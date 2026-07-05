Reformpapier der Bundesregierung - Die große Mogelpackung

Mit 34 Maßnahmen will die Bundesregierung das Land wieder in Schwung bringen. Doch dafür sind nicht in erster Linie Gesetze und Paragrafen nötig, sondern ein anderer Spirit. Genau davon aber ist trotz aller warmen Worte nicht viel zu spüren.