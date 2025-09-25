Richterwahl fürs BVerfG - Reine Zahlenspiele haben bei geheimer Wahl ihre Grenzen

An diesem Donnerstag entscheidet der Bundestag über drei Richterposten am Bundesverfassungsgericht. Nach den gescheiterten Wahlversuchen vor der Sommerpause könnte es erneut heikel werden. Theoretisch jedenfalls.