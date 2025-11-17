Winkel
Rentenkrise der Regierung So schnell fällt der Kanzler nicht

Kanzler Friedrich Merz (CDU) und sein Vize Lars Klingbeil (SPD) haben sich durch strategische Defizite in eine missliche Lage gebracht. Der Ausweg ist mühsam, doch ein Regierungs-Exit wäre noch schlimmer.

VON VOLKER RESING am 17. November 2025 5 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Kern der aktuellen Regierungskrise ist kein inhaltlicher Streit oder ein Konflikt zwischen SPD und Union, sondern ein strategisches Defizit an der Spitze dieser Koalition. Seit Wochen bahnt sich die Debatte um das Rentenpaket an, die Junge Union (JU) und ihr Vorsitzender Johannes Winkel und seine Mitstreiter haben mit offenem Visier ihren Widerstand gegen das vorliegende Gesetz artikuliert, und dennoch gab es von Bundeskanzler Friedrich Merz und seiner Umgebung kein klares Signal an die Quertreiber. Vielmehr konnte sich der Eindruck breitmachen, die Debatte sei dem CDU-Parteivorsitzendem und seinem Generalsekretär Carsten Linnemann vielleicht sogar recht. Immerhin sind sie inhaltlich grundsätzlich der gleichen Meinung wie die JU. 

Stefan | Mo., 17. November 2025 - 16:06

Das wäre die notwendige Konsequenz und kein Supergau.
Ich kann auch an einem Pflaumenbaum keine Mirabellen ernten.
Die erneute Verteufelung der AfD am Wochenende zeigt erneut die Unfähigkeit dieser unseligen Regierung.
Mit Demokratie hat das jedenfalls alles nichts mehr zu tun, vielleicht eher mit Feigheit vor dem politischen Gegner, der zudem noch die stärkste Kraft darstellt.
Auch das stete emotionale erpressen der Mitglieder, so abzustimmen, wie der Friedrich es gern hätte, hat mit Freiheit in der Abstimmung rein gar nichts mehr zu tun.
Für mich gleichen sie in der CDU wie ein abgefahrener Reifen im Schredder, einmal reingeworfen kannste 'ne Rundumerneuerung quasi vergessen.

Maria Arenz | Mo., 17. November 2025 - 16:18

Also Herr Resing, was soll das? Die Art, wie sie den mehr als berechtigten und überfälligen Aufstand der JU hier mit Ihrem denkbar gehässigen Soupcon abmeiern, wird weder dem Ernst der Lage noch der Frechheit der SPD gerecht., dei sie hier wieder zeigt. Was hat denn die SPD geritten, zu allen Unverschämtheiten, die sie sich schon erlaubt hat, auch noch die Fortschreibung des Elends auch über 2031 in das Gesetz zu schmuggeln?
Jetzt gehört ihr wirklich einmal auf die Mütze gehauen. Das Thema Rentenreform erinnert inzwischen an die Amputation eines adipösen Oberschenkels mit einem angeschliffenen Kaffeelöffel während der Patient langsam aus der Narkose erwacht. Da hilft aber nicht noch ein Verband, und noch ein bißchen Morphium- Da hilft nur die Knochensäge, mit der das wegen zu langer Vernachlässigung schon in Fäulnis übergehende Glied abgetrennt und durch eine Prothese ersetzt werden kann, bevor der Patient daran verstirbt.

Hans Jürgen Wienroth | Mo., 17. November 2025 - 16:20

Das Problem von Klingbeil und Merz ist, dass beide ihren Rückhalt in eigenen Reihen verloren haben. Klingbeil wurde bei der Wahl der Parteichefs von seiner linken Nicht-Gefolgschaft mit wenig Zustimmung abgestraft, Merz hat nach den vielen gebrochenen Versprechen den Rückhalt bei seinen eigenen Leuten verloren.

Hat Klingbeils Co-Parteichefin und Konkurrentin um eine Kanzlerkandidatur ihm die Fortschreibung des Rentenniveaus (von 48% ??) über 2031 hinaus ins Gesetz geschrieben, um ihn vorzuführen? Kann er deshalb nicht zurück, weil das seine Leute als Schwäche auslegen würden? Man kann den Kanzler schließlich erpressen.

Genau das sehen auch immer mehr Unionisten und fürchten um ihre Mandate, wenn die SPD das Land weiter in den Ruin treibt. Wer weiß schon, was hinter verschlossenen Türen gesprochen wird?

Das ist das Ergebnis, wenn zusammengeht was nicht zusammen geht. Die SPD-Linken hoffen, Grünen und Linkspartei Stimmen abjagen zu können, die Union weitere an die AfD zu verlieren.

