Rentenpaket im Bundestag Merz bekommt sein „starkes Mandat“ ohne Argumente

Das Rentenpaket ist beschlossen. Dafür hat Friedrich Merz sich und seine Kanzlerschaft aus Angst vor dem vorzeitigen Machtverlust erniedrigt. Wer soll nach diesem Schauspiel politischer Verlogenheit noch Vertrauen in diesen Kanzler haben?

VON FERDINAND KNAUSS am 5. Dezember 2025 7 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Das Rentenpaket ist also beschlossen. 318 Abgeordnete stimmten mit Ja, 224 mit Nein und 53 enthielten sich. Friedrich Merz hat somit, was er wollte, nämlich seine „Kanzlermehrheit“. Die SPD hat auch, was sie will, nämlich einen Sieg für ihren Besitzstand im Umverteilungsstaat gegen jegliche ökonomische Vernunft und jegliche Generationensolidarität – außerdem noch die erneute Bestätigung, dass ihr vor diesem Kanzler und der Union nicht bange sein muss.

Liebe Leserinnen und Leser,
S. Kaiser | Fr., 5. Dezember 2025 - 18:29

Ach, Merz ist durch. Aber sowas von. Die Frage ist nur, wieviel nachhaltigen Schaden die CDU durch ihn davontragen wird. Denn so blöd, ihn zur nächsten BTW wieder aufzustellen, wird auch die CDU nicht sein. Dafür ist der Scherbenhaufen auch für den gutmütigsten CDU-Wähler zu offensichtlich. Linnemann wollte sich in der Regierung nicht verbrennen lassen, aber dass es mit Merz so schlimm kommen würde, hat wahrscheinlich auch er nicht vorhergesehen.
Was viel interessanter ist, ist ob die Junge Gruppe einen Generationenwechsel und damit einen Turnaround schaffen kann (die Rentenexperten haben sie schon auf ihrer Seite). Denn 6 der 7, die dagegen gestimmt haben, gehörten dieser an. Ebenso die 2, die sich enthalten haben. Sich durch die Beichtstuhlgespräche haben einschüchtern lassen haben zwar immer noch 10 der 18, aber immerhin haben die beiden Führungsfiguren der Junge Gruppe/JU Redding und Winkel Stand gehalten. Das ist beachtlich. Denen sollte man zukünftig mehr Beachtung schenken.

Daran glaube ich nicht, zumal sich das auch nicht gerade andeutet. Die paar Hänschen gegen die ganze Fraktion ? So wie die jetzt eingeknickt sind ? Wo waren denn die Abweichler die gegen die größte Schuldenaufnahme ihre Zustimmung verweigerten ? Da ging’s um einige Millionchen mehr ……und vor allem darum, das unsere Kinder und Enkel diese Schulden abtragen müssen
U n d jeder nachfolgenden Regierung der Gestaltungsspielraum genommen wurde …..
Interessant werden in den kommenden Monaten bis hin zu den LT Wahlen im Osten, die Zustimmungswerte der CDU. Diese liegen ja schon jetzt, bei „CSU- Bereinigung“ unter 20%. Die Frage bleibt, schafft es die CDU bis dahin das Niveau der SPD zu erreichen oder gar bis zu den Grünen abzuschmieren. Daraus resultiert wiederum die Frage, läßt sich das Söder bieten & wenn ja, bis zu welcher Schmerzgrenze ?
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

C. Schnörr | Fr., 5. Dezember 2025 - 18:42

Agieren (Union) und saudämliches Ideologisieren (SPD) ist wahrlich eine toxische Mischung für dieses Land.

Bernd Windisch | Fr., 5. Dezember 2025 - 20:04

Danke für diese tiefe und wohl überlegte Analyse!

