Friedrich Merz und Lars Klingbeil
An die Waffen: Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bei einem gemeinsamen Heeresbesuch am Donnerstag / picture alliance / Chris Emil Janssen

Regierungskrise in Berlin Koalition der Totengräber

CDU/CSU und SPD finden keinen gemeinsamen Ansatz, um das Land zu reformieren. Stattdessen arbeiten sich die Regierungsparteien aneinander ab. Und dem Bundeskanzler fehlt es an Souveränität, um die Lage zu befrieden. Kommt es zum Bruch?

VON ALEXANDER MARGUIER am 30. April 2026 8 min

Alexander Marguier

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Politiker-Rankings sind so etwas wie demoskopische Casting-Shows: Wahre Talente gehen selten als Sieger aus dem Spiel, denn hier zählt Pose mehr als Können. In den aktuellen Charts des Meinungsforschungsinstituts Insa steht denn auch weiterhin der Klartext-Redner Boris Pistorius (SPD) ganz oben auf dem Treppchen, obwohl seine Leistungen als Bundesverteidigungsminister mit Blick auf die „Kriegsertüchtigung“ der Bundeswehr reichlich bescheiden sind. Der fünfte Platz für den Neueinsteiger Wolfgang Kubicki von der FDP ist auch eher fragwürdig, weil der 74-Jährige seine aktuelle Popularität nicht aus politischer Tätigkeit im engeren Sinne beziehen dürfte, sondern aus der mit vielen Interviews flankierten Kandidatur für den Parteivorsitz. Insofern könnte man darüber hinweggehen, dass Friedrich Merz mit Platz 20 das Schlusslicht auf der Insa-Liste bildet – aber ein amtierender Kanzler kann eine derart schlechte Positionierung eben auch nicht schulterzuckend als Umfrage-Tinnef abtun und darauf setzen, dass die Zeiten irgendwann schon wieder besser werden.

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Jens Böhme | Do., 30. April 2026 - 18:09

Regierungsparteien brauchen parteiüberlebenswichtige Gründe, um eine Koalition platzen zu lassen. Weder CDU noch SPD profitieren von vorzeitigem Ende der Regierungskoalition. Also wird weiter "regiert". Jüngstes Beispiel ist die FDP in der Ampelregierung. Diese hätte nach spätestens einem Jahr Regierungszeit die Regierung verlassen müssen. Da Regierungsmitglieder einer Partei eigene Interessen verfolgen, kam der Bruch viel zu spät für die Partei, aber für die Regierungsmitglieder genau richtig, um den eigenen Berufsweg erfolgreich weiterzuführen.

Pamina | Do., 30. April 2026 - 18:44

des Status quo ist keine Lösung. Es braucht eine Minderheitsregierung mit einem anderen Kanzler unter Tolerierung der AfD. Den linken Shitstorm muss man aushalten. Er wird nicht ewig dauern können. Nur dieser Weg ist eine wirkliche Befreiung für die CDU. Nur Mut und durch! Dann kann es nur besser werden.

Bert Dufaux | Do., 30. April 2026 - 18:59

Merz hätte es "mit einem Diorama an Krisen zu tun, das in dieser Massiertheit tatsächlich singulär sein dürfte in der Geschichte der Bundesrepublik". Das stimmt wohl so überhaupt nicht. Schmidt hatte die RAF, den kalten Krieg, Brandt das DDR-Problem, die Ölkrise, Kohl den Krieg auf dem Balkan, Irakkriege - mit denen auch noch Schröder zu kämpfen hatte, Kosovokrieg, Merkel kämpfte mit der Weltwirtschaftskrise 2008, den Israelkonflikt gibt es seit der Gründung des Staates Israel 1948 und und und ... die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Alle bisherigen Kanzler konnten dennoch die Bundesrepublik relativ sicher führen. Der eine besser der andere etwas schlechter. Jetzt auf einmal wären immer die Kriege und Krisen schuld, nie aber die Politiker. Die Welt war noch nie ausschließlich sicher und friedlich. Nur mittlerweile haben wir nur noch Politiker die die Probleme verdrängen wollen weil sie damit komplett überfordert sind.

