Die Anstalten haben gewonnen. Im Machtkampf mit dem aufmüpfigen Bundesland Sachsen-Anhalt setzten sich die öffentlich-rechtlichen Sendergiganten mit voller Wucht durch. Das Bundesverfassungsgericht gab ihnen mit seinem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss Recht: Das Veto aus Magdeburg gegen die Erhöhung des monatlichen Rundfunkbeitrags von 17,50 auf 18,36 Euro sei ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Die Beitragszahler werden fortan um 86 Cent mehr zu Kasse gebeten.

Überraschend kommt diese Schützenhilfe aus Karlsruhe nicht. Zwar hatten diejenigen, die schon lange auf eine Verschlankung der Milliarden verschlingenden Rundfunkanstalten drängen, gehofft, der Widerstand aus Sachsen-Anhalt werde dazu führen, dass dadurch eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Systems angestoßen werden könnte. Doch das Bundesverfassungsgericht hätte dazu mit seiner in Jahrzehnten entwickelten Rechtsprechung brechen müssen.

Das hat es sich offenbar nicht getraut – und damit eine Chance vertan. Denn ein solcher Bruch wäre dringend notwendig, um den immer mehr unter Rechtfertigungsdruck geratenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk zurechtzustutzen und damit zu retten.

Jahrzehntealte Waffenbruderschaft

Zwischen dem Verfassungsgericht und den Rundfunkanstalten besteht eine seit Jahrzehnten währende Waffenbruderschaft, wenn es darum geht, tatsächliche oder vermeintliche Angriffe der Politik auf das öffentlich-rechtliche System abzuwehren. Mehr noch: Dieses System wurde ganz entscheidend von den Richtern in Karlsruhe geformt. Erst die Rundfunkurteile des Bundesverfassungsgerichts haben aus dem von den Alliierten in Westdeutschland eingesetzten Sendeanstalten jene mächtigen Bollwerke der Bürokratie gemacht, die sie bis heute sind. Und die sich konsequent jedem ernsthaften Reformversuch erwehren.

Das Ergebnis: Deutschland leistet sich den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt. Acht Milliarden Euro im Jahr zahlen die Bürger, damit sie von ARD und ZDF mit „Tagesschau“, „Tatort“ und „Traumschiff“ „grundversorgt“ werden – ob sie dies wollen oder nicht. Den Begriff Grundversorgung hat sich das Bundesverfassungsgericht ausgedacht, um die Aufgabe der damals noch mit gerätebezogenen Gebühren, heute mit Pflichtbeiträgen für jeden Haushalt versorgten Sender möglichst staatstragend klingen zu lassen.

Es gab schon immer Zweifel, ob Fußballübertragungen und Volksmusiksendungen wirklich ein so wichtiger Grundpfeiler der Demokratie sind, dass man sie nicht auch dem freien Markt überlassen könnten, der so etwas in der Regel deutlich günstiger hinbekommt. Diese Zweifel sind inzwischen enorm gewachsen. Denn der technische Fortschritt hat dazu geführt, dass Videos per Internet verbreitet werden können. Viele junge Leute sehen sich Filme, Serien und Beiträge nicht mehr im Fernsehen an, sondern auf dem Computerbildschirm oder dem Handy. Die Öffentlich-Rechtlichen, deren Zuschauer immer älter werden, konkurrieren dort mit Streamingdiensten wie Netflix und Amazon sowie mit Youtube-Stars.

Aus dieser sich rapide wandelnden Medienlandschaft leitet das Bundesverfassungsgericht in seiner aktuellen Rundfunkentscheidung allerdings keinen Reformbedarf der schwerfälligen und verkrusteten Anstalten ab, sondern im Gegenteil: eine wachsende Bedeutung und erneuerte Bestandsgarantie.

