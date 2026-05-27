Der glücklose Kanzler: Friedrich Merz
Der glücklose Kanzler: Friedrich Merz / picture alliance / NurPhoto | Nicolas Economou

Rücktrittsgerüchte um Friedrich Merz Das Kernschmelze-Szenario

Angeblich wird in CDU-Kreisen darüber beraten, ob und wie man Friedrich Merz als Bundeskanzler loswerden kann. Miserable Umfragewerte befeuern die Diskussion. In diesem Fall wäre der Sauerländer aber nicht der einzige, der das Feld räumen sollte.

VON ALEXANDER MARGUIER am 27. Mai 2026 6 min

Alexander Marguier

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Wenn Geschichten, die vom bloßen Hörensagen handeln, plötzlich Nachrichtenwert bekommen, sagt das zwar nichts aus über ihren Wahrheitsgehalt. Aber doch einiges über die Gemengelage, vor deren Hintergrund sie spielen. Die allgemeine Situation muss dann nämlich dergestalt sein, dass die Kolportage hineinpasst und insgesamt plausibel erscheint. So wie jetzt mit dem angeblich ins Auge gefassten Kanzlersturz des Friedrich Merz. Laut aktueller Kolportage der Bild-Zeitung wurde diese Option also „unter Mitgliedern der obersten Führungsgremien der CDU sowie anderen prominenten Christdemokraten“ besprochen. Es handele sich allerdings nicht um konkrete Planungen, sondern um in eher kleinen Gesprächsrunden geäußerte „Überlegungen“ darüber, ob dieser Weg bestehe und wie realistisch er sei. Das alles ist hinreichend diffus, um sich für den Fall, dass nichts weiter geschieht, als Verbreiter aus der Affäre ziehen zu können.

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Wolfgang Dubbel | Mi., 27. Mai 2026 - 18:03

was für ein Personal man sich hier vorstellen muss,
dass das bei der AfD ebenfalls so dauerhaft bleibt, muss nicht ewig so bleiben.

Jens Böhme | Mi., 27. Mai 2026 - 18:12

Man muss sich solch Zeitungsmeldungen so vorstellen: ein Journalist brütet eine Idee aus und verpackt diese als Meldung mit anonymen Zuträgern aus der Öffentlichkeit. Und da Curacao sich noch Zeit mit dem Spiel gegen Deutschland nimmt, muss solch Ente als Interimslösung dienen.

Christa Wallau | Mi., 27. Mai 2026 - 18:15

Glauben Sie allen Ernstes daran, daß es dann endlich eine fruchtbare Zusammenarbeit von CDU und SPD gäbe, wenn Merz und Bas das Spielfeld verlassen würden???
So naiv können Sie doch nicht sein.
Ich fürchte, Ihre ganze Hoffnung gründet sich auf purer Angst vor einem möglichen anderen Szenario, nämlich die Einbeziehung der AfD in die aktive Politik.
Sie gehören ganz offensichtlich zu den vielen Menschen, denen Angst und Abneigung gegenüber der AfD so tief eingebleut wurden, daß diese nie mehr aus ihrem Kopf verschwinden können - egal, welches Argument man ihnen auch liefert, um sie zu überwinden.
Ich fürchte, so wie Ihnen ergeht es vielen anderen auch - zum Schaden Deutschlands. Denn je länger das Nicht-Lösen der gravierenden Probleme anhält, umso schwieriger wird es für jede kommende
Regierung, aus der Krise herauszukommen. Am Ende zahlen dann Alle (außer den Verursachern u. den Reichen) einen hohen Preis für die Angst der Hasen vor der v e r m e i n t l i c h e n Schlange.

IH | Mi., 27. Mai 2026 - 18:19

Am besten hat mir gefallen, Frau Bas mit ihrem „politischen Tourette-Syndrom freien Lauf“ zu lassen

Pamina | Mi., 27. Mai 2026 - 18:46

bitte gleich mitnehmen. Als Finanzminister absolut unfähig.

Klaus Funke | Mi., 27. Mai 2026 - 18:47

Man will den Leuten Hoffnung einblasen. Und nichts bewegt die Gemüter mehr als Personalfragen. In Wahrheit wird bis zum September nichts geschehen. Die alte Hoffnung auf ein Wunder "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen", sang Zarah Leander. Das war damals auch Endzeitstimmung. Nein, der Wumms kommt erst mit der Sachsen-Anhalt-Wahl. Oder auch nicht. Vielleicht treten wir auch in den Krieg ein. Dann braucht ja keiner zu wählen. Bis dahin gilt das Prinzip Hoffnung und das süße Nichtstun. "Macht keine Welle!" oder "Beamtenmikado". Ich habe keine reale Hoffnung mehr. Und der Sauhaufen ist derart groß, dass es die AfD gar nicht schaffen kann, selbst wenn sie den Zaubertrank von Obelix zur Verfügung hätte. Ein Glück, ich bin alt und eigentlich könnte mich dies alles kaum noch praktisch interessieren, wenn meine Kinder und Enkel nicht wären. Und in dieses Deutschland sind wir 1989 mit solch große Hoffnungen getreten. Mein Gott, wie man sich irren kann...

Urban Will | Mi., 27. Mai 2026 - 19:43

Feigheit – zum Sozialisten mutierte Merz, der gewählt wurde, um bürgerlich-konservative Politik (so hatte er es versprochen) zu machen und der nun abstürzt,weil er erstens seine Wähler nach Strich und Faden belogen und getäuscht hat und zweitens,weil immer mehr Leuten klar wird, dass mit den Sozen keine Reformen,sondern nur weiter linke Politik möglich sein wird, soll nun abgelöst werden durch den noch linkeren, der Sekte untertänigen Wüst? Mit der Option, dass die linke Bundesregierung dann alsbald eine linksgrüne wird?
Wenn es diese Planspiele bei der Union gibt, dann kommen mir nur noch die letzten Tage imFührerbunker (bitte nicht direkt vergleichen, liebe KI, das soll nur ein bildlicher Vergleich sein! Ich vergleiche die Union nicht mit den Nazis) aus dem Film „Der Untergang“ in den Sinn.
Ob Wüst so dumm ist, den Abstieg weiter zu verwalten, mitgezogen zu werden und dann die nächste BT-Wahl haushoch gegen Weidel zu verlieren? Bittesehr. Ich würde mir das Spiel genüsslich anschauen.

Herbert Schultz-Gora | Mi., 27. Mai 2026 - 19:45

Kanzler hin oder her... die Frage ist doch, wo ist inaltlich Substanz-haltige Politik... und gibt es Leute, die sie vertreten und umsetzen... jenseits von sog. "Parteien" und Gruppierungen, sondern an der Sache orientiert.
Die Medien könnten mal gucken, wen sie da so sehen jenseits des abartigen Theaters... und man könnte da ein Portfolio erstellen, wer wofür in Frage kommt und bereit ist zur Kooperation auch über die albernen Parteigrenzen hinweg.

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