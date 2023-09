In der Sache hat die Intervention des höchsten deutschen Gerichts aber nichts geändert. Nicht einmal der zuständige Ausschuss tagte zwischen Gerichtsurteil und Gesetzesverabschiedung. Das jedenfalls kritisierte die Opposition in der Debatte der letzten Woche. Insofern kam alles so, wie es auch zu erwarten war. Aber eines war dann doch interessant. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hat sich mächtig verplappert.