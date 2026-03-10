Rücktritt des Spitzenkandidaten Stoch - „Totale Inhaltsleere und massiver Glaubwürdigkeitsverlust“

Historisches SPD-Debakel in Baden-Württemberg. 5,5 Prozent und Rücktritt von Andreas Stoch. Während die Parteiführung den Wahlkampf erklärt, fällt das Urteil der Basis auf Facebook hart aus. Eine Collage aus Wut, Spott und tiefer Entfremdung.