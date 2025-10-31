Rund zehn Jahre später hat sich das Blatt gewendet. Friedrich Merz ist Kanzler, er hat seiner Partei eine – wenn auch behutsame – konservative Wende verordnet. Das neue Grundsatzprogramm entdeckt das Bürgerliche und bekennt sich zum Konservativen, neben den anderen Wurzeln der CDU. In der Migrationspolitik gibt es schärfere Töne, die eine Abkehr von der Merkel-Linie markieren, auch wenn sie wortreich in Kontinuitäten verpackt wird. Klimaschutz und Sozialpolitik rücken etwas nach hinten, marktwirtschaftliche Aspekte nach vorne. Gauland ist längst nicht mehr dabei, aber seine neue Partei, die AfD, ist inzwischen in Umfragen auf Augenhöhe mit seiner alten CDU.