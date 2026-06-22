- Vernünftige, aber nicht sehr mutige Vorschläge
Die von der Regierung bestellte Rentenreformkommission wird diese Woche ihre Vorschläge zur Sanierung der gesetzlichen Rentenversicherung vorstellen. Was bisher bekannt geworden ist, dürfte jedoch bei SPD und Gewerkschaften auf Widerstand stoßen.
Die aus Wissenschaftlern und einigen Politikern zusammengesetzte Kommission will unter anderem das Renteneintrittsalter erhöhen, die Frühverrentung stoppen und eine kapitalgedeckte Zusatzrente einführen. Aus Sicht der SPD werden da einige rote Linien überschritten. Das dürfte die SPD-Co-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Bas vor Schwierigkeiten stellen. Hatte sie doch angekündigt, bei einem einmütigen Votum der Kommission werde die Regierung die Vorschläge übernehmen. Und nach allem, was man hört, steht die ganze Kommission hinter den bisher bekanntgewordenen Vorschlägen.
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