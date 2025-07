Stephan Harbarth / picture alliance/dpa | Uwe Anspach

2009 bis 2018 war er Bundestagsabgeordneter der CDU und parallel in einer Wirtschaftskanzlei tätig. Für seine Nebeneinkünfte – teils über 250.000 Euro jährlich – geriet er ab 2018 regelmäßig in die Kritik. Harbarth selbst stellt sich den Vorwürfen aktiv und ist bekannt für seinen mediennahen Auftritt. In einem Interview mit dem Spiegel 2024 sagte er: „Es gibt diese Sehnsucht nach dem vermeintlich Klaren. Aber die Prozesse sind oft kompliziert.“ Seit 2020 leitet er das Gericht als dessen Präsident. Er gilt als politisch exponiert und nicht selten umstritten – insbesondere in fachlichen und medialen Kreisen.