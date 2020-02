So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Annegret Kramp-Karrenbauer gibt auf. Wie unter anderem „Spiegel“ und „Welt“ melden, will die CDU-Parteivorsitzende ihr Amt zur Verfügung stellen. Auch eine Kanzlerkandidatur strebe sie nicht mehr an. Demnach habe Kramp-Karrenbauer am Montag im CDU-Präsidium ihre Entscheidung mitgeteilt.

Grund ihrer Entscheidung sei, dass es ein „ungeklärtes Verhältnis von Teilen der CDU mit AfD und Linken“ gebe. Die Wahl des FDP-Abgeordneten Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD und der CDU hatte in der letzten Woche ein politisches Erdbeben ausgelöst.

