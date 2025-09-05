Die Aufregung über Heidi Reichinneks Aussagen über die DDR („… war kein Sozialismus“) und ihr Ziel des „demokratischen Sozialismus“, ist etwas seltsam. Markus Söder und andere empören sich über etwas, das für Reichinnek und ihre Partei und alle, die sich Sozialisten nennen oder ein positives Bild vom Begriff „Sozialismus“ haben, ganz selbstverständlich ist und nie verheimlicht wurde. Neu ist daran nur Reichinneks hysterischer Kommunikationsstil, der gewisse sozialmediale Nerven aufreizt.

Schon während des Zusammenbruchs der DDR verkündeten Gregor Gysi und SED-Konsorten mit der Umbenennung in „Partei des demokratischen Sozialismus“ zumindest unterschwellig auch die Botschaft, dass die DDR nur ein gescheitertes Experiment gewesen sei und der wirkliche Sozialismus noch bevorstehe. Das Adjektiv „demokratisch“ hatte und hat dabei einerseits eine taktische Bedeutung, weil es auch bei den politischen Gegnern positiv besetzt ist. Aber es entspricht zweifellos echter und alter Überzeugung. Nur ist eben die Demokratie der Sozialisten nicht identisch mit der Demokratie der anderen.

„Demokratie“ und „Sozialismus“

Die Begriffe „Demokratie“ und „Sozialismus“ wurden schon seit Marx‘ Zeiten von dessen Anhängern eng miteinander verknüpft. Seit es Sozialisten gibt, nahmen sie stets für sich in Anspruch, demokratisch zu sein. Davon zeugt nicht zuletzt die historische Selbstbezeichnung „sozialdemokratisch“, die mindestens bis zum Ersten Weltkrieg synonym mit „sozialistisch“ verwendet wurde. Auch die Partei von Lenin und Stalin nannte sich vor der Revolution „Sozialdemokratische Arbeiterpartei“. Erst 1912 trennten sich die Bolschwiki in Russland endgültig von ihr und nannten ihre eigene Partei nach erfolgreicher Machtübernahme schließlich „kommunistisch“. Ähnlich in Deutschland, wo die spätere „Kommunistische Partei“ sich zunächst als „Unabhängige Sozialdemokratische Partei“ (USPD) von der (Mehrheits-)SPD trennte, weil diese sich vom Ziel der Revolution verabschiedete.

Aber das heißt nicht, dass russische oder deutsche oder andere Kommunisten oder Sozialisten sich nicht mehr auch für „demokratisch“ hielten. Das galt übrigens sowohl für Sozialisten und Kommunisten in der Sowjetunion und anderen sozialistisch-kommunistischen Staaten als auch für die in westlichen Ländern. Auch die „Sozialistische Einheitspartei“ SED verstand sich als demokratische Partei. Schließlich nannte sich ja auch der von Stalins Gnaden 1949 in der sowjetischen Besatzungszone gegründete Staat „Deutsche Demokratische Republik“.

Die mehrdeutige Demokratie

Den praktizierten Sozialismus oder Kommunismus für die höchste Form, ja, für die Erfüllung der Demokratie zu halten, war und ist für jeden Sozialisten/Kommunisten eine Selbstverständlichkeit. Statt sich über Reichinnek zu empören, (die übrigens schon für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung tätig war, was sehr viel sagt über die Unfähigkeit der Union auf dem Feld der politischen Nachwuchsbildung) sollten die nicht-linken, bürgerlich-konservativ-liberalen Parteien vielmehr endlich eine Sensibilität für die Mehrdeutigkeit des Demokratie-Begriffes enwickeln und seiner ideologischen Instrumentalisierbarkeit entschlossen entgegentreten.

Dazu muss man sich zunächst über den Begriff, seine Bedeutung und Geschichte klar werden – gerade weil man ihn so selbstverständlich und alltäglich und immer positiv konnotiert verwendet. „Demokratie“ bedeutet zunächst nur, dass das Volk der Souverän ist und keine andere politische Legitimationsinstanz zulässig sei. Was der Wille des Volkes konkret ist, wer ihn zum Ausdruck bringt und demgemäß regieren soll – dazu gibt es schon bei den ersten Theoretikern der „Volkssouveränität“ verschiedene Deutungen. Und darunter auch durchaus unfreiheitliche und sogar totalitäre Deutungen.

