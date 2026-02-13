Friedrich Merz
Der Kanzler gefällt sich in der Rolle des erfolgreichen Außenpolitikers – denn im eigenen Land kann er nicht mehr viel ausrichten / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Reformstau Merz oder die letzte Platzpatrone der Demokratie

Nach einem Jahr Kanzlerschaft hat Friedrich Merz zentrale Erwartungen enttäuscht, den angekündigten „Herbst der Reformen“ ausfallen lassen und sich immer wieder der SPD unterworfen. Wenn diese Regierung „die letzte Patrone der Demokratie“ sein soll, dann ist mit ihr kein Treffer zu erzielen.

KOLUMNE: UNGEFILTERT VON WOLFGANG KUBICKI am 14. Februar 2026

wolfgang-kubicki

Autoreninfo

Wolfgang Kubicki ist stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender und war Bundestagsvizepräsident. (Foto: dpa)

So erreichen Sie Wolfgang Kubicki:

Zur Artikelübersicht

Diesen Monat jährt sich die jüngste Bundestagswahl zum ersten Mal. Friedrich Merz und die Union hatten sie gewonnen und lösten einen gewissen Olaf Scholz im Amt des Bundeskanzlers ab. Dieser Sieg von Friedrich Merz wurde vom Souverän unter ein paar Grundannahmen ermöglicht. Die wohl wichtigste dieser Grundannahmen war, dass Merz für eine andere Politik steht als Scholz: mehr wirtschaftliche Vernunft, weniger Ideologie. Und dass er – dessen Image als „kaltherziger Neoliberaler“ ihn über Jahrzehnte nicht zu beeindrucken schien – genug Nerven hat, diesen Politikwechsel unter dem affektierten Getöse der Hauptstadtpresse durchzuziehen.

Es kam anders. Zunächst schredderte Friedrich Merz die Grundannahme, eine Union unter seiner Führung stünde für eine seriösere Haushaltspolitik als die Linken. Noch mit der bereits abgewählten Bundestagsmehrheit beerdigte er die Schuldenbremse faktisch und machte den Weg frei für Schulden nicht gekannten Ausmaßes. Ein juristisch zulässiges Manöver, das trotzdem vielen Wählerinnen und Wählern als politisch und moralisch schamlos sowie demokratisch fragwürdig erschien.

Wir wissen heute, dass Merz diesen Wortbruch schon vor der Bundestagswahl plante und prüfen ließ, inwieweit er mit einer abgewählten Mehrheit das Grundgesetz noch ändern könne. Zu jener Zeit gab er sich noch als Hüter der Schuldenbremse – wohl nur aus kühlen taktischen Überlegungen heraus, damit die FDP in einem der wenigen Felder, in denen sie nach den traumatischen Ampel-Jahren noch volle Glaubwürdigkeit beim Wähler erwarten durfte, nicht reüssieren konnte.

Es ist schwer zu sagen, was in seinem Kopf vorging, als er diesen beispiellosen, kaltblütig vollzogenen Wortbruch plante. Vermutlich dachte er, dass er mit den erlogenen finanziellen Spielräumen genug Handlungsmöglichkeiten habe, um einerseits die Sozialdemokraten zu bändigen und andererseits die notwendige Reformagenda für Deutschland umzusetzen. So kam es wohl auch zur vollmundigen Ansage, dass nach der Sommerpause 2025 der „Herbst der Reformen“ eintreten werde. Dieser fiel bekanntlich aus. Merz hat – wie auch die FDP zuvor – die destruktive Kraft unterschätzt, die sich in der deutschen Sozialdemokratie inzwischen breitgemacht hat.

Diese Koalition will überhaupt keine Reformen mehr angehen

Jetzt, ein Jahr nach der Bundestagswahl unter den oben beschriebenen Grundannahmen, muss man festhalten, dass wenig dafür spricht, dass diese Koalition überhaupt noch große Reformen angehen will. Der Kanzler gefällt sich in der Rolle des erfolgreichen Außenpolitikers – eine Rolle, die er tatsächlich besser ausfüllt als sein Vorgänger. Und die SPD macht, was sie schon seit Jahren immer erfolgloser macht: Sie arbeitet an einem neuen Spin für die kommenden Wahlen.

