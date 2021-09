Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Ein warmer Spätsommerabend in Berlin, am Kottbusser Tor mitten in Kreuzberg. Die Hauptkommissare Christian Stahl und Thomas D. stehen am Kreisverkehr, über den gerade eine gelbe U-Bahn rauscht. Unter dem U-Bahnhof hat ein Transporter geparkt, die Heroin- und Cracksüchtigen holen sich ihre Essenspakete ab. Eine Gruppe arabisch aussehender Jugendlicher läuft an den Uniformierten vorbei. „Eins, zwei, Polizei“, ruft einer, ein anderer schiebt leiser hinterher: „Fick die Polizei.“ Stahl sagt: „Respekt für die Polizei in dieser Gegend – null. Aber man darf sich nicht provozieren lassen. Sonst hat man keine Zeit mehr für das Wichtige.“

Die erfahrenen Polizisten leiten die 1. Dienstgruppe der 125 Mann umfassenden Brennpunkt- und Präsenzeinheit, die sich seit Anfang 2020 ausschließlich um die sechs kriminalitätsbelasteten Orte Berlins kümmert. Die liegen fast ausschließlich in einem knapp fünf Quadratkilometer großen Dreieck zwischen Kottbusser Tor, Hermannplatz und Warschauer Straße – im alternativ-grünsten Bezirk Deutschlands: Friedrichshain-Kreuzberg.