Rainer Mrochen | Fr., 5. Dezember 2025 - 18:49

Das ist die späte Rache für den Raubzug-Ost durch den Westen. Währt Euch! An dieser Stelle mal wieder an Margot Honecker erinnert: Sinngemäß : "Sie werden sich über die Folgen einer Kanzlerschaft Merkel noch wundern." Tja, man hätte es besser wissen können. Ein billiges Spiel zum Nachteil von wem? Genau, dem Wahlmob. Diese Politik des Westens ist anödent, und es wird nur noch schmerzlicher unter globalen Bedingungen. Deutschland ist zu einem Knutenverein verkommen. Die Orientierung nicht zu verlieren ist mittlerweile zu einer Gratwanderung ausgeufert. Aber bitte, es gibt Möglichkeiten einer klaren Orientierung. Diese liegt in der Reduktion, Rückbesinnung auf ursprüngliche Werte und Normen. Nicht jeder vermeintliche Schritt vorwärts ist ein Solcher. Der Westen verliert seine Orientierung und damit seine Zukunftsfähigkeit. Zur "Kanzlerfigur" ist alles gesagt. Nur soviel noch: Kriegsrhethorik, Russophobie, Westpropaganda sind der neue Deutsche Terminus für die Zukunft. Weiter so!

Bernd Windisch | Fr., 5. Dezember 2025 - 20:08

Das ist die späte Rache für den Raubzug-Ost durch den Westen. Währt Euch!

Ich weiß nicht was Sie so täglich an Nachrichten und Sonstigem zu sich nehmen. Weniger davon wäre aber mit Sicherheit mehr.

Stefan | Fr., 5. Dezember 2025 - 19:05

Zitat:
"Wer soll nach diesem Schauspiel politischer Verlogenheit noch Vertrauen in diesen Kanzler haben?"
Antwort:
NIEMAND.

Heidemarie Heim | Fr., 5. Dezember 2025 - 19:10

Die ich noch auf Vergil Linnemann und andere ehemals hoffnungsvolle und in Frage kommenden Nachfolge-Politiker in Sache "Rückkehr zu den CDU-Wurzeln" setzte. "Isch over Jungs!" Sie alle folgen bzw. begleiten Dante Merz in die Wahlhölle 2026, wo man sich zwischen dem ein o. anderen Landtagswahlkampf auch noch mit so Nichtigkeiten wie einer Rentenkommission und deren "So haben wir das aber nicht bestellt!" -Vorschlägen rumschlagen muss.
Ich habe mir das Schauspiel mit Fleiß nicht angetan, sondern lieber gewartet bis Sie oder einer Ihrer Kollegen geehrter Herr Knauss mir die frohe Botschaft überbringen, und ich dabei auch noch neue lustige Begriffe lerne wie "Wieselworte"😂 oder echt jetzt? "Kanzlermehrheit"🤣. Schönes Wochenende! MfG

IngoFrank | Fr., 5. Dezember 2025 - 19:30

Er kann es nicht ! Er ist ein schlechter Verhandler.
Mir fallen wenig treffende Sätze der letzten Kanzlerin der Union ein, bei Merz scheint sie den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. Was hat er für Hoffnungen geschürt beim Amtsantritt als CDU Vorsitzender, als Kanzlerkandidat mit „links ist vorbei“ ? Er wollte die Staatsfinanzen wieder auf solide Beine stellen, was hat er geworben ihm Vertrauen entgegenzubringen, wie hat er den Michel eingelullt & belogen ? Was ist aus der Volkspartei CDU für ein jämmerlicher Haufen mit einem jämmerlichen Kanzler geworden? der lediglich nur eins kann, das schuldenfinanzierte Geld Kofferweise in der ganzen Welt zu verteilen.
Ich kann nur für mich sagen, Gott sei Dank habe ich die CDU 2013 letztmalig im Bund und nachfolgend im Land gewählt ….. und je älter ich werde, um so richtiger fühlt sich diese Entscheidung an. Was haben die Teddybärwerfer, die Kirchen, die Messermänner, die Judenhasser aus dieser Partei, aus diesem Land gemacht ?
MfGadErf Rep

Bernd Windisch | Fr., 5. Dezember 2025 - 19:44

"gegen jegliche ökonomische Vernunft und jegliche Generationensolidarität"

Geht es vielleicht auch ein wenig kleiner?

Selbstverständlich profitieren auch zukünftige Rentner von einem stabilisierten Rentenniveau. Und die deutsche Wirtschaft wird deswegen nicht tot gehen.

"Aber die fortgesetzte Weigerung, die ökonomische und demografische Wirklichkeit wahrzunehmen, indem man eben die Rentenhöhe bis 2031 auf 48 Prozent festschreibt"

Es wurde nicht die Rentenhöhe sondern das Rentenniveau festgeschrieben. Das ist etwas völlig anderes. Anscheinend haben noch immer nicht alle polemisierenden Kontrahenten das Thema geistig durchdrungen.

