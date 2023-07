Immer wieder wird in Umfragen erhoben, was der gemeine Bürger von der Demokratie hält. Die Idee selbst findet in Deutschland regelmäßig zu mehr als 90 Prozent Zustimmung. Aber bei der Frage, wie es denn um deren Wirklichkeit bestellt sei, bröckelt die Euphorie des Souveräns – mit dramatisch sinkender Tendenz.

Staatsdelegitimierung durch Demokraten

Der politische Betrieb hält das nicht selten für den Ausdruck mangelnder politischer Bildung auf Seiten des Plebs. Man habe seine genialen Pläne halt einfach nicht ausreichend gut erklärt, sondern einfach bloß ein „Kommunikationsproblem“, heißt es dann. Auf die Idee, dass das Handeln der politischen Klasse selbst zur Delegitimierung der real existierenden Demokratie beitragen könnte, kommt hingegen kaum jemand.

Das mag auch daran liegen, dass man dann nach den neuesten Kriterien des Verfassungsschutzes zu dessen Kunde werden könnte. Denn alles, was den Staat „delegitimiert“, gilt diesem inzwischen als verfassungsschutzrechtlich relevant. Das freilich kann – objektiv betrachtet – auch miserable Politik betreffen.

Kaum eine Woche vergeht in Deutschland, ohne dass vor den Feinden der Demokratie gewarnt wird: von rechts, von links und aus dem islamistischen Himmel. Man sollte meinen, dass – wer so alarmistisch argumentiert – zumindest selbst besonders sensibel dafür sein müsste, was der Demokratie nützt und was ihr schadet. Das aber scheint heutigentags eine geradezu heroische Annahme zu sein.

Wie die repräsentative Demokratie theoretisch funktioniert

Dazu muss man sich eigentlich nur zurechtlegen, wie unsere Demokratie – in der Theorie – funktioniert. Alle vorstaatlichen Rechte und alle Macht liegen eigentlich beim Souverän, dem Volk. Dieses tritt seine Rechte sozusagen an eine höhere Macht ab, den Staat. Dieser hat dann als Gegenleistung dafür zu sorgen, dass jeder Bürger seinem Leben nach Lust und Laune nachgehen kann, wenn er anderen dabei nicht schadet. Das alles ist in den Grundrechten festgelegt.

Der Souverän tritt dabei auch das Recht ab, selbst und unmittelbar zu herrschen. Stattdessen wählt er mit den Abgeordneten seine Repräsentanten. Diese wiederum übertragen die Legitimität des Volkes durch Wahl eines Kanzlers auf die Regierung. Diese Legitimationskette ist durch das Bundesverfassungsgericht ein ums andere Mal ausbuchstabiert worden.

In dieser Konstruktion fällt dem Parlament die Rolle zu, als Stellvertreter des Volkes zu handeln. Es hat der Regierung nicht zuzuarbeiten und schuldet ihr keinen Gehorsam, sondern hat diese im Namen des Volkes umgekehrt zu kontrollieren. Nicht die Regierung ist demnach das Zentrum der Macht, sondern das Parlament.

Die Praxis der Demokratie

Allerdings ist das bloße Theorie. Die Praxis sah schon immer anders aus. Mit viel Realitätssinn hat das der Ökonom Peter Schumpeter schon vor über 100 Jahren zu Papier gebracht. Die eigentliche politische Macht liege bei der Regierung und nicht beim Parlament. Und das gilt, realistisch betrachtet, so bis heute: Die Regierung entscheidet über die politische Richtung und formuliert die dafür erforderlichen Gesetzesvorlagen.

In der Realität bleibt dem Parlament daher eigentlich nur eine letzte Würde: wenigstens noch die Gesetzesvorlagen der Regierung zu prüfen, zu diskutieren, die Meinung Sachverständiger einzuholen und den Vorlagen einen eigenen, eben parlamentarischen Stempel aufzudrücken. Vor ungefähr 20 Jahren fasste der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Struck diese Aufgabe in einem nach ihm benannten „Gesetz“ zusammen: „Kein Gesetz kommt aus dem Parlament so heraus, wie es eingebracht worden ist.“

Was man dazu braucht, sind zwei Dinge: selbstbewusste, sachkundige Abgeordnete und vor allem: Zeit. Die Gesetzesentwürfe müssen analysiert, zerlegt und wieder neu zusammengesetzt werden. Argumente müssen gewogen und Kompromisse geschlossen werden. Notfalls auch mit der Opposition, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern. Aber das scheinen ganz veraltete demokratische Ideen zu sein.

Vom Repräsentanten zum Stimmvieh

Schon unter Bundeskanzlerin Merkel war es nicht unüblich, die Gesetzesvorlagen dem Parlament mit so kurzer Frist zu präsentieren, dass nicht einmal die Fachexperten in den Fraktionen noch sorgsam lesen und beurteilen konnten, worüber sie am Ende abzustimmen hatten. Aus Abgeordneten, die eigentlich nur ihrem Gewissen verpflichtet sind, wurde so schrittweise bloßes Stimmvieh.

Was unter Merkel aus der Not entwickelt wurde, hat sich inzwischen zur Untugend und andauernden Realität entwickelt. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) musste sich in der noch gar nicht so lange laufenden Legislatur bereits mehrfach ermahnend an die Bundesregierung wenden. Die kurzfristig eingereichten Vorlagen seien eine Zumutung für das Parlament, ließ sie die Regierung wissen, und mahnte geregelte Verfahren an. Mit wenig Erfolg, wie man heute sagen muss.

