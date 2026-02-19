Drohne
Drohne vom Typ Loitering Munition System beim Artilleriebataillon 215 / picture alliance/dpa | Friso Gentsch

Rüstung Die Bundeswehr braucht kein FCAS-Flugzeug – sondern Drohnen

Das deutsch-französisch-spanische Kampfflugzeug-Projekt FCAS ist gescheitert. Das sollte als Chance verstanden werden, die Rüstung an den Lehren des Ukrainekriegs auszurichten. Statt neuer überteuerter Kampflugzeuge braucht die Bundeswehr unbemannte Waffensysteme.

VON RICHARD DREXL am 22. Februar 2026 7 min

Richard Drexl ist Oberst außer Dienst der Luftwaffe mit unter anderem langjährigen Erfahrungen im Bundesministerium der Verteidigung

Wie oft schon hat die Geschichte uns gelehrt, dass Größe nicht im Beharren, sondern im rechten Zeitpunkt des Umkehrens liegt! Nicht derjenige ist weise, der um jeden Preis an einem gefassten Beschluss festhält, sondern der, welcher erkennt, wann der Weg in die Irre führt – und mit festem Griff das Steuer herumreißt. So steht Europa heute vor einer Entscheidung von Tragweite: Soll es weiter Milliarden in das deutsch-französisch-spanische Kampfflugzeugprojekt FCAS investieren – jenes „Future Combat Air System“, getragen von Dassault Aviation, Airbus und Indra Sistemas – oder soll es den Mut finden, das Scheitern einzugestehen und einen Neuanfang zu wagen?

Peter William | So., 22. Februar 2026 - 12:22

Absoluter Quatsch. Die Ukrainer haben Luft-Überlegenheit.

Diese muss hergestellt werden und das geht nicht mit kleinen Drohnen, wenn dann benötigt es Jagddrohnen dafür.

Das FCAS Projekt ist richtig, dann baut halt eine Version ohne Frankreich einzubeziehen, wenn ihr euch nicht aus Systemspezifikationen einigen könnt.

Drohnenabwehrsysteme gibt es bereits gute und bessere werden noch entwickelt werden.

Für Drohnen die gute alte FLAK auf den neuesten Stand bringen und voila, alle werden vom Himmel geholt!

