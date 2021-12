Regierungswechsel. Das heißt: The same procedure as every four years. Kanzlerwahl im Bundestag, Ernennung des Gewählten durch den Bundespräsidenten im Schloss Bellevue, Vereidigung des Ernannten vor dem Parlament, anschließend Überreichung der Ernennungsurkunden an die Minister wiederum am Amtssitz von Frank-Walter Steinmeier, dann alle zurück in den Reichstag zur Vereidigung. Ein munterer Pendelverkehr entlang der Spree – und viel Arbeit für die Personenschützer.

Was die Wähler am 26. September mit ihrer Stimmabgabe eingeleitet haben, wird von den neu gewählten Bundestagsabgeordneten ratifiziert. Mit der Vereidigung von Olaf Scholz (SPD) als Bundeskanzler enden endgültig die Ära Angela Merkels und die 16 Jahre währende Dominanz der CDU/CSU unter der Reichstagskuppel. Auf Schwarz-Rot folgt Rot-Grün-Gelb.