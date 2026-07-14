- Reformkritik statt Urlaubsidylle
Der Kanzler und sein Vize haben kurz vor der Sommerpause noch einige Reformvorhaben auf den Weg gebracht. Aber von Urlaubsidylle keine Spur. Denn gegen die Renten- wie die Steuerreform regt sich Kritik in den eigenen Reihen.
„Sommer, Sonne, Kaktus / Ach, wie is das schön / Sommer, Sonne, Kaktus / Ich will nie mehr arbeiten geh’n“. Ob Friedrich Merz und Lars Klingbeil in diesen Helge-Schneider-Song einstimmen werden? Wohl kaum. Denn ganz so unbeschwert können der Kanzler und sein Vize Lars Klingbeil nicht in die Sommerpause gehen. Und anschließend wartet schwere Arbeit auf sie. Die Koalitionsfraktionen haben zwar die Gesundheitsreform noch durch den Bundestag gebracht. Doch die Koalitionsbeschlüsse zur Rente müssen erst noch in Gesetzesform gegossen werden. Dasselbe gilt für die Steuer-„Reform“, die allenfalls ein Reförmchen ist.
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