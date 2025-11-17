Kern der aktuellen Regierungskrise ist kein inhaltlicher Streit oder ein Konflikt zwischen SPD und Union, sondern ein strategisches Defizit an der Spitze dieser Koalition. Seit Wochen bahnt sich die Debatte um das Rentenpaket an, die Junge Union (JU) und ihr Vorsitzender Johannes Winkel und seine Mitstreiter haben mit offenem Visier ihren Widerstand gegen das vorliegende Gesetz artikuliert, und dennoch gab es von Bundeskanzler Friedrich Merz und seiner Umgebung kein klares Signal an die Quertreiber. Vielmehr konnte sich der Eindruck breitmachen, die Debatte sei dem CDU-Parteivorsitzendem und seinem Generalsekretär Carsten Linnemann vielleicht sogar recht. Immerhin sind sie inhaltlich grundsätzlich der gleichen Meinung wie die JU.