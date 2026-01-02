- Rentenrebellen und geborgte Erde
Egal ob bei Klima-, Renten- oder Wehrpflicht-Debatte: immer fällt irgendwann das Wort „Generationengerechtigkeit“. Doch was schulden die Alten den Jungen wirklich? Die Antwort ist gar nicht so einfach.
Immer wieder Sonntags quälen uns die Gewissensbisse. In der neuen Cicero-Kolumne „Die Sonntagsfrage“ versuchen Frauke Rostalski und Gregor Thüsing, der lieben Seele ein Stück Ruhe zu geben. Die beiden Mitglieder des Deutschen Ethikrats beantworten in abwechselnder Folge wichtige ethische Fragestellungen. In der heutigen Kolumne fragt sich Gregor Thüsing, ob wir uns neben der Erde am Ende auch noch unsere Rente von unseren Kindern geborgt haben.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.