Chris Groll | Do., 30. April 2026 - 19:06

Dafür, daß Merz sich in dieser desaströsen Lage befindet, trägt er allein die Schuld.
Er hat sich die Kanzlerschaft durch einen Milliarden Kredit erkauft.
Er hat ALLE Wahlversprechen gebrochen. Er ist mehr Grüner als Konservativer.
Zu einer Demokratie gehört eine starke Opposition und nicht Parteien, die sich weigern, mit dieser Opposition zusammenzuarbeiten. Wenn eine Partei in einer blamablen Weise
ausgegrenzt wird, hat das mit Demokratie gar nichts mehr zu tun.
Mittlerweile macht unser "hochverehrter Außenkanzler" ja selbst im Ausland eine sehr schlechte Figur (vorsichtig ausgedrückt).
Sich immer nur der SPD zu unterwerfen, wird ihn auch nicht retten.

Karl-Heinz Weiß | Do., 30. April 2026 - 19:44

Nach seinen Niederlagen gegen AKK und Armin Laschet war Friedrich Merz parteiintern dritte Wahl. Was veranlasste ihn, nach vielen Jahren „freie Wirtschaft“ trotzdem nicht aufzugeben ? Ein Triumph gegen die Kohl-und Merz-Kaltstellerin Merkel ? Das Interesse am "Amt“ scheint mir nach einem Jahr im Kanzleramt überschaubar: Hanebüchene Sprüche am Fließband, Positionswechsel im Wochentakt, Distanzlosigkeit gegenüber Bas und Klingbeil. Es spricht also einiges dafür, dass "Genugtuung " Merz‘ stärkster Antrieb war. Und das verheißt für die weitere Amtszeit von Friedrich Merz wenig Gutes.

Heidemarie Heim | Do., 30. April 2026 - 19:57

Und die hinter die Brandmauer Verbannten feiern derweil mit Bierchen und 🍿? Ich nehme mal stark an,dass dies nicht der Zweck der Übung war aus Sicht der eifrigen Baumeister dieses für eine Demokratie m.E. zweifelhaften Monuments geehrter Herr Marguier? Wunder soll es laut einem alten Schlager zwar immer wieder geben,jedoch mit der auch von Ihnen beschriebenen Hoffnung darauf,ein im Trudeln befindliches Land wie das unsrige zu retten,braucht es mehrere davon.Um Ihre Analyse auf den Punkt zu bringen:"Isch over!"
Zumindest bis zum Ende dieser Legislaturperiode.Oder wie die Mutter aller Klatschhasen meinte:"Wir schaffen das;)!"
MfG

Ingo Frank | Do., 30. April 2026 - 20:19

Die viel beschriebenen außenpolitischen Krisen wie der UkKrieg oder der Krieg Israels & der USA gegen den Iran werden lediglich benutzt die eigene innenpolitisch/ wirtschaftliche Lage des Landes zu kaschieren. Auch Hitlerdeutschland mußte,um diesen Irrsinn zu beenden, militärisch besiegt werden.
Andererseits liegt das derzeitige Desaster nicht an der SPD od. den Grünen. Beide sind Linke sozialistische Parteien die den politischen Diskurs der letzten 20 Jahre bestimmt haben. Was will man von Linken erwarten außer der Durchsetzung linker Ideen ! (Umverteilung, Planwirtschaft, Freiheitseinschränkungen usw)
Die Union hat doch das was die Linken wollten im großen & Ganzen mit getragen statt Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil sie ist links modernisiert wurden !
Und das hat Merz z.K. zu nehmen, die Fehler zuzugeben und sich zu erinnern für was eine Union einst stand! Und sich nich von den Linken vorführen zu lassen wie z.B mit der Brandmauer oder gar m d SED Erben zu koalieren.
MfG a d E R

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