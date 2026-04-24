Friedrich Merz
Wird die Glocke am Kabinettstisch reichen, um die Regieurng zur Ordnung zu rufen. Kanzler Friedrich Merz steht vor dem Problem, Reformen umzusetzen und dabei keinen zu vergessen. /picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Ringen um Reformen Die soziale Wende der Kanzlerpartei

Die Krise der Bundesregierung hat nicht nur mit der SPD zu tun, sondern auch mit Unruhe innerhalb der Unionsfraktion. Das Bündnis zwischen Konservativen und Marktliberalen scheint brüchig. Führt der laufende Klärungsprozess zu einem Neustart und zu Reformen?

VON VOLKER RESING am 24. April 2026 11 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

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Der Frust mit der Bundesregierung ist groß. Über 80 Prozent der Deutschen misstrauen der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz und seinem Kabinett. Diese Zahlen werden von Demoskopen erhoben, doch es gibt eine Messlatte, die an allen Straßen steht. Die Zapfsäulen der Republik sind die eigentlichen Stimmungsbarometer im Land. Das mag man mögen oder nicht, aber beim Tanken werden noch immer in Deutschland die Launen der Leute gemacht. Das war die eigentliche Motivation der schwarz-roten Koalition in Berlin, heute im Eilverfahren einen Tankrabatt (und 1000-Euro-Prämie) im Bundestag und Bundesrat durchzusetzen.

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soistes | Fr., 24. April 2026 - 19:35

Und zwar ohne wenn und aber. Seit 1998 wurde dieses Land abgewrackt. Erst Schröder mit seiner chaotischen Regierung. Außer der Agenda 2010 war das Mist.

Dann kam 16 Jahre eine Sozialistin als CDU Kanzlerin. Mit verheerenden Folgen. Illegale Migration die uns bisher jedes Jahr mehr als 100 Milliarden € kosten. Auch 2026! Alle straffälligen & Bürgergeldempfänger müssen aus Deutschland zurückgeführt werden. Es führt kein Weg daran vorbei. Und die verkorkste Energiewende kommt auch noch dazu. Danach der Ukraine Krieg. Bezahlt mit Hilfe Deutschlands an Russland. Siehe die Publikation von Ulrich Thiele von Cicero.

Danach kam die Ampel. Bis auf die FDP konnte man diese komplett vergessen.

Was jetzt hilft ist: Weg mit allen Subventionen aller Art. Knallharte Rückführungen von illegalen Migranten etc.

Die Sozialsysteme zukunftsfit machen & die Steuern massiv runter. Und verdammt nochmal der Bürokratieabbau.

Die Staatsquote auf 35 % senken. Sämtliche Gelder für NGO weg.

Ingo Frank | Fr., 24. April 2026 - 19:38

Topfschlagen mit verbundenen Augen ….,
Wer soll diesem Kanzler, dieser Koalition, noch irgend etwas glauben ?
Der Tankrabatt der finanziert sich doch quasi von selbst durch die erhöhten Spritpreise + Heizöl & Gasverteuerung für das Heizen bei 3/4 Steuern & Abgaben. Obenauf kommen die Steuererlöse durchgesetzt die steigende Inflation. Nicht 1€ wird vom roten Kassenwart dem Volke durch „staatliche Sparmaßnahmen“ oder gar „Reformen“ zugeteilt werden.
Nee einem Kanzler der noch vor seiner Wahl zum Kanzler sein Haupt Wahlversprechen einer Haushaltskonsolidierungen gebrochen hat, dem kann man nicht trauen. Der Zug ist durch .
Ich kann wirklich nur die bedauern die darauf hereingefallen sind…….und CDU wählten.
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

soistes | Fr., 24. April 2026 - 19:45

KMU wieder stark machen, in die Digitalisierung investieren. Und das Hängemattensyndrom gnadenlos wegstreichen. Sparen wo es geht.

Und über das Machen ins TUN kommen. Ärmel hochkrempeln. Mittelständische Firmen wieder stark machen & machen lassen. Zefix ist das so schwer zu kapieren.

Und Europa muss komplett Migrationsfest gemacht werden. So was darf nie wieder passieren.

Es muss dringend wieder in Bildung investiert werden, damit die zukünftige Generation endlich wieder Fertigkeiten an die Hand bekommt.

Und es muss in Rüstung investiert werden, wie auch die BW wieder fit gemacht werden. Geopolitische Außenpolitik muss gemacht werden

Wenn diese Herausforderungen gemeistert sind, werden die politischen Außenränder jeglicher Couleur endlich Ihren Mund halten.

Und der Souverän muss endlich verstehen, das seine Bestellung auch geliefert wird. Verdammt nochmal MACHEN IST ANGESAGT!!!! ZEFIX

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