Mit Volker Bouffier verlässt ein Politiker die Bühne, der in seiner Person die Wandlung der CDU stärker verkörpert als jeder andere Politiker. Als hessischer Innenminister war die Bezeichnung „Schwarzer Sheriff“ für Bouffier ein Ehrentitel. Als Regierungschef und stellvertretender CDU-Vorsitzender trug er die Politik Angela Merkels solidarisch mit. Mit der Bildung der ersten schwarz-grünen Koalition in einem Flächenland eröffnete er seiner Partei neue Machtperspektiven. Und bei alldem schaffte er es, im positiven Sinn als treuer Parteisoldat zu gelten. Das macht ihm in der Partei keiner nach.

Bouffier war an vorderster Front mit dabei, als der konservative Landesverband mit Roland Koch die Sozialdemokraten ausgerechnet im „roten Hessen“ 1999 als Regierungspartei ablöste. Als er 2010 Koch nachfolgte, war er einer von insgesamt neun Ministerpräsidenten aus den Reihen von CDU und CSU, die allesamt ohne grüne Koalitionspartner regierten. Heute stellt die Union nur noch sechs Länderchefs, von denen allein Markus Söder in Bayern noch eine Mehrheit ohne Grüne hat. Unter Bouffier wurde die einst als konservativer Kampfverband oder Stahlhelmfraktion geschmähte Hessen-CDU zum Schrittmacher für eine aus CDU-Sicht vor zehn Jahren allenfalls als Notlösung denkbare Farb- und Machtkonstellation.