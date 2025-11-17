JU-Bundesvorsitzender Johannes Winkel
JU-Bundesvorsitzender Johannes Winkel / picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Renten-Aufstand der Jungen Union „Ich halte nichts von Drohungen und viel von Verhandeln“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Nacke ordnet den Streit um das Rentenpaket ein. Im Interview erklärt er, warum die Diskussion über Kosten nach 2031 notwendig ist, wo Koalitionsvertrag und Gesetzentwurf auseinandergehen und welche Reformschritte nun folgen müssen.

INTERVIEW MIT STEFAN NACKE am 17. November 2025

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Stefan Nacke ist CDU-Bundestagsabgeordneter aus Münster und Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion.

Achim Koester | Mo., 17. November 2025 - 11:56

dass er bei der „Süddeutschen“ freundlicher empfangen würde als bei der Jungen Union.
Klar, denen steht er auch wesentlich näher.

manfred westphal | Mo., 17. November 2025 - 12:18

Das Halten oder Erhöhung (wie es die AfD vorschlägt) des Rentenniveaus, also eine auskömmliche Rente, ist m.E. eine sehr gute Sache, auch in die Zukunft gesehen für die heutige jüngeren Generationen. Die Aufgabe ist also: wie die Finanzierung zu lösen ist. Dafür kann Merz die Erweiterung der Mütterrente als ersten Schritt streichen. Weiterhin, alle der Rentenversicherung aufgebürdeten Fremdleistungen, die nicht durch Beiträge erbracht wurden, streichen und/oder ehrlich aus dem Steuertopf bezahlen. Endlich mit drastischen Streichen und Sparen der Staatsausgaben anfangen. Und...ein langfristig tragfähiges Rentensystem, eingebettet im Sozialsystem, erarbeiten, einführen und umsetzen.

