- Warum die Kapitalrente zu noch mehr Staat führen könnte
Arbeitnehmer sollen künftig eine zusätzliche „gesetzliche Kapitalrente“ erhalten, die Riester-Rente soll durch ein Altersvorsorgedepot ersetzt werden. Ein Staatsfonds legt das Geld an – und könnte den Staat zum Großaktionär machen, der Einfluss auf Unternehmen nimmt.
Rund 14 Millionen Deutsche investieren in Aktien, Fonds oder ETFs. Vom nächsten Jahr an wird ihre Zahl deutlich ansteigen. Denn die schwarz-rote Regierung will im Rahmen der Rentenreform für die gut 33 Millionen gesetzlich Rentenversicherten individuelle Kapitalkonten einrichten. Gespeist werden sollen diese Konten nach dem Vorschlag der Rentenreformkommission durch einen Zusatzbeitrag zur Rentenversicherung von je einem Prozent von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Diese Gelder sollen am Kapitalmarkt angelegt werden und eine zusätzliche „gesetzliche Kapitalrente“ finanzieren. Außerdem sollen vom nächsten Jahr an alle Bürger die Möglichkeit haben, ein Altersvorsorgedepot anzulegen, das vom Staat großzügig mit Prämien gefördert wird.
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