Rentenreformkommission - Vernünftige, aber nicht sehr mutige Vorschläge

Die von der Regierung bestellte Rentenreformkommission wird diese Woche ihre Vorschläge zur Sanierung der gesetzlichen Rentenversicherung vorstellen. Was bisher bekannt geworden ist, dürfte jedoch bei SPD und Gewerkschaften auf Widerstand stoßen.