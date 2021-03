Wohin kann man in der Pandemie noch verreisen? - „Fernziele werden im Sommer noch nicht bereisbar sein“

Kaum eine Branche leidet so sehr unter der Pandemie wie die Reisebranche. Aber ist es in diesem Jahr überhaupt ratsam, zu verreisen? Eine Reisebüroleiterin gibt Tipps für Last-Minute-Ziele und rät, was man bei der Wahl der Reiseveranstalter beachten sollte.