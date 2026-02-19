Rüstung - Die Bundeswehr braucht kein FCAS-Flugzeug – sondern Drohnen

Das deutsch-französisch-spanische Kampfflugzeug-Projekt FCAS ist gescheitert. Das sollte als Chance verstanden werden, die Rüstung an den Lehren des Ukrainekriegs auszurichten. Statt neuer überteuerter Kampflugzeuge braucht die Bundeswehr unbemannte Waffensysteme.