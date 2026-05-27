Wenn Geschichten, die vom bloßen Hörensagen handeln, plötzlich Nachrichtenwert bekommen, sagt das zwar nichts aus über ihren Wahrheitsgehalt. Aber doch einiges über die Gemengelage, vor deren Hintergrund sie spielen. Die allgemeine Situation muss dann nämlich dergestalt sein, dass die Kolportage hineinpasst und insgesamt plausibel erscheint. So wie jetzt mit dem angeblich ins Auge gefassten Kanzlersturz des Friedrich Merz. Laut aktueller Kolportage der Bild-Zeitung wurde diese Option also „unter Mitgliedern der obersten Führungsgremien der CDU sowie anderen prominenten Christdemokraten“ besprochen. Es handele sich allerdings nicht um konkrete Planungen, sondern um in eher kleinen Gesprächsrunden geäußerte „Überlegungen“ darüber, ob dieser Weg bestehe und wie realistisch er sei. Das alles ist hinreichend diffus, um sich für den Fall, dass nichts weiter geschieht, als Verbreiter aus der Affäre ziehen zu können.