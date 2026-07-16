AfD
Eine AfD-Delegierte hält während einer Versammlung in NRW einen Fächer mit Parteilogo in der Hand / picture alliance/dpa | Thomas Banneyer

Reden über die AfD Eine Erklärung für ihren Wahlerfolg ist noch kein Aufruf, die AfD zu wählen

Manchmal entscheidet sich an einfachen Fragen, ob jemand fähig ist, über Politik zu debattieren. Eine lautet: Versteht die Person den Unterschied zwischen einer Erklärung des AfD-Erfolgs und einem AfD-Wahlaufruf? Der Fall Thomalla/Moschner/Ruland liefert ernüchternde Antworten.

VON BEN KRISCHKE am 18. Juli 2026 7 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Es gibt Reaktionen. Und es gibt Beißreflexe. In jeder Debatte über die AfD – egal welcher konkrete Aufhänger – hat sich vor allem Letzteres durchgesetzt. Sobald das Gespräch auf die AfD kommt, war’s das häufig mit der Sachlichkeit. Dann wird geplärrt, gebrüllt, empört, gesteinigt, kurzum: schnell die Contenance verloren. 

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Jens Böhme | Sa., 18. Juli 2026 - 18:45

Eine unangenehme Reaktion von einer EU-Politikerin. Wenn Schauspieler, Schornsteinfeger oder Pflegeheimbewohner sich zu öffentlichen Themen äußern, sollten sich Politiker/innen nicht erdreisten, Meinungsfreiheit mit EU-Aktenberge zu unterdrücken. Niemand hat Frau Strack-Zimmermann genötigt, für die EU zu kandidieren, um dort bis in die Nacht arbeiten zu müssen.

Armin Latell | Sa., 18. Juli 2026 - 18:59

dass das, was die dort tun, als arbeiten bezeichnet werden kann. Eher als kontraproduktive Zeit- und Geldverschwendung. MMn.

Ich repetiere nur MASZ' Reaktion in meinem Kommentar. Ob MASZ' Reaktion inhaltlich glaubwürdig ist, ist nicht Thema des Cicero-Artikel.

Walter Bühler | Sa., 18. Juli 2026 - 20:38

... altgediente und äußerst sture Politikerin ist und insofern natürlich bei aller nötigen Höflichkeit nicht mehr guten Gewissens als jung bezeichnet werden kann.

Gilt das nicht auch für ihre Partei? Ich jedenfalls habe als Schüler noch Herrn Erich Mende mit dem EK wahlkämpfend erlebt.

Ich bin alt, aber ich bin noch nicht so senil, dass ich wie Frau Strack-Zimmermann vergessen könnte, das die FDP, die CDSU und die SPD Altparteien sind. Auch die Linken sind eine Altpartei, die sich ausgehend von der KPD über SED/SEW und PDS im Laufe der Geschichte immer neue Namen umgehängt hat.

Die AfD ist erst 2013 gegründet worden, also ist sie - verglichen mit den Altparteien - eine junge Partei, ebenso wie das BSW etc.

Hat Frau Strack-Zimmermann vielleicht auch vergessen, dass die FDP gar nicht mehr im Bundestag vertreten ist? Nun, das kommt in unserem Alter durchaus vor.

Christa Wallau | Sa., 18. Juli 2026 - 19:58

...die Erwartungen und Bedürfnisse der Zielgruppe erfüllen."

Wie denn, bitte, ohne bei der AfD abzuschreiben?!?

Das tut die CDU zwar in Teilen schon längst.
Aber da die Zustände täglich bedrohlicher werden, kommt sie mit ihrem "Abgucken" bei der AfD nicht schnell genug nach, da sie ja immer noch den Anschein erwecken will: "WIR haben nichts gemein mit der "Nazi-Partei!"

Kurz: Es ist wie beim Hasen und beim Igel.
Wo die CDU endlich angehetzt kommt, ist die AfD schon da!

Aus diesem Dilemma kommt die CDU m. E. nur heraus, indem sie unter neuer Führung zum Wohle des Volkes (der "Zielgruppe" u. dem eigentlichen Souverän!) mit der AfD oder unter Duldung der AfD eine radikale Kehrtwende in der bisherigen Politik vollzieht und entsprechend
harte Reformen auf den Weg bringt.
Sonst landet sie dort, wo die SPD jetzt schon ist.

Das bedeutet faktisch: In Deutschland stehen sich - wie vor fast 100 Jahren - Rechte und Linke haßerfüllt gegenüber. Eine Mitte gibt es nur noch in Resten.

Dirk Nowotsch | Sa., 18. Juli 2026 - 20:46

...für Demokratie! Merz sowieso nicht und Steinmeier auch nicht! Eigentlich ist die ganze Politbande der Altparteien, ein Haufen von Lobbyisten und bezahlter Gesetze Macher, die auf Bestellung der Upper Class liefern! Außer den Menschen, die das nicht verstehen, will niemand mehr diesen Abfallkübel der Demokratie haben! Wer aber dennoch nicht die AFD wählen mag, aber aus vorgenannten Gründen die Altparteien ablehnt, wird trotzdem in die AFD und Nazi-Ecke geschoben! Es wird Zeit diesen ganzen verlogenen Politapparat, dem die eigenen Diäten wichtiger sind, als Flaschen-Sammelnde Rentner, los zu werden. Auch wenn man die AFD nicht unbedingt mag, ein überragendes Wahlergebnis würde ein Erdbeben bis nach Brüssel auslösen! Brüssel hat schon vorsorglich wissen lassen, man würde eine solche Wahl in Deutschland annullieren! Möge sich jeder seinen Reim darauf machen! Demokratie sehe ich hier keine mehr! Da kann die Margot des Westens erzählen, was sie mag!

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