Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Wie man aus den Koalitionsverhandlungen hört, will die CDU das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) abschaffen. Das ist tatsächlich eine schlimme Nachricht. So unbekannt dieses Gesetz in der breiten Öffentlichkeit ist, es ist seit 2006 eine tragende Säule der Demokratie in Deutschland.

Über Jahrhunderte galt der Grundsatz des Verwaltungsgeheimnisses. Der Staat hat nicht preisgegeben, was in seinem Inneren passierte. Man raunte geheimnisvoll vom Arkanum der Verwaltung. Im Obrigkeitsstaat war das normal. In autoritären Staaten ist das immer noch so. Die Untertanen hatten sich nicht dafür zu interessieren, was Beamte und Politiker hinter den Kulissen taten. Nur die Schweden waren anders. Sie hatten schon 1766 durch ihre Tyreckfrihetsförordning (Druckfreiheitsverordnung) ihren Bürgern den Zugang zu offiziellen Akten des Staates ermöglicht.

Paradigmenwechsel in der Demokratie

In einer Demokratie ist das Verwaltungsgeheimnis natürlich ein schmerzhafter Fremdkörper. Deshalb begann nach dem 2. Weltkrieg in den demokratischen Staaten ein Paradigmenwechsel. Das Verwaltungsgeheimnis wurde zur engen Ausnahme, die Regel sollte jetzt der freie Zugang zu allen Informationen werden, die die Verwaltung gespeichert hat.

Der Vorreiter war der US-amerikanische Freedom of Information Act (FOIA) von 1966. Er räumte den Bürgern weit reichende Einsichtsrechte in Akten der Bundesbehörden ein. Der FOIA hat sich vor allem für investigative Journalisten zu einem wichtigen Tool entwickelt. Aufwändige und tiefschürfende Recherchen sind ohne diese Rechte kaum mehr möglich. Die meisten westlichen Demokratien folgten diesem amerikanischen Beispiel. Aktenöffentlichkeit ist heute im Westen normal.

Aktenöffentlichkeit auch in Deutschland

Deutschland allerdings hinkte deutlich hinterher. Die Beharrungskräfte der traditionellen Verwaltung waren hier besonders stark. Der Abschied vom Aktengeheimnis fiel schwer. Erst 2006 wurde das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) erlassen. Der neue Grundsatz findet sich direkt in Paragraf Eins: „Jeder hat … gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen.“ Das gilt für alle.

In der Praxis sind es allerdings vor allem Journalisten, die das IFG für ihre Recherchen nutzen. Spektakuläre Fälle aus den letzten Monaten sind etwa die RKI-Files oder die Cicero-Recherchen des Journalisten Daniel Gräber zur (Anti-)Atom-Politik der Ampelkoalition. Sind die Zeiten für Medienvertreter jetzt also paradiesisch? Nicht wirklich, wie man immer wieder feststellen muss.

Ein wichtiges Problem ist immer noch das veraltete Denken in den Behörden. Informationen herauszugeben, fällt vielen Entscheidern im Beamtenapparat weiterhin schwer. Auch wenn die Rechtslage jetzt anders ist: Die Tradition des Aktengeheimnisses ist in den Köpfen immer noch stark. Deshalb geben Behörden sehr oft Akten nur stark geschwärzt oder gar nicht heraus. Nicht selten müssen Medienvertreter ihr Recht auf Informationszugang vor Gerichten durchsetzen. Und selbst dann sind Akten so stark geschwärzt, dass man ihnen die entscheidenden Informationen nicht entnehmen kann. Manche Schwärzung lässt sich nur als Sabotage der Pressearbeit verstehen. Viel zu oft versucht der Staat mit allen Tricks, Informationen vor einer kritischen Öffentlichkeit geheim zu halten.

Staatsgeheimnis und Privacy

Im deutschen Rechtssystem gibt es (fast) kein Recht, das keine Grenzen hätte. So ist es auch beim Recht auf Zugang zu staatlichen Informationen. Das IFG gibt keinen Zugang zu echten Staatsgeheimnissen. Einzelheiten zur militärischen Strategie der Bundeswehr oder zu den Spionen der deutschen Geheimdienste im Ausland wird man mithilfe des IFG nicht erfahren können. Aber nicht alles, was die Beamten als Staatsgeheimnisse ansehen, sind auch welche. Im Streitfall müssen das die Gerichte entscheiden.

Manche Informationen, die der Staat gespeichert hat, betreffen andere Bürger und deren Persönlichkeitsrechte. Der Klassiker: Ein Journalist will wissen, wie viel Steuern ein Prominenter im letzten Jahr gezahlt hat. In diesem Fall kollidiert das Recht auf Informationszugang mit dem Steuergeheimnis. Um diese persönlichen Rechte zu schützen, beschränkt das IFG den Informationszugang in solchen Fällen.

Ein anderes Beispiel: Bei etlichen Behörden sind auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen gespeichert. Können Konkurrenten diese Informationen nach dem IFG einfach erhalten? Klare Antwort des Gesetzes: nein. Personenbezogene Daten oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden im Normalfall nicht herausgegeben. In ganz speziellen Ausnahmefällen kann das nach sorgfältiger Abwägung anders sein.

Blick in den Maschinenraum

Worin liegt nun die besondere Bedeutung des IFG? Es macht den Staat und Teile der Politik transparenter. Es ermöglicht den Bürgern einen Blick in den Maschinenraum des Staates. In einer echten Demokratie muss das auch so sein. Im Grundgesetz heißt es ausdrücklich: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das Volk ist der Souverän. Es kontrolliert die Staatsgewalt, es bestimmt die Richtung, in die Staat und Politik gehen sollen. Damit das keine Farce ist, müssen die Bürger alle wirklich wichtigen Informationen bekommen können. Und dazu braucht es den Informationszugang, den das IFG schafft. Kurz: Das IFG ist in einer Demokratie eine Selbstverständlichkeit.

Das ist ein einfacher Zusammenhang zwischen Demokratie und Informationszugang, der sofort einleuchtet. Trotzdem gibt es in den Koalitionsverhandlungen Politiker, die allen Ernstes das IFG abschaffen wollen? Das wirft kein gutes Licht auf die Politiker. Das zeigt, dass Teile der Politik ein Problem mit mündigen Bürgern in einem freiheitlichen Staat haben. Und das passt zum Zeitgeist in der Politik.

Spätestens seit Corona ist der mündige Bürger, der frei und pointiert seine Meinung äußert, nicht mehr gefragt. Große Teile der Politik wollen einen zutiefst unpolitischen Bürger, der unkritisch dem Mainstream folgt. Kritik mag die Politik nicht. Das ist nichts Neues. Das ist auch verständlich, aber zutiefst undemokratisch. Die Abschaffung des IFG wäre ein Schlag gegen den mündigen Bürger, die Pressefreiheit und die Demokratie – ein echter Skandal.