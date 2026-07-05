- Die große Mogelpackung
Mit 34 Maßnahmen will die Bundesregierung das Land wieder in Schwung bringen. Doch dafür sind nicht in erster Linie Gesetze und Paragrafen nötig, sondern ein anderer Spirit. Genau davon aber ist trotz aller warmen Worte nicht viel zu spüren.
Nach monatelangen Ankündigungen wird Deutschland jetzt seine Reformen bekommen. Insgesamt 34 Maßnahmen sollen das Land in Schwung bringen. Die Koalitionäre zeigten sich dieser Woche vollauf zufrieden mit sich selbst. Und Kanzler Merz (CDU) benannte den Maßstab der eigenen Zufriedenheit: Dieses Programm beweise, dass man die Kraft und den Willen habe, „Deutschland in die Zukunft zu führen“.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.