Reichinnek
Heidi Reichinnek / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Rentenpaket: Die Linke ist bereit, Merz und Schwarz-Rot zu retten

Ausgerechnet die Linke könnte Friedrich Merz und das Rentenpaket retten. Sie will sich am Freitag bei der Abstimmung der Stimme enthalten. Dann kommt es auf ein paar mehr oder weniger Nein-Stimmen nicht mehr an.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 3. Dezember 2025 4 min

Hugo Müller-Vogg ist freier Journalist und Buchautor. Er publizierte mehrere Gesprächs-Bände, u. a. „Mein Weg" mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel sowie „Offen will ich sein und notfalls unbequem“ mit Bundespräsidenten Horst Köhler. Im April 2014 erschien sein Interview-Buch mit Rainer Brüderle „Jetzt rede ich!“. War von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der FAZ

„Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die Linke her...“. Ausgerechnet die Partei von Heidi Reichinnek könnte das Rentenpaket und damit wohl auch die Koalition und Merz aus einer tiefen Krise retten.

