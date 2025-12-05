- Merz bekommt sein „starkes Mandat“ ohne Argumente
Das Rentenpaket ist beschlossen. Dafür hat Friedrich Merz sich und seine Kanzlerschaft aus Angst vor dem vorzeitigen Machtverlust erniedrigt. Wer soll nach diesem Schauspiel politischer Verlogenheit noch Vertrauen in diesen Kanzler haben?
Das Rentenpaket ist also beschlossen. 318 Abgeordnete stimmten mit Ja, 224 mit Nein und 53 enthielten sich. Friedrich Merz hat somit, was er wollte, nämlich seine „Kanzlermehrheit“. Die SPD hat auch, was sie will, nämlich einen Sieg für ihren Besitzstand im Umverteilungsstaat gegen jegliche ökonomische Vernunft und jegliche Generationensolidarität – außerdem noch die erneute Bestätigung, dass ihr vor diesem Kanzler und der Union nicht bange sein muss.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.