Dazu gehört auch ein neues Grundsatzprogramm, dessen Eckpunkte in Grundsatzreden von Bärbel Bas und Lars Klingbeil vorgestellt wurden und das der JU-Chef Johannes Winkel völlig richtig als „Absage an jegliche Reformen“ klassifizierte. Das Programm beinhaltet vor allem mehr Steuern und Abgaben. Auf Vermögen und Erbschaften zum Beispiel. Und Sozialabgaben auf Kapitalerträge und Mieteinnahmen. Ein einziges Programm zur Förderung der Kapitalflucht aus Deutschland. Die KI solle „Arbeit erleichtern“ und keinesfalls „Menschen überflüssig“ machen. Ganz so, als könnte man dem technologischen Fortschritt diktieren, in welche Richtung und wie weit er sich entwickeln kann. Es sind hilflose Sätze mitten in einem historischen Umbruch unserer gesamten Wirtschafts- und Arbeitswelt, die durchblicken lassen, wie wenig man diese historische Dimension begreift. Ebenso wie man nach dem Auftritt des SPD-Generalsekretärs bei Markus Lanz den Eindruck gewinnen musste, dieser wisse nicht nur nicht die Höhe des Bruttoinlandsprodukts klar zu benennen, sondern er habe vermutlich keine Vorstellung davon, was das BIP überhaupt ist.

Nun ist der Zustand der SPD das eine. Das andere ist, wie die Kanzlerpartei CDU sich von einer komplett dysfunktionalen, inhaltlich entkernten und nur noch in sozialpopulistischen Sprechblasen gefangenen Sozialdemokratie vorführen lässt.

Zur Beantwortung dieser Frage reicht ein Blick auf den CDU-Parteitag in der kommenden Woche. Dort wird zum ersten Mal seit Jahren wieder Angela Merkel zugegen sein. Jene Frau, als deren Gegenentwurf es Friedrich Merz einst zurück auf die politische Bühne drängte. Sie hat zwölf Jahre in einer schwarz-roten Koalition verbracht und dabei peinlich darauf geachtet, dem Land nichts zuzumuten, was ihren Machtanspruch hätte unterlaufen können. Sie ist der personifizierte Reformstau. Ihre Regierungen haben immer gehalten, aber sie haben über bloße Verwaltung hinaus nichts Grundlegendes für das Land erreicht. Die verschlafene Digitalisierung, der desaströse Zustand der Infrastruktur, eine kaum mehr einsatzbereite Bundeswehr: Das ist Teil des politischen Vermächtnisses von Angela Merkel.

Die Merkel-CDU ist zurück

Merkels Wiederkehr hat darum einen gewissen Symbolcharakter, der wohl kaum auffallen würde, wenn Friedrich Merz nicht dabei wäre, ihr GroKo-Modell zu adaptieren: verharren statt gestalten. Abwarten statt vorangehen.

Und so wurden zum Parteitag viele inhaltliche Anträge von der Antragskommission entschärft, um keine Konflikte in die Koalition zu tragen. Unabhängig davon, ob der Parteitag am Ende diesen Formulierungen folgt, könnte das Bild eindeutiger nicht sein: Während die SPD auf sozialpopulistischen Krawall setzt, setzt man in der CDU auf Appeasement bis hin zur Selbstaufgabe. Die Merkel-CDU ist zurück. Aber mit ihr ist kein Staat mehr zu machen. Inzwischen hat dieses Land zu viel Substanz verloren, um nach dieser Methode weiter Politik zu betreiben.

Der Reformdruck ist riesig. Die Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft wollen nicht abreißen. Die KI-Revolution verändert gerade die gesamte Welt, und in Deutschland gibt es keine Rahmenbedingungen, die uns auch nur ansatzweise wirtschaftlich oder sozialpolitisch darauf vorbereiten würden. Ich bin mir sicher, dass Friedrich Merz das weiß – und auch, dass er weiß, dass mit der SPD diesen Herausforderungen nicht vernünftig zu begegnen ist.

