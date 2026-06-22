Zwei unbekannte Personen sitzen am Badesee auf einer Decke, sonnig, entspannte Stimmung, Foto.
Kommt jetzt der Sommer der (Renten-)Reformen? / picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Rentenreformkommission Vernünftige, aber nicht sehr mutige Vorschläge

Die von der Regierung bestellte Rentenreformkommission wird diese Woche ihre Vorschläge zur Sanierung der gesetzlichen Rentenversicherung vorstellen. Was bisher bekannt geworden ist, dürfte jedoch bei SPD und Gewerkschaften auf Widerstand stoßen.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 22. Juni 2026 6 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Die aus Wissenschaftlern und einigen Politikern zusammengesetzte Kommission will unter anderem das Renteneintrittsalter erhöhen, die Frühverrentung stoppen und eine kapitalgedeckte Zusatzrente einführen. Aus Sicht der SPD werden da einige rote Linien überschritten. Das dürfte die SPD-Co-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Bas vor Schwierigkeiten stellen. Hatte sie doch angekündigt, bei einem einmütigen Votum der Kommission werde die Regierung die Vorschläge übernehmen. Und nach allem, was man hört, steht die ganze Kommission hinter den bisher bekanntgewordenen Vorschlägen.

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