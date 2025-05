Dank an die Vorgängerregierung

Für manche überraschend, stellte Merz an den Anfang seiner Rede einen Dank an die Vorgängerregierung, die sich insbesondere unter dem Eindruck des Ukrainekriegs und der damit verbundenen Energieknappheit bei der Krisenbewältigung bewährt habe. Ob er das auch so formuliert hätte, wäre die SPD jetzt nicht Koalitionspartner der Union, diese Frage ist letztlich müßig: Es war mit Blick auf die kommenden Jahre jedenfalls eine Geste des guten Willens. Und ein Zeichen für Konstruktivität, die der neue Kanzler in seiner Regierungsmannschaft brauchen wird, soll ihn nicht das Schicksal der gescheiterten Ampel ereilen. Deswegen wohl vermied er auch allzu pointierte Formulierungen, mit denen er in der Vergangenheit immer mal wieder für Entrüstung gesorgt hatte. Ein staatstragender Ton war angesagt, aber durchaus auch Klartext.