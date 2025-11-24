- Friedrich Merz muss seinen Laden aufräumen
Erneuter Showdown in der Koalition: Der Rentenstreit offenbart grundsätzliche Mängel in der Regierungsarbeit. Nach dem Koalitionsausschuss am Donnerstag muss Kanzler Friedrich Merz die Machtfrage klären – und seinen Laden aufräumen.
Das kleine „h“ ist nur eine Petitesse, ein Rechtschreibfehler – und doch steht es für mehr. Im Kleinen wie im Großen läuft es gerade nicht rund für diese Regierung und ihren Kanzler. In dieser Woche gibt es in diesem Drama nicht den ersten, aber einen erneuten großen Showdown. Dabei lassen sich die verschiedenen Konflikte und Baustellen, die Friedrich Merz zu bewältigen hat, auf drei Grundprobleme zurückführen: falsches Erwartungsmanagement, unzureichendes Mikromanagement und zu wenig telefonieren.

