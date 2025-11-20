- Die Boomer müssen zur Kasse gebeten werden
Mit Generationengerechtigkeit hat das derzeitige Rentensystem nichts mehr zu tun. Es ist das glatte Gegenteil. Die Boomer müssen endlich für ihre mangelnde Gebärfreudigkeit zahlen. Das und nur das wäre echte Generationengerechtigkeit.
Markus Lanz hat dieser Woche seine vielleicht beste Fernsehsendung überhaupt produziert. Mit dabei waren der Bundestagsabgeordnete Johannes Winkel (CDU), der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn. Es ging an diesem Abend um die Frage, ob die große Koalition einen Konsens in Sachen Rentenreform findet oder nicht.
