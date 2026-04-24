Der schwäbische Dichter Johann Peter Hebel erzählt die Geschichte vom Tagelöhner, der seinem Herren begegnet und ihm von seinen schmalen Einkünften berichtet. Als ob die nicht schon knapp genug wären, müssten er und seine Frau mit einem Drittel des Geldes auskommen, denn ein Drittel gehe als Alterslohn an seine Eltern, die ihn ernährt und großgezogen hätten, ein weiteres Drittel lege er auf Kapitalien an. Das Kapital, erklärt er seinem verdutzten Brotherren, das Kapital seien seine Kinder, von denen er im Alter ebenso versorgt zu werden hoffe wie er jetzt selbst für seine Eltern sorge.