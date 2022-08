Noch ist er der Liebling der Deutschen: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). In mehreren aktuellen Umfragen schneidet er bei der Kanzlerfrage inzwischen besser ab als der Kanzler selbst. Und auch seine Partei liegt in der politischen Stimmung zuverlässig vor der SPD. Das soll daran liegen, dass er die Wirklichkeit so schnörkellos und uneitel erklärt. Allerdings könnte sich die Stimmung in genau dem Moment ändern, in dem Habeck bestehende Probleme nicht löst, sondern durch eigene Fehler vergrößert.

Möglicherweise ist es daher bald vorbei mit den guten Umfragen. Der Grund: Die Gasumlage. Erfunden wurde sie, um die Importeure bei der Gasbeschaffung zu unterstützen. Auf 37 Mrd. Euro hätten diese die „Ersatzbeschaffungskosten“ beziffert, wie sich das Bundeswirtschaftsministerium ausdrückt. 34 Mrd. Euro davon sollen durch die Gasumlage in Höhe von 2,419 Cent je Kilowattstunde finanziert werden. Es sei darum gegangen, „die Kosten auf möglichst viele Schultern zu verteilen“, sagt eine Sprecherin von Bundesminister Habeck auf Anfrage.