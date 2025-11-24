Rentenstreit und Regierungskrise - Friedrich Merz muss seinen Laden aufräumen

Erneuter Showdown in der Koalition: Der Rentenstreit offenbart grundsätzliche Mängel in der Regierungsarbeit. Nach dem Koalitionsausschuss am Donnerstag muss Kanzler Friedrich Merz die Machtfrage klären – und seinen Laden aufräumen.