Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

Deutschland hat ein Antisemitismusproblem. Nicht erst seit gestern, nicht nur am rechten Rand und längst nicht mehr nur in den Schmuddelecken extremistischer Milieus. Der neue RIAS-Jahresbericht zeigt mit brutaler Nüchternheit, was viele Juden seit langem erleben: Der Judenhass ist in Deutschland wieder Alltag geworden. 8725 antisemitische Vorfälle im Jahr 2025, knapp 24 pro Tag. Das ist kein statistisches Rauschen. Das ist ein gesellschaftlicher Offenbarungseid. Besonders beunruhigend ist nicht allein die Zahl, sondern die Verstetigung.

Nach dem 7. Oktober 2023, nach dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten, hätte eine demokratische Gesellschaft eigentlich eine klare Grenze ziehen müssen. Stattdessen wurde der Angriff auf Juden in vielen Milieus zum Startsignal für neuen Hass auf Juden. Israel wurde nicht betrauert, sondern angeklagt. Die Opfer wurden relativiert, die Täter kontextualisiert, der Terror als „Widerstand“ verklärt. Wer wissen will, wie es um die politische Kultur dieses Landes steht, darf nicht nur in Parlamente blicken. Er muss auf Straßen, Schulhöfe, Universitätsflure und in digitale Kommentarspalten schauen.

Der moderne Antisemitismus trägt heute viele Masken. Er kommt von rechts, wo die alten völkischen Verschwörungsmythen nie verschwunden sind. Er kommt von links, wo antiimperialistische Phrasen Israel zum letzten erlaubten Hassobjekt gemacht haben. Und er kommt aus islamistischen und migrantisch geprägten Milieus, in denen Judenhass oft nicht als Skandal gilt, sondern als Teil einer politischen, religiösen oder familiär tradierten Weltdeutung weitergegeben wird. Wer darüber nicht sprechen will, redet am Kern des Problems vorbei.

Antisemitische Haltungen verschwinden nicht durch Aufenthaltsrecht

Der importierte Antisemitismus ist kein rechter Kampfbegriff, sondern eine reale Herausforderung. Natürlich ist nicht jeder muslimische Einwanderer Antisemit. Natürlich gibt es viele Muslime, die selbst Islamismus ablehnen und Antisemitismus verurteilen. Aber es ist ebenso falsch, so zu tun, als hätte die Einwanderung aus antisemitisch geprägten Gesellschaften keine Folgen für Deutschland. Wer aus Ländern kommt, in denen Israel dämonisiert, Juden kollektiv verantwortlich gemacht und antisemitische Verschwörungsbilder durch Schule, Moschee, Medien oder Familienkultur tradiert werden, legt diese Prägungen nicht automatisch an der deutschen Grenze ab.

Genau hier zeigt sich die Naivität der deutschen Integrationspolitik. Man glaubte zu lange, ökonomische Teilhabe, Sprachkurse und ein paar Demokratieprojekte würden genügen. Doch politische Kultur ist hartnäckiger. Antisemitische Haltungen verschwinden nicht durch Aufenthaltsrecht. Sie verschwinden nicht durch bunte Plakate. Sie verschwinden nicht durch das Wort „Vielfalt“. Sie müssen benannt, konfrontiert und sanktioniert werden. Eine Einwanderungsgesellschaft, die sich nicht traut, über islamisch geprägten Antisemitismus zu sprechen, überlässt jüdisches Leben der Verdrängung.

Dabei ist der Begriff Islamisierung heikel, aber die dahinterliegende Entwicklung darf nicht tabuisiert werden. Wenn in bestimmten Stadtteilen, Schulklassen, Jugendmilieus oder Demonstrationszügen ein Weltbild dominant wird, in dem Israel als absoluter Feind erscheint, dann verändert sich der öffentliche Raum. Dann geht es nicht mehr um private Vorurteile, sondern um kulturelle Machtverschiebungen. Jüdische Symbole werden riskant. Israelische Fahnen werden zur Provokation erklärt. Jüdische Schüler werden zu Stellvertretern eines Krieges gemacht, den sie nicht führen. Das ist nicht mehr nur Antisemitismus. Das ist der Rückzug des demokratischen Staates aus seiner Schutzfunktion.

