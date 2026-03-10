Andreas Stoch
Der Lotse geht von Bord: Andreas Stoch tritt als Landes- und Fraktionsvorsitzender zurück / picture alliance/dpa | Katharina Kausche

Rücktritt des Spitzenkandidaten Stoch „Totale Inhaltsleere und massiver Glaubwürdigkeitsverlust“

Historisches SPD-Debakel in Baden-Württemberg. 5,5 Prozent und Rücktritt von Andreas Stoch. Während die Parteiführung den Wahlkampf erklärt, fällt das Urteil der Basis auf Facebook hart aus. Eine Collage aus Wut, Spott und tiefer Entfremdung.

VON MIA KILIAN am 10. März 2026 6 min

Der Wahlkampf in Baden-Württemberg wird als Zweikampf zwischen Grünen und CDU in Erinnerung bleiben. Dabei entstand der Eindruck, dass es häufiger um die im „Hagel-Skandalvideo“ erwähnte Eva ging als um den aktuellen Koalitionspartner der CDU im Bund – die SPD. Diese schien zwischen eigener Internet-Furore rund um französische Entenpastete und einer sich seit Jahren verstärkenden politischen Bedeutungslosigkeit zerrieben worden zu sein – mit einem historisch schlechten Ergebnis von 5,5 Prozent. Wie reagiert die SPD-Basis auf die Performance der Partei und ihres Spitzenkandidaten Andreas Stoch? Und was wünschen sie sich von der Partei, der sie einst so überzeugt folgten?

