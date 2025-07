So erreichen Sie Volker Resing:

Der Bundeskanzler hatte am Mittwoch ein weitgehend leichtes Spiel. In der Haushaltsdebatte musste sich Friedrich Merz erstmals in neuer Rolle der sogenannten Generaldebatte stellen. Anschließend fand die erste Regierungsbefragung des Kanzlers statt. Bei beiden Gelegenheiten vermochte es die Opposition überwiegend nicht, mutmaßliche Schwächen der neuen Regierung offenzulegen und jenseits von Parolen substantielle Kritik anzubringen.

Vor allem die größte Oppositionspartei erweist sich als Totalausfall. Es war an AfD-Chefin Alice Weidel, die Debatte zu eröffnen. Von einer Mäßigung im Ton, wie es sich die Rechtsaußen-Partei mit neuen Benimmregeln vorgenommen hatte, war kaum etwas zu spüren. Weidel setzte auf pauschale Kritik statt auf Argumentation. Dies gipfelte in der schlichten Feststellung, die neue Regierung würde die Politik der Ampel fortsetzen. So wird die Kontrolle der Regierung nicht funktionieren, wenn es nur beim Verlesen von Wahlkampfphrasen bleibt. Ähnlich verhielten sich Grüne und Linke.