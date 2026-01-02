Rentner und junger Mann auf einer Bank
Das Gleichgewicht stimmt nicht mehr / picture alliance / Sven Simon | FrankHoermann/SVEN SIMON

Was schulden wir den Nachgeborenen? Rentenrebellen und geborgte Erde

Egal ob bei Klima-, Renten- oder Wehrpflicht-Debatte: immer fällt irgendwann das Wort „Generationengerechtigkeit“. Doch was schulden die Alten den Jungen wirklich? Die Antwort ist gar nicht so einfach.

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 4. Januar 2026

Gregor Thüsing

Autoreninfo

Prof Dr. Gregor Thüsing ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen, vielfacher Sachverständiger im Deutschen Bundestag und wurde 2024 in den Deutschen Ethikrat berufen.

So erreichen Sie Gregor Thüsing:

Immer wieder Sonntags quälen uns die Gewissensbisse. In der neuen Cicero-Kolumne „Die Sonntagsfrage“ versuchen Frauke Rostalski und Gregor Thüsing, der lieben Seele ein Stück Ruhe zu geben. Die beiden Mitglieder des Deutschen Ethikrats beantworten in abwechselnder Folge wichtige ethische Fragestellungen. In der heutigen Kolumne fragt sich Gregor Thüsing, ob wir uns neben der Erde am Ende auch noch unsere Rente von unseren Kindern geborgt haben.