Tiefes Misstrauen gegen private Medien

Die Argumentation des von Gerichtspräsident Stephan Harbarth angeführten ersten Senats zeugt dabei von einem tiefen Misstrauen gegenüber privatwirtschaftlichen Medien. „Sind Angebote zum größten Teil werbefinanziert, fördern sie den publizistischen Wettbewerb nicht unbedingt; auch im Internet können die für die Werbewirtschaft interessanten größeren Reichweiten nur mit den massenattraktiven Programmen erreicht werden“, heißt es in dem Beschluss.

„Solche Angebote sind nicht auf Meinungsvielfalt gerichtet, sondern werden durch einseitige Interessen oder die wirtschaftliche Rationalität eines Geschäftsmodells bestimmt, nämlich die Verweildauer der Nutzer auf den Seiten möglichst zu maximieren und dadurch den Werbewert der Plattform für die Kunden zu erhöhen.“ Der beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse sich dem als Gegengewicht entgegenstellen.

Wer verfolgt hat, wie sich die zum Fernsehsender entwickelnde Bild-Zeitung bei der Berichterstattung über die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen den heimischen WDR in den Schatten gestellt hat, fragt sich, ob es nicht eher umgekehrt ist. Nämlich dass die private Konkurrenz den publizistischen Wettbewerb und die Meinungsvielfalt fördert.

Großteil der Beitragsmilliarden nicht für Journalismus

Zumal ein Großteil der Beitragsmilliarden gar nicht für journalistische Programme ausgegeben wird, sondern für die üppige Altersversorgung der früheren Mitarbeiter, einen gigantischen Verwaltungsapparat sowie für Sportrechte und Unterhaltungsformate. Daher lautet eine Kernforderung der Systemkritiker, die Öffentlichen-Rechtlichen müssten auf ihren Kernauftrag reduziert werden. Sie sollen nur das machen, was Private tatsächlich schlecht leisten können: breite Auslandsberichterstattung, fundierte Kultursendungen und regionale Informationen aus ganz Deutschland.

Wobei sie auch dort zunehmend in Konflikte mit Privatmedien geraten. Denn die unter Anzeigen- und Auflagenschwund leidenden Regionalzeitungen beargwöhnen das textlastige Online-Angebot der ARD-Anstalten kritisch. Mit Pflichtbeiträgen finanzierte „Internet-Zeitungen“ zerstörten ihr eigenes Online-Geschäftsmodell, klagen die Verleger.

Vor diesem Hintergrund ist das Festhalten des Bundesverfassungsgerichts an einem aus der Zeit gefallenen Finanzierungsmodell, das zu immer weiter steigenden Rundfunkbeiträgen führt, kein gutes Signal. Das Ansinnen Sachsen-Anhalts, die von den Anstalten für notwendig empfundenen Beitragserhöhungen nicht mehr einfach nur abzunicken, wie es alle anderen Bundesländer stets getan haben, ist vollkommen richtig. Zumal gerade in Ostdeutschland die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk besonders weit verbreitet ist und dessen Zuschauerzahlen deutlich niedriger als im Westen sind.

Kaum mehr zu kontrollieren

Das Bundesverfassungsgericht leitet wie all die Jahrzehnte zuvor das Recht der Rundfunkanstalten, eine Beitragserhöhung auch gegen den Willen einzelner Landesparlamente durchzusetzen, direkt aus dem Grundgesetz ab. Doch darin heißt es nur: „Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet.“ Es steht dort nichts davon, dass die Rundfunkfreiheit nur durch immer weiter steigende Pflichtbeiträge gewährleistet werden kann. Das haben sich allein die Richter in Karlsruhe ausgedacht.

Sie meinten es gut. Denn sie wollten so verhindern, dass Politiker Druck auf Rundfunkjournalisten ausüben. Aber es ist dadurch ein System entstanden, das sich vollkommen verselbstständigt hat und kaum mehr zu kontrollieren ist. In einer Demokratie ist diese Kontrolle eigentlich Aufgabe des Parlaments, stellvertretend für den Bürger und Beitragszahler. Das Bundesverfassungsgericht befindet sich auf einem Irrweg, der dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk langfristig mehr schaden als nutzen wird. Denn dessen Akzeptanz schwindet zunehmend.