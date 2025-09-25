- Reine Zahlenspiele haben bei geheimer Wahl ihre Grenzen
An diesem Donnerstag entscheidet der Bundestag über drei Richterposten am Bundesverfassungsgericht. Nach den gescheiterten Wahlversuchen vor der Sommerpause könnte es erneut heikel werden. Theoretisch jedenfalls.
Falls die Abgeordneten nicht bummeln und sich an ihre Redezeiten halten, steht die Regierungskoalition an diesem Donnerstag um 16:20 Uhr vor einer Belastungsprobe. Auf der Tagesordnung steht die „Wahl von Richterinnen und eines Richters des BVerfG“. Der Versuch, die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zu wählen, war vor der Sommerpause gescheitert. Mehrere Dutzend Abgeordnete von CDU und CSU verweigerten ihr die Zustimmung. Fraktionschef Jens Spahn zog damals die Notbremse und bat die SPD um Vertagung der Wahl.
Das führte Anfang Juli zu erheblichen Irritationen in der Koalition und zu hämischen Kommentaren der Grünen. Es war zugleich eine Niederlage für Spahn, der die Stimmung in seiner Fraktion falsch eingeschätzt hatte. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz gehörte zu den Verlierern, da er sich im Bundestag klar für die Juristin ausgesprochen hatte. In seiner Fraktion stieß die SPD-Kandidatin jedoch auf Ablehnung, unter anderem weil sie als Befürworterin einer weiteren Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs gilt.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.