Der israelbezogene Antisemitismus ist dabei die zentrale Chiffre. 68 Prozent der dokumentierten Vorfälle wurden dieser Erscheinungsform zugeordnet. Das heißt: Der Nahostkonflikt dient als moralischer Freifahrtschein. Natürlich darf man israelische Politik kritisieren. Das muss in einer Demokratie selbstverständlich sein. Aber was sich auf deutschen Straßen und an deutschen Universitäten abspielt, ist oft keine Kritik, sondern Delegitimierung. Israel wird nicht als Staat unter Staaten behandelt, sondern als Weltübel. Zionisten werden entmenschlicht. Juden werden für Gaza haftbar gemacht. Die Vernichtungssprache kehrt als Befreiungsrhetorik zurück.

Jüdische Kinder, Jugendliche und Studenten lernen, dass sie ihre Identität besser verbergen

Die Universitäten spielen in diesem Drama eine besonders unrühmliche Rolle. Sie müssten Orte der Aufklärung sein. Stattdessen sind sie vielerorts zu Bühnen einer moralisch selbstgerechten Israelfeindschaft geworden. Unter dem Banner von Dekolonisierung, Antirassismus und Antiimperialismus wird eine Weltsicht verbreitet, die Israel zum Inbegriff des Bösen macht. Studenten, die kaum die Geschichte des Zionismus kennen, tragen Parolen vor sich her, deren Konsequenzen sie nicht verstehen wollen. Lehrende, die es besser wissen müssten, verstecken sich hinter akademischer Ambivalenz. Hochschulleitungen reagieren oft erst, wenn der Skandal öffentlich wird.

Das ist der eigentliche Verrat der akademischen Milieus: Sie erkennen Antisemitismus zuverlässig, wenn er mit Springerstiefeln kommt. Sie werden unsicher, wenn er mit Palästinensertuch, Gendersternchen und postkolonialem Vokabular auftritt. Dann wird plötzlich differenziert, kontextualisiert, erklärt, abgewogen. Dann werden jüdische Studenten aufgefordert, die Komplexität auszuhalten. Dann wird aus Hass „Protest“, aus Einschüchterung „Aktivismus“, aus Israel-Dämonisierung „Diskurs“. Genau so entsteht ein Klima, in dem jüdisches Leben nicht geschützt, sondern problematisiert wird.

Dass RIAS hunderte Vorfälle an Bildungseinrichtungen dokumentiert, ist deshalb besonders alarmierend. Schulen und Hochschulen sind keine beliebigen Tatorte. Sie sind Orte der Prägung. Wenn dort antisemitische Parolen, Schmierereien, Bedrohungen oder Ausgrenzungen stattfinden, geht es um mehr als einzelne Vorfälle. Dann versagt das Versprechen demokratischer Bildung. Dann lernen jüdische Kinder, Jugendliche und Studenten, dass sie ihre Identität besser verbergen. Und nichtjüdische junge Menschen lernen, dass Antisemitismus je nach politischem Kostüm verhandelbar ist.

Auch die politische Linke muss ehrlich werden. Der links-antiimperialistische Antisemitismus ist keine Randnotiz mehr. Er wächst aus einer Weltsicht, in der die Welt in Unterdrücker und Unterdrückte, Kolonisatoren und Kolonisierte, Täter und Opfer eingeteilt wird. In diesem Schema hat Israel keinen legitimen Platz. Jüdische Selbstbestimmung wird nicht als Befreiungsgeschichte verstanden, sondern als koloniales Verbrechen. Das ist historisch falsch, moralisch verkommen und politisch gefährlich. Wer Israel das Existenzrecht abspricht, betreibt keinen Aktivismus für Menschenrechte. Er greift die Lebensversicherung der Juden nach der Schoa an.

