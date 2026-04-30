Zwei ältere Menschen unter blühenden Bäumen
4,24 Prozent mehr: Die Rente blüht noch einmal auf, bevor das System kollabiert / picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack

Rente Macht, Moral und Moneten

Das Rentensystem wird kollabieren. Das ist allgemein bekannt. Dennoch unternimmt niemand etwas dagegen. Schon gar nicht die Politik. Ein so irrationales Versagen hat tiefere Gründe – die moralische Legitimation des Staates selbst.

KOLUMNE: GRAUZONE am 2. Mai 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Gute Nachrichten für Rentner: Zum 1. Juli dieses Jahres steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent. So hat es das Bundeskabinett beschlossen. Maßgeblich für diese Rentenerhöhung ist die von der Regierung im Dezember beschlossene Haltelinie des Rentenniveaus. Allein in diesem Jahr fallen damit Zusatzkosten von rund 408 Millionen Euro an, die der Bund an die Rentenkasse überweisen muss. 2027 werden es 816 Millionen sein – insgesamt also 1,2 Milliarden Euro, die außerplanmäßig aus dem Haushalt gezahlt werden müssen.

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Karl-Heinz Weiß | Sa., 2. Mai 2026 - 13:19

Vor dem Renten-/Pensionssystem wird das Gesundheits-/Pflegesystem kollabieren, denn bei immer höherer Lebenserwartung und immer teureren Behandlungskosten wird das schon in wenigen Jahren der Fall sein. Der dann folgende Verteilungskampf könnte die Gesellschaftsstruktur erschüttern. Unter diesem Gesichtspunkt ist das Zuwarten bei der Rentenfrage nicht ganz unbegründet.

Günther | Sa., 2. Mai 2026 - 13:59

ein Beispiel aus 2023

Nicht beitragsgedeckte Leistungen 124,1 Mrd. €
Bundeszuschüsse 84,3 Mrd. €
Nicht gedeckte Differenz 39,8 Mrd. €

Der Bundesrechnungshof kritisiert vor allem die Intransparenz: Es sei nicht eindeutig gesetzlich festgelegt, was genau zu den versicherungsfremden Leistungen gehört und wie hoch sie jährlich sind. Er fordert, dass das Bundesarbeitsministerium regelmäßig offenlegt, welche Leistungen dazugehören und wie teuer sie sind.
Der Staat sollte zunächst mal Ordnung in das System bringen und die Kosten für versicherungsfremde und nicht beitragsgedeckte Leistungen übernehmen. Dann reden wir weiter.

Markus Michaelis | Sa., 2. Mai 2026 - 14:39

aus meiner Sicht. Dass jede staatliche Leistung zum Menschenrecht aufgepumpt wird, sehe ich auch als eine eher destruktive Übertreibung unserer Zeit. Das gilt nicht nur für Sozialleistungen, sondern allgemein: das Feld demokratischer Politik wird immer kleiner, weil die Gesellschaft immer mehr Dinge durch Moral, Menschenrechte und sonstige höhere Werte als vorgegeben ansehen will. Das konstruktive (oder zumindest nicht destruktive) demokratische Aushandeln gegensätzlicher Interessen und Sichtweisen verlernt die Gesellschaft dabei.

Wieviele Menschen in Rente gehen werden und mit welcher Rentenhöhe ist zwar in etwa planbar, wieviele andere Aufgaben der Staat noch neben Rentenzahlungen haben wird (Klima, Migration, EU-Stabilisierung etc.), ist weniger planbar. Wieviele Menschen im arbeitsfähigen Alter sein werden, ist auch in etwa planbar, wie viel sie arbeiten und wie effizient, schon weniger.

Es bleiben also genug Unbekannte immer neu auszuhandeln.

Christa Wallau | Sa., 2. Mai 2026 - 15:26

"Das System muß erst kollabieren, um neu aufgebaut zu werden."
Ja. lieber Herr Grau, so sieht es tatsächlich aus.
Theoretisch u. praktisch wären zwar auch nach einem ehrlichen Kassensturz entsprechende harte Reformen möglich, aber die Politiker können bzw. wollen sich nicht selber Lügen strafen, indem sie zugeben, daß sie bisher
ein falsches Lied gesungen haben, indem sie
nach Kräften Anspruchsdenken förderten und alle hohen Ausgaben moralisch rechtfertigten - dies gilt für's Bürgergeld genau so wie für die Milliarden, die in die Ukraine geflossen sind u. weiter üppig fließen.
Es ist aber h ö c h s t unmoralisch, im Namen der Moral Geld auszugeben, das man auf Kosten ganzer Generationen sich nur geliehen hat!
Jedem Einzelnen ist es unbenommen, sich bis auf's letzte Hemd auszuziehen, damit andere nicht frieren, aber ein Staat, der für seine Bürger Verantwortung trägt, kann u. darf sich das nie erlauben.
"Gesinnungsethik" u. "Verantwortungsethik" (Max Weber) sind zwei Paar Schuhe!

Nur eine kleine Ergänzung:

Den Satz
"ein Staat, der für seine Bürger Verantwortung trägt, kann u. darf sich das nie erlauben"
würde ich deutlicher formulieren, obwohl es dann nicht mehr so griffig formuliert ist:
"Mitglieder der Regierung, egal aus welcher Partei sie stammen, können u. dürfen sich das nie erlauben."

Das liegt daran, dass ich persönlich - anders als Herr Grau - nur menschlichen Subjekten eine (gute oder schlechte) Moral zusprechen kann, und nicht irgendwelchen abstrakten Gebilden (oder "Systemen").

Nix für ungut.

Ingo Frank | Sa., 2. Mai 2026 - 16:58

satte 20% abgemildert wurden. Wahrscheinlich, es kam an anderer Stelle als Frage nach dem Betrag inflationsbereinigt, die Antwort von einem Mitforisten knapp 29%.wenn er das so meinte !
Außerdem bedienten alle Vorgängerregierungen aus dem Rententopf für Leistungen die nicht explizit mit der Rente etwas zu tun haben. Informationen darüber, genauso im Dunklen wie die Finanzierung links grüner NGOs…..
Es fehlt sowohl die Transparenz aus auch die staatliche Sogfallspflicht.
Und das Gejammere am fehlen von Arbeitskräften kann ich nicht mehr hören. Ebenso das fehlen von Kindern. Buntland ist das kinderfeindlichste= familienfreundlichste Land was ich kenne. Warum eine Familie gründen, wenn das Ehegattensplittig abgeschafft wird. Aber bei der Pflege das gemeinsame Vermögen vom Staat konfisziert wird ?
MfG a d Erfurter Republik

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