Markus Söder nannte diese Regierung einmal etwas martialisch „die letzte Patrone der Demokratie“. Er hätte hinzufügen müssen, dass Platzpatronen keine Treffer erzielen können. Friedrich Merz muss sich entscheiden, ob er weiter mit Platzpatronen schießt oder ob er den Führungsanspruch, der ihm nach der Verfassung zusteht, auch gegen eine völlig weltfremde und entrückte Sozialdemokratie durchsetzt. Leider sieht derzeit alles danach aus, als würde er sich – wie seine Vorgängerin – mit schönen Bildern auf der Weltbühne begnügen. Aber weitere Jahre Angela Merkel können wir uns wirklich nicht leisten – auch nicht unter dem Namen Friedrich Merz. Was unser Land jetzt dringend bräuchte, wäre ein Bündnis der Vernünftigen. Mit der Union unter Friedrich Merz wird das leider nicht gelingen.

Mehr lesen über

IngoFrank | Sa., 14. Februar 2026 - 10:14

Rückkehr auf die politische Bühne.
Was Merkes Analyse allerdings nicht berücksichtigt, dass nach ihrem Abgang sich die AfD auf Bundesebene verdoppelte und im Osten flächendeckend mit großem Abstand führend ist.
Das ist ein Prozess der Erkenntnis der „politischen Notwehr“ der sich schlicht & einfach gegen das linke Parteienkartell von Union über SPD, Grünen bis hin zu den SED Erben zu stellen.
Das die wirtschaftlichen Erfolge aus der Agenda 2010 aufgebraucht sind, die Insolvenzen rasant zunehmen, die Arbeitslosenzahlen nach oben schnellen und die ungehemmte Plünderung der Sozialkassen und Messermorde durch unsere Goldstücke weiter gehen, ist ein „Quantensprung“ deutscher Innenpolitik.
Die Zeiten, in der die deutschen Industriekapitäne und großen Banken- Bosse die der CDU- Merkel in den Hintern krochen, scheinen ebenfalls vorbei. Der Milliardär Müller wird nicht der Einzige seiner Klasse sein, der mit der AfD Spitze redet … d.h. mittelfristig : Links ist Tod !
MfG a d Erfurter.Republik

Urban Will | Sa., 14. Februar 2026 - 10:15

Warum immer noch diese Furcht?
Das einzige, was diese Regierung noch hält, ist die Brandmauer und die Tatsache, dass die große Mehrheit in der Union, aber auch im Volk, wie das zitternde Kaninchen davor hockt und sich nicht traut, sie zu überspringen.
Auch die FDP gehört dazu. Gerade weil Merz, der schon vor der Wahl vorhatte, zum größten Wahlbetrüger der Geschichte zu werden, Ihrer Partei die letzte Patrone stahl, würde ich mir mehr Dampf erhoffen, gegen diesen pathologischen Lügner, der immer mehr zur Gefahr für dieses Land wird, anzugehen.
Die Union liegt noch immer in der Windel, dort dominieren noch immer die Angsthasen, da wird so schnell keiner springen.
Beim Wähler, der sich in großer Zahl noch immer belehren und führen lässt von den linksgrünwoken Hofdienern beim ÖRR ist es ebenso.
Springen Sie endlich, holen Sie sich die vernünftigen Leute zusammen und erwidern Sie den Kulturkampf gg die Linksgrünwoken, allen voran die SPD, den die längst angefangen haben!

Rainer Mrochen | Sa., 14. Februar 2026 - 10:16

Interessant wäre in diesem Zusammenhang eine Sozial/Psychologische Analyse des Charakters des F. Merz. Wer kann das im Autorenteam des Cicero und wer macht es?
Es kann doch nicht nur offensichtlich politische Totalverbiegung sein, die einen Menschen dazu treibt gegen jede Vernunft zu handeln. Die Felder des Irrsinns sind oft genug benannt. Jetzt scheint sich ein neuer Irrsinn aufzutun dem der derzeitige Meister des Abnormalen nicht zu widerstehen scheint: IM-Erika A.Merkel und deren Scherpenträger. Also meine Meinung: diese Person würde ich abservieren. Denn wenn sich hier ein weiteres Feld auftäte, daß das ohne hin angebrochene Rückgrat des Kanzlers weiter schwächt, dann an dieser Stelle. Es kommt der Punkt an dem jegliche Opportunitäten aufgebraucht sind. Im Blackrock Universum wäre wohl nicht so viel Rücksicht auf Köpfe genommen worden die hätten rollen müssen. Sind solche Leute erwachsen oder nur da?

Toníček - CZ | Sa., 14. Februar 2026 - 10:28

. . . zur Causa MERZ:
Es war das erste Mal, daß ich die CDU gewählt habe - und ganz sicher auch das letzte Mal, Merz hat mich dermaßen getäuscht, daß ich nur noch enttäuscht bin.

