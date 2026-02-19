- Die Bundeswehr braucht kein FCAS-Flugzeug – sondern Drohnen
Das deutsch-französisch-spanische Kampfflugzeug-Projekt FCAS ist gescheitert. Das sollte als Chance verstanden werden, die Rüstung an den Lehren des Ukrainekriegs auszurichten. Statt neuer überteuerter Kampflugzeuge braucht die Bundeswehr unbemannte Waffensysteme.
Wie oft schon hat die Geschichte uns gelehrt, dass Größe nicht im Beharren, sondern im rechten Zeitpunkt des Umkehrens liegt! Nicht derjenige ist weise, der um jeden Preis an einem gefassten Beschluss festhält, sondern der, welcher erkennt, wann der Weg in die Irre führt – und mit festem Griff das Steuer herumreißt. So steht Europa heute vor einer Entscheidung von Tragweite: Soll es weiter Milliarden in das deutsch-französisch-spanische Kampfflugzeugprojekt FCAS investieren – jenes „Future Combat Air System“, getragen von Dassault Aviation, Airbus und Indra Sistemas – oder soll es den Mut finden, das Scheitern einzugestehen und einen Neuanfang zu wagen?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.