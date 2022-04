So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der F.A.Z.

Klebte die Bundesfamilienministerin deshalb so sehr an ihrem Amt, weil sie als Feministin für ihre Themen „brennt“, wie sie kurz nach ihrer Berufung verkündet hat? Hielt die Grüne sich gar für unersetzlich wegen der ihr gern zugeschriebenen Vorbildrolle als Mutter von vier Kindern und einem „Hausmann“ an ihrer Seite? Oder konnte sie einfach nicht erkennen, dass ihr Verhalten als Umweltministerin während und nach der Jahrhundertflut im Ahrtal unverantwortlich war?

Eines jedenfalls steht fest: Nach dem Rücktritt fallen die Grünen-Politikerin und ihre Familie zunächst einmal weich. Bereits nach einem Tag Amtszeit stehen einem Bundesminister rund 75.660 Euro Übergangsgeld zu. Mehr dürften es indes nach nur gut vier Ministermonaten nicht werden. Dann aber steht Spiegel vor der Frage, wovon sie, ihr Mann und ihre vier Kinder eigentlich leben sollen. Denn Spiegel ist im Dezember aus der rheinland-pfälzischen Landespolitik direkt ins Bundeskabinett gewechselt, hat also kein Bundestagsmandat. Sie kann folglich nicht mit Diäten rechnen. Und für ihre in Mainz erworbenen Ruhegehaltsansprüche als Landesministerin ist sie mit 41 Jahren noch viel zu jung.