDU als auch Grünen mehrheitsfähig. Reichen könnte es auch für eine sozialliberale Regierung oder eine Ampel-Koalition wie in Berlin, wenn es die FDP in den Landtag schafft. Andererseits wäre selbst eine absolute Mehrheit für die SPD nicht ausgeschlossen, sollten mehrere kleinere Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Die CDU stellte in Saarbrücken seit fast 23 Jahren ohne Unterbrechung die Regierungschefin oder den Regierungschef. Hans war allerdings zum ersten Mal Spitzenkandidat seiner Partei. Der heute 44-Jährige hatte den Posten 2018 von Annegret Kramp-Karrenbauer übernommen, die damals aus dem Saarland in die Bundespolitik wechselte. Im Wahlkampf ließ Hans offen, ob er bei einer CDU-Niederlage auch als Vize unter Rehlinger ins Kabinett gehen würde. In allen Umfragen hatte er viel schlechtere Beliebtheitswerte als Rehlinger.