Klaus Funke | Sa., 14. Februar 2026 - 10:38

Ach, Herr Kubicki, wie immer eine perfekte Analyse, warum aber geben Sie sich nicht einen Ruck, treten zur AfD über und fangen an, den Leuten zu zeigen, was in Ihnen steckt. Oder ist da gar nichts? Wie Herr Will richtig fragt: Haben Sie Angst? Ich sage, ja, Sie haben Angst, und zwar vor der eigenen Courage. Stellen Sie sich vor, was es für einen "Wumms" es gäbe, wenn Sie offiziell die Seiten wechselten. Dann würde mancher sagen: Wenn der Kubicki das macht, dann machen wir das auch. Überlegen Sie es sich. Inhaltlich sind Sie doch längst dort angekommen. Es fehlt nur der kleine Ruck. Es muss etwas passieren, und zwar etwas Spektakuläres, ehe Merz und Konsorten das letzte Tafelsilber verschleudert haben, oder ehe Merz uns in einen nicht gewinnbaren Krieg verwickelt (um seinen Großvater zu rächen). Ja, Merz ist eine wirkliche Gefahr. Scholz war nur ein Eckenpinkler. Merz aber ist fanatisch vernarrt in seinen Russenhass. Und da er nie eine Sache zu Ende zu denken scheint, würde es eng...

Dirk Nowotsch | Sa., 14. Februar 2026 - 10:39

Ich bin nicht enttäuscht worden! War doch Glasklar, was kommt! Niemand unserer Werten Mitmenschen muss enttäuscht sein, außer die überzeugten Wähler eines Merz und Söder! Zweier großspurige Typen ohne Format! Aber Menschen die sich jetzt enttäuscht zeigen, haben vorher nicht hingehört, sich nicht Informiert, oder interessiert! Es wurde eigentlich auch niemand belogen! Wer sich Wahlsendungen angesehen hat, wusste genau was kommt! I Der Begriff "Einheitspartei Deutschlands", vermutlich abgeleitet von der SED, existiert schon länger! Dieser Begriff, diese zwei Worte, machen eigentlich schon klar, dass die "letzte Platzpatrone der Demokratie" nur zum "Rohrkrepierer" werden kann! Er steht für den politischen Zustand dieses Landes! Von Demokratie, Recht und Freiheit ist hier schon lange nichts mehr zu spüren! Alte, verhärtete Macht Strukturen versuchen nur noch krampfhaft die Macht und den Mammon, festzuhalten! Die Demokratie wird dabei von denen Zerstört, die vorgeben sie zu schützen!

Maria Arenz | Sa., 14. Februar 2026 - 11:14

und wie an die Schaltstelle zur Remedur der richtig analysierten Lage bringen ohne zu morden? Merz hat den Moment verpasst, um den Merkel-Flügel zu entmachten. Die notwendigen Grausamkeiten muß man bekanntlich am Anfang begehen, wie schon ein gewisser Niccolo Machiavelli so richtig erkannte. Anstatt es Merkel mit ihrem Anti-Kohl Brief in der FAZ nachzumachen und den offenen Bruch mit der Vorgängerin zu vollziehen, hat er die Merkel-Blase mit der Ernennung von gleich zwei Hardlinern aus dem Merkel-Lager des CDU-Landesverbandes Schleswig Holstein zu Ministern gemacht. Diese Besänftigung hat aber nicht friedensstiftend gewirkt sondern das Gegenteil bewirkt. Die werden immer frecher, wie erst kürzlich der Auftritt von Daniel bei Lanz zeigte. Ich sehe auch kommen, daß der linke Flügel im Schulterschluß mit den Grünen Merkel zur Bundespräsidenti nwählen lässt. Dann ist es egal, wer Wahlen gewinnt. Unliebsame Gesetze werden dann einfach nicht unterschrieben und können nicht in Kraft Tre

