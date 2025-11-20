Deutschlands Streit um die Rente - Die Boomer müssen zur Kasse gebeten werden

Mit Generationengerechtigkeit hat das derzeitige Rentensystem nichts mehr zu tun. Es ist das glatte Gegenteil. Die Boomer müssen endlich für ihre mangelnde Gebärfreudigkeit zahlen. Das und nur das wäre echte Generationengerechtigkeit.