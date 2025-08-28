- Streitkräfte können nicht generationengerecht sein
Robert Habecks Gerede über einen generationengerechteren Wehrdienst und die neue Mode der widerrufenen Kriegsdienstverweigerungen alter Männer belegen militärische Unkenntnis und anhaltenden Unernst in Sachen Wehrhaftigkeit.
Robert Habecks Abschiedsauftritt bei Markus Lanz eröffnete nicht nur mal wieder einen Blick auf diesen Menschen, der für weite Teile des politisch-medialen Betriebes und dominierende Milieus des Landes eine Art Idealpolitiker war. Wenn Habeck spricht, wenn er, der selbst den Anspruch kundtut, die politische Kultur in seinem Sinne zu prägen, bei solchen Auftritten sein Denken und vor allem Fühlen ausstellt, spricht immer auch der Zeitgeist mit. Das gilt sicher erst recht für seine Aussagen zum Thema Wehrdienst.
Sie zeigten, dass in diesem Land über das Soldatsein, die Wehrpflicht und das bewaffnete Verteidigen des eigenen Landes so unbeholfen gesprochen wird wie über ein altes, zu Großvaters Zeiten eingemottetes Utensil, das man vom Dachboden holt, ohne zu wissen, wie man es bedient. Für Wladimir Putin oder andere Gewaltgewöhnte und Gewaltbereite, die diesem Land und dem gesamten Westen nicht wohlgesonnen sind, müssen solche Gespräche eher belustigend als beeindruckend sein.
