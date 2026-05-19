- Sachsen-Anhalt entwickelt sich zur Nagelprobe für die Demokratie
Der Ton im Wahlkampf um Sachsen-Anhalt wird schärfer: Während die AfD in Umfragen zulegt, warnen Politiker von CDU, SPD und Grünen vor drastischen Folgen einer AfD-Regierung. Eine Angstpolitik ohne rechtliche Grundlage – und Ausdruck mangelnden Respekts vor dem Wählerwillen.
Die AfD legt in Sachsen-Anhalt weiter zu. Von Umfrage zu Umfrage rückt sie näher an die absolute Mehrheit heran. Politiker von SPD, CDU/CSU und Grünen greifen immer öfter zu unlauteren Mitteln, um den Trend in letzter Minute zu drehen. Inzwischen haben sie die Angst als Mittel der Politik wiederentdeckt. Sie drohen den Wählern mit Konsequenzen, wenn die AfD eine Mehrheit erreichen sollte und die nächste Landesregierung stellt. Sie lassen die entscheidende Tugend der Demokratie vermissen: den Respekt vor dem Wähler.
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