Angelika Sehnert | Sa., 14. Februar 2026 - 11:24

Merz hat den Wahlkampf gegen die FDP geführt. Damit war klar, dass er eine linke Koalition will. Eine, die ihm die außenpolitische Freiheit lässt. Hätte er wirklich eine liberal-konservative Politik gewollt, hätte er der FDP nicht auch noch das letzte Wasser abgegraben. Die SPD macht, was sie seit 20 Jahren macht: den Sozialstaat ohne Rücksicht auf Verluste aufblähen. Dabei kann sie sich auf größere Teile der CDU verlassen. Marktwirtschaft findet nicht mehr statt.
Deutschland steht allerdings mit diesen Konstellationen nicht allein da. Macron und Starmer sind ebenfalls Vertreter längst dysfunktionaler Systeme, die nicht mehr in der Lage sind, die Alltagsprobleme der Bevölkerung zu lösen. Im Gegenteil, durch hektische, kleinteilige Interventionen in die Wirtschaft verschärft man sie weiter. Dabei gefällt man sich in moralischer Überheblichkeit gegenüber den USA. Dort hat man allerdings die Zeichen der Zeit erkannt: Es wird ungemütlicher auf der Welt, vor allem für Underperformer.

Lisa W. | Sa., 14. Februar 2026 - 11:45

Bitte gebt uns einen Donald Trump - und nehmt dafür Merkel, Merz, Günther, Wüst, Prien, Scholz, Klingbeil, Bas, die gesamte grün-linke Blase. Könnt ihr sofort einpacken und mitnehmen, auf Nimmerwiedersehen. Es kann nur anders werden mit der AfD - und die Idee, dass Herr Kubicki diesen Sprung wagt, um das Land zu retten, finde ich faszinierend. Würde ich wählen.

Johannes | Sa., 14. Februar 2026 - 12:45

dass das nichts als Wahltaktik für die LTW dieses Jahr sind.

Man möchte dem Wähler noch keine "Reformschmerzen" verabreichen- erst nach den LTW. Der Reformschock kommt nach 2 Jahren, kommt dann zum Ende der Kanzlerschaft in Schwung, und dann "verdient" er sich und seinem Wahlvolk eine 2 Amtszeit, um sein Werk zu vollenden. Alles schön verplant.

Gerhard Fiedler | Sa., 14. Februar 2026 - 13:18

„Was unser Land jetzt dringend bräuchte, wäre ein Bündnis der Vernünftigen. Mit der Union unter Friedrich Merz wird das leider nicht gelingen.“
Richtig, Herr Kubicki! Ihre letzten beiden Sätze sagen alles. Denn die Vernünftigen gibt es ja. Die stehen nur, als Nazis beschimpft, hinter der Brandmauer. Warum, Herr Kubicki, trauen Sie sich nicht, diese auch mit ihrem Namen hier zu nennen? Ich tue es für Sie. Es ist die AfD mit ihren Wählern.
Doch leider verschläft Deutschland diese Chance und damit die Wende für sein Land.
Warum wohl?
Zum einen ist es der CDU/CSU gelungen - vermutlich aus Dummheit - dem Volk ihre Konkurrenz erfolgreich als Nachfolger der NSDAP zu verkaufen. Der ÖRR, die meisten Medien mit ihren sogenannten Journalisten und natürlich die Linken, Grünen und Antifa haben ihr gern dabei geholfen.
Zum anderen fühlt sich unser Volk offensichtlich in Sachen Politik vom Selberdenken überfordert. Von Fußball mit Abseits und Trainerwechsel versteht es mehr.

Markus Michaelis | Sa., 14. Februar 2026 - 13:28

Bei führenden Profipolitikern mag es so sein, dass sie eine kühle Agenda haben und dafür nüchtern Sprechblasen und Taktiken einsetzen. Weiter unten in den Parteien, Zivilgesellschaft und normalen Bürgern nehme ich das anders war. Da vertritt die SPD mit ihren "Sprechblasen" schon Millionen Menschen, andere erschüttert sie damit. Als dominierend nehme ich da weniger kühle Taktiken war, als wirklich tiefe Erschütterungen über die Wahlweise Dummheit oder Bosheit anderer Menschen oder Gruppen.

Die Frage stellt sich dann weniger andere Menschen und Gruppen in ihren Taktiken und Sprechblasen zu überführen - dafür sind die jeweiligen Erschütterungen zu tief. Das wird glaube ich nicht gelingen. Die Frage ist, wie eine Gesellschaft überhaupt funktioniert, wenn viele verschiedene Gruppen so tief übereinander erschüttert sind. Und eine gewisse objektive Realität kommt dann auch noch dazu.,

