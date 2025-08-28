Reservisten
Robert Habeck als Soldat? Streitkräfte können nicht generationengerecht sein

Robert Habecks Gerede über einen generationengerechteren Wehrdienst und die neue Mode der widerrufenen Kriegsdienstverweigerungen alter Männer belegen militärische Unkenntnis und anhaltenden Unernst in Sachen Wehrhaftigkeit.

VON FERDINAND KNAUSS am 28. August 2025 5 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Robert Habecks Abschiedsauftritt bei Markus Lanz eröffnete nicht nur mal wieder einen Blick auf diesen Menschen, der für weite Teile des politisch-medialen Betriebes und dominierende Milieus des Landes eine Art Idealpolitiker war. Wenn Habeck spricht, wenn er, der selbst den Anspruch kundtut, die politische Kultur in seinem Sinne zu prägen, bei solchen Auftritten sein Denken und vor allem Fühlen ausstellt, spricht immer auch der Zeitgeist mit. Das gilt sicher erst recht für seine Aussagen zum Thema Wehrdienst. 

Sie zeigten, dass in diesem Land über das Soldatsein, die Wehrpflicht und das bewaffnete Verteidigen des eigenen Landes so unbeholfen gesprochen wird wie über ein altes, zu Großvaters Zeiten eingemottetes Utensil, das man vom Dachboden holt, ohne zu wissen, wie man es bedient. Für Wladimir Putin oder andere Gewaltgewöhnte und Gewaltbereite, die diesem Land und dem gesamten Westen nicht wohlgesonnen sind, müssen solche Gespräche eher belustigend als beeindruckend sein.  

Mehr lesen über

Rainer Mrochen | Do., 28. August 2025 - 15:41

also mit Deutschland (Vaterland) wusste oder weiss er ja nichts anzufangen. Als Verweigerer und absoluter, politischer Low Performer, dürfte er militärisch unbrauchbar sein. Die Absetzbewegung (soviel scheint er von militärischen Manövern zu verstehen) in Richtung Westen ist eingeleitet. Soweit es die Söhne betrifft würde es mich nicht wundern, wenn die im Netzwerk des Vaters irgendwie untertauchen. Wenn es ganz ernst würde bliebe noch die Etappe, denn da fliegen keine Bullits und Hunger muß man (Mann) auch nicht leiden. Also irgendwie klappt das schon mit der Verteidigung im Hause Habeck.
Unernst in Militärfragen da stimme ich ihnen zu Herr Knauß. Ahnungslosigkeit; da habe ich, auch bezüglich meiner Ausführungen, so meine Bedenken. Eine Art soldatischen Ethos suchen sie bei solchen Leuten sowieso vergebens aber danach haben sie ja auch nicht gefragt. Ist wohl auch besser so. Derartige Tugenden stehen bei diesen Leuten ohnehin in Generalverdacht. Andere verheizen das können sie.

Ernst-Günther Konrad | Do., 28. August 2025 - 15:48

Gebt diesem Looser doch keine mediale Bühne mehr. Für den ist ignorieren noch zu viel Aufmerksamkeit. Last den doch einfach schwätzen. Der taugt nicht mal als Kanonenfutter. Weder er selbst, noch seine Kinder würden für dieses Land eintreten. Er selbst findet Deutschland ja zum *kotzen* und seine Kinder parkt er in Dänemark oder holt sie in die USA zu seinen *Lehraufträgen*, wenn die denn eingezogen werden würden. Wir sollten froh sein, wenn er unser Land verlässt und sollten alles dafür tun, dass er auch nicht mehr zurückkommt. Und nein, auch wenn ich gerne würde, werde ich mich nicht über diesen Menschen weiter auslassen. Ich habe nämlich keinen Bademantel und vor allem besseres zu tun.

