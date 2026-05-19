Respekt vor dem Wähler? - Sachsen-Anhalt entwickelt sich zur Nagelprobe für die Demokratie

Der Ton im Wahlkampf um Sachsen-Anhalt wird schärfer: Während die AfD in Umfragen zulegt, warnen Politiker von CDU, SPD und Grünen vor drastischen Folgen einer AfD-Regierung. Eine Angstpolitik ohne rechtliche Grundlage – und Ausdruck mangelnden Respekts vor dem Wählerwillen.