Dabei sind von diesem unwürdigen Verfahren gar nicht nur die Abgeordneten selbst betroffen. Genau so verfährt die Regierung auch mit ihren Sachverständigen, wie der Ärztekammerpräsident erst jüngst auf einem Jahreskongress Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sowie der Öffentlichkeit unter die Nase rieb. Das eindrücklichste Beispiel: Einmal übersandte das Ministerium eine Vorlage zur Anhörung gegen 1.00 Uhr nachts und verlangte eine seriöse Antwort bis 10.00 Uhr – vormittags desselben Tages. Der Präsident der Ärztekammer war außer sich und hielt das – mit Recht – für eine nicht hinnehmbare „Dehnung des Rechtsstaates“.

Abgeordnete sind keine Befehlsempfänger

Manch einen kritischen Beobachter der Regierung bringt das dazu, nach der Niederlage der Ampel vor dem Verfassungsgericht in Sachen Heizungsgesetz den Rücktritt des angeblich zuständigen Ministers Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zu fordern. Wer so argumentiert, hat allerdings weder die Verfassung noch die Geschäftsordnung des Bundestages gründlich gelesen, sondern unterwirft sich vielmehr ganz unnötig selbst der inzwischen eingespielten Stimmvieh-Logik.

Zuständig für die Verfahren der Gesetzesberatung ist nicht die Regierung, sondern das Parlament selbst. Genau deshalb heißt es ja auch „Legislative“. Präsidentin Bas und den Fraktionen wäre es daher jederzeit möglich gewesen, Beratungszeit- und -termine so festzulegen, wie sie es für sachlich geboten halten. Aber sie taten es nicht, sondern zogen stattdessen erneut die nicht enden wollende Selbstentmannung vor.

Abgeordnete sind aber nicht die Empfänger von Befehlen der Regierung, sondern umgekehrt jene, die der Regierung überhaupt erst Legitimität verschaffen. Jedenfalls sollte es genauso sein, weil unsere Verfassung diese Fließrichtung der Autorität vorsieht. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtes bedeutet daher gar keine Niederlage für die Regierung, sondern weist das Parlament, mindestens die Regierungsfraktionen, als demokratie-politisch impotent aus.

Mehrheit schlägt Rechtsstaat

Die Ampel-Fraktionen tun sich für gewöhnlich besonders intensiv darin hervor, die Demokratie gegen deren angebliche oder tatsächliche Feinde zu verteidigen. Haltungsnoten werden dabei nicht nur deutschlandweit, sondern auch mit Blick auf internationale Partner verteilt. Besonders Polen und Ungarn dürfen sich regelmäßig anhören, sie seien gar keine echten Demokratien, sondern vielmehr Autokratien.

Autokratien sind Herrschaftssysteme, in denen einzelne Personen oder Gruppen glauben, schalten und walten zu können, wie sie wollen. Rechtsstaatliche Systeme werden in autokratischen Systemen so angepasst, wie es den Herrschenden in den Kram passt oder einfach übergangen, um die eigene Position mit Mehrheit durchzusetzen. Dazu gehört es in der Regel auch, die Funktionsfähigkeit der Gewaltenteilung außer Kraft zu setzen.

Ganz so weit ist es in Deutschland noch nicht gekommen, die Gewaltenteilung funktioniert. Der „Hüter der Verfassung“ hat gegen die politische Mehrheit entschieden und damit den Rechtsstaat verteidigt. Und die parlamentarische Mehrheit hat sich dieser Entscheidung gebeugt und will nun das Heizungsgesetz doch erst nach der Sommerpause verabschieden. Dazu führten aber nicht Argumente, sondern nur das scharfe Schwert des Rechts.

Ein Armutszeugnis für die Demokratie

Dass es erst soweit kommen musste, ist ein Armutszeugnis – und zwar für die Demokratie. Man kann nicht glaubwürdig autokratische Herrschaftssysteme maßregeln wollen und zugleich selbst die Minderheitenrechte im eigenen Parlament mit Füßen treten. Und Gesetze verabschieden wollen, die weder gelesen noch diskutiert werden konnten.

Dass sich an der Arbeitsweise des Parlamentes demnächst Gravierendes ändern wird, steht indes nicht zu befürchten. Am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause wollte die Ampel nämlich noch ihr Energie-Effizienzgesetz durch den Deutschen Bundestag bringen. Damit ein Gesetz Gültigkeit erlangen kann, braucht es aber nicht nur die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Außerdem muss der Bundestag beschlussfähig und das heißt: Mehr als die Hälfte der 736 Abgeordneten müssen anwesend sein.

Als die AfD den Antrag stellte, am späten Freitagnachmittag die Beschlussfähigkeit feststellen zu lassen, mühten sich vor allem die Koalitionsfraktionen minutenlang darum, ihre Abgeordneten herbeizukarren. Die hatten sich offenbar schon in Größenordnungen in den Urlaub verabschiedet. Aber es half alles nichts: Es waren nur noch 241 Abgeordnete anwesend. Die Sitzung musste abgebrochen und das fragliche Gesetz konnte nicht beschlossen werden.

Der Deutsche Bundestag hat sich mittlerweile also nicht nur selbst zum bloßen Stimmvieh degradiert, raubt dem Parlament damit nicht nur seine ureigene Würde, den Willen des Volkes zu repräsentieren, sondern delegitimiert durch Arbeitsverweigerung auch noch die real existierende Demokratie. Herr Verfassungsschutzpräsident Haldenwang: Bitte übernehmen Sie!