Besonders gefährlich ist die digitale Radikalisierung

Das Problem ist also nicht monokausal. Aber gerade deshalb braucht es Klarheit. Wer jede Benennung von islamisch geprägtem Antisemitismus für rassistisch erklärt, schützt nicht Muslime, sondern Islamisten. Wer linke Israel-Obsessionen als legitime Kapitalismuskritik tarnt, verrät die Opfer. Wer rechten Judenhass nur dann kritisiert, wenn er parteipolitisch passt, instrumentalisiert jüdisches Leben. Antisemitismusbekämpfung darf kein Lagerkampf sein. Sie muss alle Milieus treffen, auch die eigenen.

Besonders gefährlich ist die digitale Radikalisierung. Der Hass kommt heute als Meme, Kurzvideo, Kampagnenbild, Rap-Zeile, Telegram-Post oder TikTok-Schnipsel. Jugendliche werden nicht mehr erst in Moscheehinterzimmern, Parteikellern oder linken K-Gruppen radikalisiert. Sie werden in Feeds geprägt. Dort verschmelzen Islamismus, Opferkult, Verschwörungsdenken, Männlichkeitsfantasien, Kriegsbilder und antiwestliche Propaganda zu einem giftigen Strom. Wer politische Bildung noch immer wie in den neunziger Jahren betreibt, hat diesen Kampf bereits verloren.

Deutschland braucht deshalb eine neue Härte der Aufklärung. Nicht Härte gegen Religion oder Herkunft, sondern Härte gegen Ideologien, die jüdisches Leben bedrohen. Das beginnt in Schulen, setzt sich an Universitäten fort und reicht bis in Einwanderungs-, Integrations- und Sicherheitspolitik. Wer dauerhaft in Deutschland leben will, muss wissen: Antisemitismus ist keine Meinung, keine kulturelle Eigenart und kein verständlicher Affekt angesichts des Nahostkonflikts. Er ist ein Angriff auf die Grundlagen dieser Republik.

Deutschland hat nicht zu wenig Erinnerung. Es hat zu wenig Gegenwartsmut

Dazu gehört auch, dass Hochschulen ihre Feigheit ablegen. Wissenschaftsfreiheit schützt harte Debatten, aber nicht die Einschüchterung jüdischer Studierender. Kritik an Israel ist erlaubt, aber Vernichtungsfantasien, Terrorverherrlichung und antisemitische Boykottlogiken dürfen nicht als akademischer Diskurs geadelt werden. Universitätsleitungen müssen Hausrecht durchsetzen, Lehrende müssen widersprechen, Studierende müssen lernen, dass moralische Pose keine historische Bildung ersetzt.

Der RIAS-Bericht beschreibt nicht nur Judenhass. Er beschreibt das Versagen einer Gesellschaft, die zu lange geglaubt hat, moralische Selbstvergewisserung ersetze politische Klarheit. Der Antisemitismus von 2025 ist rechts, links, islamistisch, migrantisch, digital und bürgerlich anschlussfähig. Er ist alt und neu zugleich. Er spricht die Sprache der Verschwörung, der Befreiung, der Religion, des Antikolonialismus und der verletzten Identität.

Wer jüdisches Leben in Deutschland schützen will, muss diese unbequeme Wahrheit aussprechen: Der gefährlichste Antisemitismus ist nicht immer der, den man im eigenen Weltbild erwartet. Es ist oft der, den man aus ideologischer Bequemlichkeit nicht sehen will. Deutschland hat nicht zu wenig Erinnerung. Es hat zu wenig Gegenwartsmut. Und solange Juden in diesem Land überlegen müssen, ob sie ihren Davidstern zeigen, Hebräisch sprechen, eine Israelfahne aufhängen oder sich an der Universität zu erkennen geben können, ist das Versprechen des „Nie wieder“ nicht eingelöst.