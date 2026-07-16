Rentenreform der Bundesregierung - Warum die Kapitalrente zu noch mehr Staat führen könnte

Arbeitnehmer sollen künftig eine zusätzliche „gesetzliche Kapitalrente“ erhalten, die Riester-Rente soll durch ein Altersvorsorgedepot ersetzt werden. Ein Staatsfonds legt das Geld an – und könnte den Staat zum Großaktionär machen, der Einfluss auf Unternehmen nimmt.