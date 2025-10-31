Ruprecht Polenz
Ruprecht Polenz auf der Buchmesse 2024: Auch er hat, wie Gauland, eine „Anleitung“ geschrieben / picture alliance / dts-Agentur

Richtungsdebatten in der CDU Macht Polenz den Gauland?

Mit der Initiative „Compass Mitte“ will Ex-Generalsekretär Ruprecht Polenz die konservative Wende der CDU zurückdrehen. Dieser Angriff auf Friedrich Merz wird so lange belanglos bleiben, wie die Brandmauer zur AfD hält. Danach ist alles möglich, auch eine Spaltung der CDU.

VON VOLKER RESING am 31. Oktober 2025 8 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Zur Artikelübersicht

Bevor Alexander Gauland die AfD gründete, gab es noch vertrauliche Gespräche mit seiner alten Partei. Die Führung hatte Emissäre ausgesandt, um mit dem langjährigen CDU-Mitglied auszuloten, ob er nicht zu halten sei. Der Autor des Buches „Anleitung zum Konservativsein“ war seit 2012 Mitglied des „Berliner Kreises“, in dem sich Kritiker von Angela Merkel versammelten, die bei der Migration, beim Klimaschutz und in gesellschaftspolitischen Fragen dem Mainstream der Christendemokratie und ihrer Kanzlerin zu Anfang des Jahrtausends entgegentreten wollten. Heftige Abstoßungsreaktionen gab es, unter anderem vom damaligen Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder. Was konservativ sei, das wollte man schon selbst bestimmen.

Rund zehn Jahre später hat sich das Blatt gewendet. Friedrich Merz ist Kanzler, er hat seiner Partei eine – wenn auch behutsame – konservative Wende verordnet. Das neue Grundsatzprogramm entdeckt das Bürgerliche und bekennt sich zum Konservativen, neben den anderen Wurzeln der CDU. In der Migrationspolitik gibt es schärfere Töne, die eine Abkehr von der Merkel-Linie markieren, auch wenn sie wortreich in Kontinuitäten verpackt wird. Klimaschutz und Sozialpolitik rücken etwas nach hinten, marktwirtschaftliche Aspekte nach vorne. Gauland ist längst nicht mehr dabei, aber seine neue Partei, die AfD, ist inzwischen in Umfragen auf Augenhöhe mit seiner alten CDU.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Stefan | Fr., 31. Oktober 2025 - 16:13

Zitat:
... weil man ihm seine Treueschwüre und behaupte Loyalität nicht glaubt, weil seine Aktion nur als anti-merzianisch gedeutet werden kann, alles andere macht keinen Sinn.
Irgendwie schon sagenhaft was für "Nattern" Friedrich Merz nicht nur im Kabinett, sondern auch in der eigenen Partei sitzen hat.

Markus Michaelis | Fr., 31. Oktober 2025 - 16:22

Ich glaube, da geht es nicht nur für die CDU um sehr große Fragen, sondern für die ganze Gesellschaft.

Meiner Wahrnehmung nach basiert unsere Gesellschaft die letzten Jahrzehnte, auf jeden Fall seit den 80ern, auf einem Weltanschauungskonsens, den wir für universell halten. Dass es nicht nur unsere Sichtweise ist, sondern für und an die Menschheit denkt, ist wichtiger Teil des Grundkonsenses.

Ich sehe es weniger so, dass die AfD der Problemfall ist, der an diesem Grundkonsens rüttelt, sondern all die Ereignisse in der Welt: Gaza und Darfur, Beziehung zur Türkei und Erdogan, zur Nato und Trump, all den verschiedenen Richtungen der Migranten, zB der kurdische Vortrag jetzt an der TU-Berlin. Und Europa/D geht die Kraft aus, alles von oben mit wirtschaftlich-kultureller Dominanz zu regeln.

Was ist jetzt der eine, richtige Standpunkt für alle Menschen? Diese Grundfrage zerreißt mehr noch die Gesellschaft als nur die CDU und die AfD ist nur ein Symptom davon. Vielleicht?

Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 31. Oktober 2025 - 16:43

CDU Politik zu machen gegen einen Heiner Geissler, Ruprecht Polenz und Volker Kauder, bin ich versucht zu fragen.
Sie wären m.M.n. alle drei nicht gewählt worden, wohl aber ihre vlt. "designierte Wahl", Angela Merkel?
Obwohl selbige evtl. auch zur "ewigen" Kanzlerin in Deutschland ausgerufen werden konnte, frage ich mich, ob sie erstens die richtige Wahl war und zweitens, was das ist, das die drei Granden der CDU für ihre Partei wollen.
Es könnte strukturell etwas mit dem zutun haben, was in der DDR möglich war, dort allerdings links, der Priorität der CDU ÜBER allen anderen Parteien?
Das würde die CDU von einer Kanzlerpartei zu einer "Führungspartei" machen?
Das war für Kohl eher gegeben als zu beanspruchen?
Aber Kohl integrierte die National-Liberalen eher, als dass er sie ausgrenzte?
Warum?
WEIL ER KONSERVATIV WAR.
Was sind diese drei Granden mitsamt ihrer stimmigen Kanzlerinnenwahl?
Alternativlos?
Schlechte Zeiten für politische Teilhabe?
DOGMA und GEHORSAM?
Ich zittere und zage

Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 31. Oktober 2025 - 17:06

ich die Bemerkung von Willy Brandt über Heiner Geissler gelesen habe, die von einem berühmten Kulturjournalisten zu Volker Kauder und Herrn Polenz in einem zugeschalteten Fernsehinterview zu Wolfgang Bosbach selbst hörte.
Ob Frau Merkel davon eine vielleicht sogar Steigerung wäre, würde mich durchaus interessieren.
Aber solange ihre "Recken*" für sie streiten?
Es geht mir jetzt gar nicht um die sicher diskussionswürdigen Standpunkte, aber was ich las und hörte, vermag ich nicht so einfach abzuschütteln.
Ich hoffe, dass Herr Polenz sich daran erinnert, dass Friedrich Merz zum Kanzler gewählt wurde und wenn auch erst im 2. Durchgang, manche Abweichler vielleicht überlegen, dass Kanzlerstürze keine "politischen Spielchen" sein sollten.
Merz tut mir leid, aber noch viele andere, auch weil manche Zeitgenossen evtl. nur froh sind, wenn mal jemand durchgreift?
Merz ist evtl. viel zu sehr Politiker.
Gott sei Dank, sage ich dazu.
Aber auch, mir ist wirklich schlecht.

Klaus Funke | Fr., 31. Oktober 2025 - 17:14

Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Die Freud´sche Physiognomie Theorie sagt alles. Der Gauland-Vergleich hinkt total. Gauland war ein seriöser älterer Herr, ob dies Knecht Ruprecht auch ist, bezweifle ich. Er ist ein Widerspruch in sich. Wahrscheinlich aber geht es ihm nur um sein Ego. Hier will einer unbedingt anders sein. Ich glaube nicht, dass ich ihm die Hand geben würde...

Robert Hans Stein | Fr., 31. Oktober 2025 - 17:18

schwadronierte einer dieser Polenzanhänger jüngst im Fernsehen. Stimmt, könnte man erwiedern, denn dazu fehlt ihr der Mut. Ihre Angst vor der immer noch bestehenden linken kulturellen Hegemonie ist dafür zu präsent, zu groß. Dabei wäre konsequenter Konservatismus das, was eine CDU auszeichnen würde. Es wäre ihr Alleinstellungsmerkmal. Für das, was Polenz und Konsorten vorschwebt, braucht es keine CDU. Das exerzieren schon Grüne und SPD zur Genüge. Und ob es heute noch Sinn macht, das "C" zu betonen, wäre auch mal überdenkenswert. Der Rödder hatte da durchaus einen Punkt. Eine konservative Kraft, aber nüchtern, ohne religösen Schwulst und zu viel christliche Gefühlsduselei täte Not. Diese hätte vielleicht das Potenzial, Wähler zu binden, denen die AfD zu radikal daher kommt.

IngoFrank | Fr., 31. Oktober 2025 - 17:25

wenn ach behutsam, eine konservative Wende verordnet ….“
In Anbetracht der Tatsache, dass in 11 Tagen der Karneval beginnt, kann mal ja mal einen „raushauen“ ….. Stimmung erzeugt das aber
nicht ! Wie Sie darauf kommen, das Merz seiner Partei „behutsam Konservatismus“ eingehaucht haben soll, sorry das erschließt sich mir nicht ! ! Merz ist ja noch „linker“ als Merkel. Sie brauchte wenigstens die SED Erben nicht und praktizierte „nur“ mit den Sozen & der Grünen Sekte. Schon vergessen ?Abgesehen das ohne Zustimmung der Neu-SED er heute vielleicht noch gar kein Kanzler wäre ….Er hat sich bei der Schuldenaufnahe ein Pakei von 100 Milliarden abpressen lassen, der Tramopline den Job bei der UN genehmigt und eine GG Änderung zum Klimaschutz „verhandelt“ Er stand Pate bei der neuen Namensweihe vom Bürgergeld zur Grundsicherung ohne jegliche Inhaltsänderung. Wer zu BW gezogen wird soll ausgewürfelt werden? Wo, womit, mit wem, oder mit was gabs einen Hauch vom konservativen ?
MfG a d Erf. Rep.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.