Das ist eine Frage, die man in der jetzigen Phase nicht abschließend beantworten kann, weil wir jeden Tag neue Erkenntnisse und neue Situationen zu bewerten haben. Allgemein weiß man inzwischen, dass Omikron höher ansteckend ist, die Verläufe allerdings milder ausfallen. Wie sich das im Jahresverlauf entwickelt und ob wir ähnlich wie im letzten Jahr erst im späten Frühjahr und im Sommer sinkende Infektionszahlen haben, wird man sehen. Ich bin aber grundsätzlich optimistisch, dass wir nach einem Spitzenwert an Infektionen in den nächsten Wochen eine schnellere Abschwächung sehen. Wir haben ja eine Grundimmunisierung bei einem Großteil der Bevölkerung. Der Anteil reicht noch nicht aus, aber ein Großteil der Menschen ist dem Virus mittlerweile nicht mehr so schutzlos ausgeliefert wie vor einem Jahr. Und das lässt mich hoffnungsvoll in das Jahr 2022 schauen.