Es war der ganz hohe Ton der Moral, den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am 13. Oktober 2022 vor dem Deutschen Bundestag in einer Rede anstimmte. Nach rund 20 Jahren sollte das in der Sozialdemokratie längst in Verruf geratene System Hartz IV dem Bürgergeld weichen.

Hartz IV – das gilt nicht wenigen SPD-Mitgliedern als Verrat an der Arbeiterklasse, als staatliches Repressionsinstrument, das dem bösen Kapitalismus wehrlose Proletarier zur Ausbeutung zuführt. Mit dem Bürgergeld sollte dieses von den Sozialdemokraten geschaffene Zwangssystem wieder rückgängig gemacht und der entgegengesetzte Kurs eingeschlagen werden.

Das alles sei schließlich „eine Frage des Respekts vor Lebensleistung“. Das neue Bürgergeld atme daher den „Geist der Ermutigung und der Befähigung“. Es ginge um nichts anderes als den „Wert und die Würde der Arbeit". Hubertus Heil beanspruchte damit nicht weniger, als dem Kanzler-Versprechen nach mehr „Respekt“ für die Menschen in der Sozialpolitik Geltung zu verschaffen.

Moralkeule gegen Kritiker

Und zu diesem Respekt sollte es ursprünglich auch gehören, Bürgergeld-Empfänger in den ersten sechs Monaten vor jeglichen Sanktionen zu bewahren – egal wie unkooperativ sie sich auch verhalten. Dass es umgekehrt auch respektlos gegenüber den Beitragszahlern sein könnte, sie den Müßiggang Einzelner bezahlen zu lassen, kam Heil damals offenbar gar nicht in den Sinn.

Berechtigte Kritik an dem Vorhaben kanzelte er stattdessen mit einem Griff in die Trickkiste der Moralisierung ab: „In diesen Zeiten, in denen der gesellschaftliche Zusammenhalt bedroht ist, finde ich persönlich es unanständig, dass es einige politische Kräfte selbst im demokratischen Spektrum gibt, die versuchen, Geringverdiener gegen Bedürftige und Bedürftige gegen Flüchtlinge auszuspielen. Das gehört sich nicht.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Heute marschiert Hubertus Heil selbst in jene Richtung, die er vor ein paar Monaten noch für ganz „unanständig“ erklärt hätte. Gänzlich arbeitsunwillige Bürgergeld-Empfänger müssen künftig damit rechnen, dass ihnen für bis zu zwei Monate das Bürgergeld ganz gestrichen wird. Nur die Miete soll weiter gezahlt werden, um Obdachlosigkeit zu vermeiden.

Problem der Hypermoral

Heil will damit plötzlich selbst das, was er im Falle seiner politischen Gegner noch als das Gegeneinanderausspielen sozial bedürftiger Gruppen am Rande der Gesellschaft gebrandmarkt hätte. Das ist das unvermeidliche Schicksal einer jeden hypermoralisierenden Politik, sobald sich die Umstände geändert haben.

Es fragt sich nur, was heute eigentlich anders ist, als es vor einem Jahr noch war. Der Arbeitsmarkt ist genau derselbe, und auch der Fachkräftemangel hat sich nicht verändert. Es sind mithin keine empirischen Fakten, die den hohen moralischen Ton von einst heute als aus der Zeit gefallen wirken lassen.

Das gesamte Begründungsfundament für die Einführung des Bürgergeldes spielte sich fast ausschließlich in den wolkenfreien Weiten des moralischen Himmels ab: Es ging um Respekt, um Würde, um einen „Sozialstaat auf Augenhöhe“. Wenn Heil es heute plötzlich richtig findet, jeden Arbeitsunwilligen mit drakonischen Maßnahmen zu überziehen, weil dieser sich unverdienterweise an den Beitragszahlern gütlich tut, so wäre das schon vor einem Jahr richtig gewesen. Oder vor zehn. Oder einhundert. Man hätte all das also schon mit der Einführung des Bürgergeldes regeln und diese sozialpolitische Reform in Balance bringen können.

Kompass nach Lassenlage

Im für ihn günstigsten Fall wird man daher schlussfolgern dürfen, dass Heil nun eine Lücke im Gesetz aufgefallen sei oder dass er sogar seinen moralischen Kompass korrigiert habe. Das wäre zwar erstaunlich – Heil ist schließlich politisch ein alter Hase –, aber jeder Erkenntnisfortschritt immerhin begrüßenswert. Indes spricht für diese Interpretation so ziemlich gar nichts.

Die Dinge liegen anders: Geändert hat sich nicht der moralische Kompass, sondern bloß die Kassenlage. Auch Bundesminister Heil muss Einsparungen erbringen, um die Haushaltslücke des Jahres 2024 zu schließen. Und die nun in Aussicht genommene Reform des Bürgergeldes soll dazu einen Beitrag leisten.

„Respekt“ ist plötzlich keine Frage eines gewichtigen staatspolitischen Prinzips mehr, sondern bloß noch eine der Kassenlage. Die allseits bemühte Respekts-Rhetorik der zeitgenössischen Sozialdemokratie entwürdigt sich so selbst. Sie weist sich nicht so sehr als ein tief empfundenes Wertegerüst, sondern als taktisches Instrument zum Stimmenfang aus.

Eine unüberwindliche Kluft

Das Dilemma: Das Publikum konnte live dabei zusehen, wie der Magier Heil das rosa Kaninchen zuvor im Zylinder versteckt hat, um es anschließend unter großem Simsalabim wieder aus ihm hervorzuzaubern.

Die Glaubwürdigkeit der Regierungspolitik erhöht das alles freilich nicht, gleichwohl der Kurs inhaltlich plausibler wird. Aber nun klafft eine unüberwindliche Kluft zwischen moralischer Rhetorik und eigenem politischem Handeln.