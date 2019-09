Hatespeech im Internet - Hater dürfen Renate Künast eine „Drecksfotze“ nennen

Wo hört die Kritik an Politikern auf, wo fängt die Beleidigung an? Im Fall der grünen Politikerin Renate Künast hat das Landgericht Berlin jetzt ein Urteil getroffen, das die Grenzen des Sagbaren noch weiter in den Fäkalbereich verschoben hat