Die Rentenhöhe wollen jene festschreiben die einer Absenkung des Rentenniveaus ins Bodenlose das Wort reden.

Das Argument, das Rentensystem sei unfinanzierbar ist einfach lächerlich. Laut OECD ist Deutschlands Rentensystem an viertletzter Stelle und nicht finanzierbar?

Wie machen Niederländer, Österreicher etc. etc. das?

Fortsetzung folgt:

Bernd Windisch | Fr., 5. Dezember 2025 - 20:03

Cdu "Rebell" Pascal Reddig wiederholte die Kritik und sagte , das Gesetz widerspreche allen seinen Überzeugungen, wofür er Politik mache."

Was für ein Popanz. Ein auskömmliches Rentenniveau widerspricht nicht nur, ökonomischen Überlegungen der Finanzierung von staatlichen Aufgaben (was man so sehen kann) nein, sondern ALLEN Überzeugungen, wofür der Herr mit Versorgungs- und Pensionsanspruch Politik macht. Was für eine hohe GEWISSENSENTSCHEIDUNG!

Im gleichen Jahr wurden, nach Pulverisierung des 100 000 000 000 € Wumms der Ampel ohne Begrenzung neue finanzielle Mittel für Aufrüstung freigegeben. Kein Gewissen hat dies gerührt.

Sollte man sich als Wähler, der auf eine auskömmliche Rente angewiesen ist, unbedingt merken.

Die schlechte Laune und Weltuntergangsstimmung, die laufend vom Cicero verbreitet wird macht nicht nur dieses Forum depressiv sondern nutzt sich zunehmend ab. Die in Teilen berechtigte Kritik am Rentenpacket und die daraus abgeleitete Krise ist lächerlich!

Bernd Windisch | Fr., 5. Dezember 2025 - 20:23

"Merz bekommt sein „starkes Mandat“ ohne Argumente."

Ich habe in der Polemik des Autors ebenfalls nach Argumenten gesucht und außer der üblichen Apokalypse kein stichhaltiges Argument gefunden.

Die bis in alle Zukunft ungedeckelten Verteidigungsausgaben dürften viel eher geeignet sein das Land in finanzielle Schieflage zu bringen. Die schnelle Pulverisierung des 100 000 000 000 € Ampelwumms sprechen für sich. Eine dauerhafte Friedensordnung unter Ausschluss von Russland wird auf Dauer nicht funktionieren, sondern extreme Ressourcen binden, die den europäischen Staaten nicht zur Verfügung stehen, um in einer geopolitisch neu ausgerichteten Welt Anschluss zu halten. Wer will global in einen Kontinent investieren auf dem wieder Kriege geführt werden?

Das Ausspielen des Autors von Jung gegen Alt wird die Welt nicht retten. Als wenn zu Kapital und Arbeit schon alles gesagt wäre. Werter Herr Krauss, jetzt seien Sie mal ein guter Verlierer und lassen die Kirche im Dorf!

Theodor Lanck | Fr., 5. Dezember 2025 - 20:36

Sie haben Recht, Herr Knauß, ich bin beschämt. So ein dreistes Lügen und solch eine Machtgeilheit hatte ich von Merz nicht erwartet. Das toppt sogar Frau Merkel.

Die CDU kann mir gestohlen bleiben. Ich wähle jetzt ... anders.

Sabine Lehmann | Fr., 5. Dezember 2025 - 21:20

Der Pate der deutschen Rentenpolitik setzt sich durch. Wie? Das ist egal, Hauptsache "Weiter so". Im Grunde werden hier in Deutschland ohnehin seit ungefähr 20 Jahren nur noch Schäden verwaltet, wenn es irgendwie geht auch gerne noch vergrößert. Die deutsche "Verschlimmbesserung" geht in die nächste Phase, nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, das komplette Rentensystem nach europäischen Vorbildern aus der Nachbarschaft zu reformieren.
Unlängst las ich, dass in Ländern wie Frankreich, Dänemark, Österreich und Italien Renten bis zu 86% Prozent des letzten Nettolohns gezahlt werden, in den Niederlanden sogar 96%!! Da könnte man meinen, Deutschland befände sich in einem gänzlich anderen Universum mit 52 %, aber vermutlich ist das eh schon längst der Fall, nicht nur bei den desolaten Renten, Failed State auf allen Ebenen.
Es ist nur noch zum Haare raufen, oder um es mit den Worten des geschätzten Vince Ebert zu sagen:
"Wott Se Fack is Deutschland"? Ich weiß es nicht, isch over.

