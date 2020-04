Eine Regierungserklärung heißt so, weil die Regierung sich dem Parlament erklärt. Die Exekutive erklärt der Legislative, auf deren Zustimmung sie angewiesen ist, was sie aus welchen Gründen gerade unternimmt, was sie unterlässt, was sie vorhat. In Regierungserklärungen verdichtet sich der Geist einer Republik. Angela Merkel gab heute die mutmaßlich kürzeste Regierungserklärung ihrer Amtszeit ab. Nach 28 Minuten war Schluss.

Hängen bleiben werden ein bedenklicher Satz, eine einschneidende Ankündigung und ein überraschender Eindruck. Die Kanzlerin wirkte einerseits machtlos, kündigte andererseits mehr deutsches Geld für die Europäische Union an und formulierte Bedenkliches: „Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung.“ Wie hängt all das zusammen?

Keine Spur von positiver Deutung

Es ist fast zwei Jahre her, dass Angela Merkel letztmals an zentraler Stelle über den Begriff der Zumutung nachdachte. Im Mai 2018 definierte sie bei der Friedrich-Naumann-Stiftung Freiheit als „die Zumutung, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, für sich und für andere. (...) Freiheit ist die Zumutung, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und für sein Tun und Lassen auch Verantwortung zu übernehmen.“

Heute im Bundestag war von dieser positiven Deutung nichts zu spüren. Die „demokratische Zumutung“ ist der Ernstfall der Demokratie. „Harte Einschränkungen“ des täglichen Lebens wurden verhängt, „Einschränkungen der persönlichen Freiheitsrechte“ vollzogen, und das wird laut der Kanzlerin „noch länger“ so bleiben: „Wir bewegen uns auf dünnstem Eis. Die Situation ist trügerisch. Wir sind noch nicht über den Berg.“ Das stimmt.

Zumutung für die Demokratie Dennoch ist der Satz von der Zumutung seinerseits eine demokratische Zumutung. Auch in Krisenzeiten nämlich regiert die Regierung und wird vom Parlament kontrolliert. Das Virus regiert nicht, es hat nicht einmal eine klare Botschaft parat. Merkels Satz suggeriert, die vom Virus ausgelöste Seuche habe ein Programm über Deutschland verhängt, unter dem die Demokratie ächze und stöhne. Es ist, wie oft bei ihr, ein fatalistischer Satz, der Zuständigkeiten verschleiert.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 8,90 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