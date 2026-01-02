Was schulden wir den Nachgeborenen? - Rentenrebellen und geborgte Erde

Egal ob bei Klima-, Renten- oder Wehrpflicht-Debatte: immer fällt irgendwann das Wort „Generationengerechtigkeit“. Doch was schulden die Alten den Jungen wirklich? Die Antwort ist gar nicht so einfach.