Für Jean Jacques Rousseau war nicht der Willen der einzelnen Bürger oder der Mehrheit ausschlaggebend, sondern ein Allgemeinwille (volonté generale), der der Vernunft gleichkam. Und was vernünftig und damit der Wille des Volkes zu sein hat, wissen eben nur bestimmte Aufgeklärte. Aus dieser Idee Rousseaus machte sein Fan Maximilien Robbespierre dann die berüchtigte Terrorherrschaft des Wohlfahrtsausschusses. Und letztlich wurde aus Rousseaus Vorstellung eines vernünftigen Gemeinwillens kombiniert mit Marxens (angeblich) wissenschaftlichen Erkenntnissen über den vorbestimmten Gang der Geschichte hin zur höchsten Gerechtigkeit der klassenlosen Gesellschaft („Kommunismus“) dann auch die Idee einer Kaderherrschaft einer Partei. Das war Lenins Werk. Diese Partei sollte als Avantgarde das historische Schicksal rücksichtslos erfüllen – im Dienste des Volkes. Was kann also demokratischer sein? Deswegen nannte Lenin seine und die Herrschaft seiner Partei auch folgerichtig „demokratischer Zentralismus“. Im Namen der Demokratie, also im Namen des Volkes wurden also in großen Teilen der Welt schon zig Millionen Menschen enteignet, ihrer Freiheit (der Meinungsäußerung, der politischen Betätigung) oder sogar ihres Lebens beraubt. Von Politikern und Handlangern, die sich für überzeugte und einwandfreie Demokraten hielten.

Die Naivität der nicht-sozialistischen Demokraten

Eine pluralistische, freiheitliche Demokratie folgt stattdessen dem Grundsatz, wie Joachim Fest es einmal formulierte, „keinen Glaubenssatz und keine vorgeblichen Richtigkeiten zuzulassen, sondern um des höchsten Guts überhaupt, des inneren Friedens und der Freiheit des Denkens willen, aus der großen Sache der Wahrheit, in einem Akt ernüchternder Formalisierung eine Sache der bloßen Mehrheit zu machen.“

Die Anhänger dieses im Westen (hoffentlich noch) vorherrschenden Demokratieverständnisses neigen allerdings zu einer gefährlichen Ignoranz oder Naivität beim Umgang mit dem Begriff der Demokratie. Ihnen ist allzu oft nicht bewusst, dass ihre eigene pluralistische und am Mehrheitswillen orientierte Demokratie allzu offen ist für die missbräuchliche Umdeutung im Sinne von Sozialisten und andere selbsterklärte Vollstrecker des wahren Volkswillens.

Man muss nicht lange in der deutschen und europäischen Gegenwart suchen, um nicht nur bei der Partei Die Linke, sondern auch in weiten Teilen der so genannten Zivilgesellschaft ideologische Neuauflagen dieser altmarxistischen Vorstellungen zu finden. Gerade in Formulierungen wie „demokratische Parteien“ oder „unsere Demokratie“, die an DDR-Begriffe wie „demokratischer Block“ oder „demokratischer Sektor“ erinnern, schimmert der Geist eines moralisch auf ein ganz bestimmtes Zukunftsziel festgelegten Demokratieverständnisses wieder durch, das Abweichungen nicht duldet.

Die Diskursstrategie der Demokratiedefinition

Dass das ganz im Sinne von Reichinnek und Co ist, zeigt sich in einem Satz aus ihrem Stern-Interview, der tief blicken lässt: „Wir erwarten grundsätzlich, dass demokratische Parteien miteinander reden. Jetzt weiß ich nicht genau, wie lange die Union sich noch als demokratisch bezeichnen kann bei der Rechtsentwicklung, die sie gerade hinlegt.“ Die selbst erklärte Sozialistin hat ganz offenkundig den Anspruch einer Art Definitionshoheit über das Prädikat „demokratisch“ – nämlich im Sinne: Demokrat ist nur, wer sich uns annähert.

Wenn die nicht-linken Demokraten dieser Diskursstrategie der raffinierten Worte auf den Leim gehen, wird aus der nüchternen freiheitlichen und ergebnisoffenen Demokratie der bloßen Mehrheit eine moralistisch aufgeladene Agenda zur Verwirklichung absoluter Gerechtigkeitsziele. Rousseau hätte sie volonté generale genannt und Marx Kommunismus, heute heißen sie Klimagerechtigkeit oder große Transformation. Wenn das gelingt, ist für Sozialisten eine Revolution mit rollenden Köpfen gar nicht mehr notwendig.