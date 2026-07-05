Pferderennen
Deutschland (links im Bild) beim Versuch, Anschluss zu finden / picture alliance / dpa / PA Wire / Adam Davy

Reformpapier der Bundesregierung Die große Mogelpackung

Mit 34 Maßnahmen will die Bundesregierung das Land wieder in Schwung bringen. Doch dafür sind nicht in erster Linie Gesetze und Paragrafen nötig, sondern ein anderer Spirit. Genau davon aber ist trotz aller warmen Worte nicht viel zu spüren.

VON MATHIAS BRODKORB am 5. Juli 2026 11 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Nach monatelangen Ankündigungen wird Deutschland jetzt seine Reformen bekommen. Insgesamt 34 Maßnahmen sollen das Land in Schwung bringen. Die Koalitionäre zeigten sich dieser Woche vollauf zufrieden mit sich selbst. Und Kanzler Merz (CDU) benannte den Maßstab der eigenen Zufriedenheit: Dieses Programm beweise, dass man die Kraft und den Willen habe, „Deutschland in die Zukunft zu führen“.

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Ingo Frank | So., 5. Juli 2026 - 19:05

sich selbst“
Zufrieden mit sich selbst, mehr gibt es eigentlich über Deutschland und seinen Niedergang nichts zu sagen…..
Wenn die Regierung zufrieden ist, von dem links grünen Mainstream und dem ÖRR wegen ihre grandiosen Maßnahmen mit dem Spiel „steckt dem Bürger 50 € in die rechte Tasche und entnehmt im aus der linken Tasche 500 €, beweihräuchert wird, ist alles in bester Ordnung.
Und wenn diese Regierung noch hundert Willensbekundungen abgibt, kommt am Ende auch nur warme Merzensluft heraus. Bis dieser ganze halb gare Müll politischer Willensbekundungen in zuerst Gesetzesvorlagen gegossen ist und danach vom Bundestag & Bundesrat verabschiedet werden soll, ist diese Koalition längst Geschichte, zumal der BTWahlkampf gestern & heute in Erfurt bereits eingeläutet wurde.
Auch im Hinblick auf das Zeitfenster der Wahlen im Osten, wird sich nichts tun. Wenn, würde das die Zustimmungswerte von Union & SPD noch weiter in den Keller treiben und die Schockstarre
anhalten.
MfG a d Erf Rep.

Theodor Lanck | So., 5. Juli 2026 - 21:19

Merz schießt mit Platzpatronen. Weil ihm die SPD den tatsächlich geladenen Revolver an die Stirn hält.

Ein größerer Feigling und Lügner als Merz ist mir noch nicht begegnet. Und die ganze CDU/CSU macht bei diesem schäbigen Theaterspiel mit!
Es ist schlicht unfaßbar!
Wann e n d l i c h ... kapieren die letzten Deutschen, welche noch ihren gesunden Menschenverstand besitzen, Steuern zahlen und nicht zu den Profiteuren der Migrations-Industrie gehören, daß sie von allen Altparteien verraten und verkauft wurden???

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