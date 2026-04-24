- Die soziale Wende der Kanzlerpartei
Die Krise der Bundesregierung hat nicht nur mit der SPD zu tun, sondern auch mit Unruhe innerhalb der Unionsfraktion. Das Bündnis zwischen Konservativen und Marktliberalen scheint brüchig. Führt der laufende Klärungsprozess zu einem Neustart und zu Reformen?
Der Frust mit der Bundesregierung ist groß. Über 80 Prozent der Deutschen misstrauen der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz und seinem Kabinett. Diese Zahlen werden von Demoskopen erhoben, doch es gibt eine Messlatte, die an allen Straßen steht. Die Zapfsäulen der Republik sind die eigentlichen Stimmungsbarometer im Land. Das mag man mögen oder nicht, aber beim Tanken werden noch immer in Deutschland die Launen der Leute gemacht. Das war die eigentliche Motivation der schwarz-roten Koalition in Berlin, heute im Eilverfahren einen Tankrabatt (und 1000-Euro-Prämie) im Bundestag und Bundesrat durchzusetzen.
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