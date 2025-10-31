- Macht Polenz den Gauland?
Mit der Initiative „Compass Mitte“ will Ex-Generalsekretär Ruprecht Polenz die konservative Wende der CDU zurückdrehen. Dieser Angriff auf Friedrich Merz wird so lange belanglos bleiben, wie die Brandmauer zur AfD hält. Danach ist alles möglich, auch eine Spaltung der CDU.
Bevor Alexander Gauland die AfD gründete, gab es noch vertrauliche Gespräche mit seiner alten Partei. Die Führung hatte Emissäre ausgesandt, um mit dem langjährigen CDU-Mitglied auszuloten, ob er nicht zu halten sei. Der Autor des Buches „Anleitung zum Konservativsein“ war seit 2012 Mitglied des „Berliner Kreises“, in dem sich Kritiker von Angela Merkel versammelten, die bei der Migration, beim Klimaschutz und in gesellschaftspolitischen Fragen dem Mainstream der Christendemokratie und ihrer Kanzlerin zu Anfang des Jahrtausends entgegentreten wollten. Heftige Abstoßungsreaktionen gab es, unter anderem vom damaligen Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder. Was konservativ sei, das wollte man schon selbst bestimmen.
Rund zehn Jahre später hat sich das Blatt gewendet. Friedrich Merz ist Kanzler, er hat seiner Partei eine – wenn auch behutsame – konservative Wende verordnet. Das neue Grundsatzprogramm entdeckt das Bürgerliche und bekennt sich zum Konservativen, neben den anderen Wurzeln der CDU. In der Migrationspolitik gibt es schärfere Töne, die eine Abkehr von der Merkel-Linie markieren, auch wenn sie wortreich in Kontinuitäten verpackt wird. Klimaschutz und Sozialpolitik rücken etwas nach hinten, marktwirtschaftliche Aspekte nach vorne. Gauland ist längst nicht mehr dabei, aber seine neue Partei, die AfD, ist inzwischen in Umfragen auf Augenhöhe mit seiner alten CDU.