Wolfgang Borchardt | Fr., 5. Dezember 2025 - 21:22

Ist Rente eh egal. Man hat Vermögen, Immobilien, Erbschaften. Rente ist nur ein Teil. Ostdeutsche haben zu großen Teilen nur die Rente + ggf Zuverdienst.

Sunstreet | Fr., 5. Dezember 2025 - 21:24

Muss man sich über die Lügen unserer Politiker noch wundern?
Die sind doch Alltag. Und was die Renten anbelangt werden wir seit Anfang der 1990-Jahre belogen. Über die künftige Rentenfinanzierung zu diskutieren ist doch nur Kaffeesatzlesen. In D werden absolut unsinnig Steuer-Milliarden verbrannt. Mit einem Bruchteil davon könnte man das Rentensystem locker sanieren.Warum diskutieren wir nicht, wie es sein kann, dass ein reiches Land wie Deutschland eine Nettorente von nur 48 % des Nettoverdienstes leistet? Hauptgrund sind die vielen versicherungsfremden Leistungen, wie die Anrechnung von Kindererziehungszeiten, Sonderregeln für Erwerbsminderungsrenten oder Renten für Aussiedler aus dem ehemaligen Ostblock – die sogenannten Fremdrenten. Diese beliefen sich auf über 100 Milliarden Euro. Und genau hier beginnt das Problem: Eine klare und transparente Abgrenzung wird von der Politik verhindert, trotz Kritik des Rechnungshofes.
Ansonsten würde das Lügengebilde „Rente“ zusammenbrechen.

Jens Böhme | Fr., 5. Dezember 2025 - 22:17

Die letzte GroKo war die bleiernste Zeit Deutschlands. Die jetzige GroKo ist keine Besserung. Es wird noch einige Jahre dauern, bis das Volk begreift, dass man nicht zeitlebens dieselben Luschen wählen muss.

Caroline Hölzl | Fr., 5. Dezember 2025 - 22:39

Ich hatte heuer die CDU gewählt und wenigstens auf ein bisschen Politik zumindest in die richtige Richtung gehofft. Merz war für mich allerdings davor schon ein rückgratloser Waschlappen, der sich nicht gut durchsetzen kann und jemand, der unüberlegt Äußerungen von sich gibt. Aus heutiger Sicht kann ich die Auseinandersetzungen von ihm mit Angela Merkel in keiner Weise mehr nachvollziehen. Mit der aktuellen Machtpolitik steht er Frau Merkel in nichts mehr nach. Er macht Politik nach dem Sprichwort, nach mir die Sintflut. Er gibt der SPD viel zu stark nach, um im Amt zu bleiben, er schüchtert die Mitglieder der Jungen Union ein. Die einzigen Punkte, die er machen kann, sind außenpolitisch. Innenpolitisch tritt er in ein Fettnäpfchen nach dem anderen ohne das geringste Gespür für seine Leute. Ihm fehlt jegliche emotionale Intelligenz, Kommunikation nach innen findet wohl nicht statt. Innenpolitisch komplett unfähig.

Michael Kaufmann | Fr., 5. Dezember 2025 - 23:39

Es wird so lächerlich kleingeistig Diskutiert und gerade Medial.
Als ginge es allein Alt gegen Jung.
Ein paar Schlagworte zum Nachdenken.
Beamten Status, Rentner die Kinder groß gezogen haben, Migrations Gelder, NGO Zahlungen, Klima Wahnsinn, Kriegstüchtigkeit,
Und Last ,Transaktionsteuer, ( Gezocke an den Aktienmärkten würde etwas eingedämmt Einnahmen wären Gigantisch ohne großen Schaden anzurichten.
Aber bleiben wir lieber wieder Kleingeistig bei Alt gegen Jung.

