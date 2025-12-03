- Die Linke ist bereit, Merz und Schwarz-Rot zu retten
Ausgerechnet die Linke könnte Friedrich Merz und das Rentenpaket retten. Sie will sich am Freitag bei der Abstimmung der Stimme enthalten. Dann kommt es auf ein paar mehr oder weniger Nein-Stimmen nicht mehr an.
„Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die Linke her...“. Ausgerechnet die Partei von Heidi Reichinnek könnte das Rentenpaket und damit wohl auch die Koalition und Merz aus einer tiefen Krise retten.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.