- Macht, Moral und Moneten
Das Rentensystem wird kollabieren. Das ist allgemein bekannt. Dennoch unternimmt niemand etwas dagegen. Schon gar nicht die Politik. Ein so irrationales Versagen hat tiefere Gründe – die moralische Legitimation des Staates selbst.
Gute Nachrichten für Rentner: Zum 1. Juli dieses Jahres steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent. So hat es das Bundeskabinett beschlossen. Maßgeblich für diese Rentenerhöhung ist die von der Regierung im Dezember beschlossene Haltelinie des Rentenniveaus. Allein in diesem Jahr fallen damit Zusatzkosten von rund 408 Millionen Euro an, die der Bund an die Rentenkasse überweisen muss. 2027 werden es 816 Millionen sein – insgesamt also 1,2 Milliarden Euro, die außerplanmäßig aus dem Haushalt gezahlt werden müssen.
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