Politiker-Rankings sind so etwas wie demoskopische Casting-Shows: Wahre Talente gehen selten als Sieger aus dem Spiel, denn hier zählt Pose mehr als Können. In den aktuellen Charts des Meinungsforschungsinstituts Insa steht denn auch weiterhin der Klartext-Redner Boris Pistorius (SPD) ganz oben auf dem Treppchen, obwohl seine Leistungen als Bundesverteidigungsminister mit Blick auf die „Kriegsertüchtigung“ der Bundeswehr reichlich bescheiden sind. Der fünfte Platz für den Neueinsteiger Wolfgang Kubicki von der FDP ist auch eher fragwürdig, weil der 74-Jährige seine aktuelle Popularität nicht aus politischer Tätigkeit im engeren Sinne beziehen dürfte, sondern aus der mit vielen Interviews flankierten Kandidatur für den Parteivorsitz. Insofern könnte man darüber hinweggehen, dass Friedrich Merz mit Platz 20 das Schlusslicht auf der Insa-Liste bildet – aber ein amtierender Kanzler kann eine derart schlechte Positionierung eben auch nicht schulterzuckend als Umfrage-Tinnef abtun und darauf setzen, dass die Zeiten irgendwann schon wieder besser werden.