Primat der äußeren Stärke – zumindest in Merzens Rede

Die innen- beziehungsweise fiskalpolitischen Nachrichten erinnern schließlich daran, dass Merz seine Regierungszeit, noch bevor er gewählt war und noch mithilfe des alten Bundestags, mit einem gigantischen Neuverschuldungspaket – euphemistisch „Sondervermögen“ genannt – begann. Der Haushaltsplan fürs laufende Jahr und die Eckwerteplanung für 2029, die Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Mittwoch vorgelegt hat, sehen schließlich gigantische Neuschulden vor, zusätzliche 846,9 Milliarden Euro. Ausgerechnet unter einem Kanzler der CDU, der Partei, die für sich reklamiert, für solide Finanzpolitik zu stehen, expandiert also der Schuldenstaat in ungekanntem Ausmaß. Und das längst nicht nur für Investititonen. Auch die Sozialausgaben sinken keineswegs laut den Eckwerten. Die Ausgaben für Renten und das (wie auch immer umbenannte) „Bürgergeld“ sollen im Gegenteil noch schneller als andere Haushaltsposten um 43 Milliarden Euro steigen. In Merzens Rede war davon keine Rede, nur den „Ersatz“ des Bürgergeldes durch eine „neue Grundsicherung“ erwähnte er. Ein neuer Name spart aber noch nicht.