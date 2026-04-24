Ringen um Reformen - Die soziale Wende der Kanzlerpartei

Die Krise der Bundesregierung hat nicht nur mit der SPD zu tun, sondern auch mit Unruhe innerhalb der Unionsfraktion. Das Bündnis zwischen Konservativen und Marktliberalen scheint brüchig. Führt der laufende Klärungsprozess zu einem Neustart und zu Reformen?