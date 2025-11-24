Merz
Regierungsflieger in Turbulenzen: Bundeskanzler Friedrich Merz weilt derzeit fern der Berliner Unruhen in Afrika. /picture alliance/dpa/dpa-Pool | Michael Kappeler

Rentenstreit und Regierungskrise Friedrich Merz muss seinen Laden aufräumen

Erneuter Showdown in der Koalition: Der Rentenstreit offenbart grundsätzliche Mängel in der Regierungsarbeit. Nach dem Koalitionsausschuss am Donnerstag muss Kanzler Friedrich Merz die Machtfrage klären – und seinen Laden aufräumen.

VON VOLKER RESING am 24. November 2025 8 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Das kleine „h“ ist nur eine Petitesse, ein Rechtschreibfehler – und doch steht es für mehr. Im Kleinen wie im Großen läuft es gerade nicht rund für diese Regierung und ihren Kanzler. In dieser Woche gibt es in diesem Drama nicht den ersten, aber einen erneuten großen Showdown. Dabei lassen sich die verschiedenen Konflikte und Baustellen, die Friedrich Merz zu bewältigen hat, auf drei Grundprobleme zurückführen: falsches Erwartungsmanagement, unzureichendes Mikromanagement und zu wenig telefonieren.

