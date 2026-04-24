Kinderwagen und Rollator
Symbolbild / picture alliance / CHROMORANGE | Elke Münzel

Rentenreform und Generationenvertrag Das Kapital des Rentensystems sind die Kinder

Der Kern aller Rentenreformprobleme ist der staatlich außer Kraft gesetzte Generationenvertrag. Die Gesetzliche Rentenversicherung lebt seit siebzig Jahren von der Hand in den Mund.

VON KONRAD ADAM am 6. Mai 2026 6 min

Autoreninfo

Konrad Adam war Mitglied der Feuilleton-Redaktion der FAZ, danach bis 2007 politischer Chefkorrespondent der Welt.

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Der schwäbische Dichter Johann Peter Hebel erzählt die Geschichte vom Tagelöhner, der seinem Herren begegnet und ihm von seinen schmalen Einkünften berichtet. Als ob die nicht schon knapp genug wären, müssten er und seine Frau mit einem Drittel des Geldes auskommen, denn ein Drittel gehe als Alterslohn an seine Eltern, die ihn ernährt und großgezogen hätten, ein weiteres Drittel lege er auf Kapitalien an. Das Kapital, erklärt er seinem verdutzten Brotherren, das Kapital seien seine Kinder, von denen er im Alter ebenso versorgt zu werden hoffe wie er jetzt selbst für seine Eltern sorge.

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Ingo Frank | Mi., 6. Mai 2026 - 07:47

zweckentfremdend aus dem Rententopf entnimmt.
Kein Wort dazu, dass das Rentenniveau von Anfang der 90ziger bis jetzt von 68% auf 48% gekürzt wurde was nicht einmal Inflationsbereinigt ist.
Das Rentner. die mit Abschlag in Rente gehen diesen bei jeder Rentenerhöhung abgezogen bekommen wird nicht publiziert.
Kein Wort dazu, das Bürgergeldempfänger die nie oder ganz wenig in die Rente eingezahlt haben, aus der umlagenfinanzierten Rente versorgt werden. analog der Krankenversicherung.

Kein Wort zur allgemeinen Steuerverschwendung in Deutschland, der Entwicklungshilfe, der Subventionen der erneuerbaren Energien, der Finanzierung der Ukrainekrieges, der Finanzierung links grüner NGOs usw, usw, usw,
Und wer finanziert den Staat, der seinen Aufgaben nicht mehr gerecht wird samt einer Staatsquote von 52% ?
Wer finanziert die gesamte Asylindustrie ?
Richtig der Bürger der Steuern und Rentenbeiträge zahlt ….. davon auch kein Wort !
Mit bestem Gruß aus der Erfurter Republik

Alex | Mi., 6. Mai 2026 - 07:59

Den Spruch von Schäuble kannte ich nicht, er ist aber sehr gut und er paßt zu 100%.

Sie nennen sich letzte Generation, das ist anders gemeint, sie sind es aber, nicht wegen des Klimas, sondern weil sie keinen Nachwuchs haben! Das begreifen sie aber nicht, dafür reicht ihre geistige Substanz nicht.

„Das Kapital des Rentensystems sind die Kinder“

Vollkommen richtig, aber ich würde aus „Rentensystem“ Gesellschaft machen, das Kapital der Gesellschaft sind ihre Kinder! Und, Kinder sind nur so lange das Kapital, wie sie auch später bereit bzw. in der Lage sind, diese Aufgabe auch zu übernehmen.

Genau da liegt das Problem, denn dank der Gleichmacherei der Linken, bildet das Bildungssystem nicht mehr. Dazu betreiben die Linken eine Migrationspolitik, die zwar zu reichlich Nachwuchs führt, dieser wird aber nie in der Lage respektive Willens sein, das System am Laufen zu halten!

Die Zukunft für alle die erst in Jahren rentenreif sind ist maximal düster!

Rainer Mrochen | Mi., 6. Mai 2026 - 08:01

Die Situation in der sich das Land befindet ist nicht vom Himmel gefallen, längst bekannt und auch benannt. Parteipolitischer Opportunismus, daß Schielen auf Wählerstimmen, ideologische Verblendung sind der Vorsatz für diesen mehrheitlich, desaströsen Zustand des Landes.
Staat, Kirche und Gewerkschaften haben schön Hand in Hand gearbeitet. Das Kapital ist im Zweifel immer flüchtig. Am Ende zählt das Prinzip Hoffnung oder feige Flucht. Wie schön das die neue Zukunftsvision jetzt in Kriegstüchtigkeit besteht. Wir gehen einer glänzenden Zukunft entgegen. Basta!

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