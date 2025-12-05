Rentenpaket im Bundestag - Merz bekommt sein „starkes Mandat“ ohne Argumente

Das Rentenpaket ist beschlossen. Dafür hat Friedrich Merz sich und seine Kanzlerschaft aus Angst vor dem vorzeitigen Machtverlust erniedrigt. Wer soll nach diesem Schauspiel politischer Verlogenheit noch Vertrauen in diesen Kanzler haben?