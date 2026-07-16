- Eine Erklärung für ihren Wahlerfolg ist noch kein Aufruf, die AfD zu wählen
Manchmal entscheidet sich an einfachen Fragen, ob jemand fähig ist, über Politik zu debattieren. Eine lautet: Versteht die Person den Unterschied zwischen einer Erklärung des AfD-Erfolgs und einem AfD-Wahlaufruf? Der Fall Thomalla/Moschner/Ruland liefert ernüchternde Antworten.
Es gibt Reaktionen. Und es gibt Beißreflexe. In jeder Debatte über die AfD – egal welcher konkrete Aufhänger – hat sich vor allem Letzteres durchgesetzt. Sobald das Gespräch auf die AfD kommt, war’s das häufig mit der Sachlichkeit. Dann wird geplärrt, gebrüllt, empört, gesteinigt, kurzum: schnell die Contenance verloren.
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