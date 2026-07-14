Klingbeil Merz

Schwarz-rotes Reformpaket Reformkritik statt Urlaubsidylle

Der Kanzler und sein Vize haben kurz vor der Sommerpause noch einige Reformvorhaben auf den Weg gebracht. Aber von Urlaubsidylle keine Spur. Denn gegen die Renten- wie die Steuerreform regt sich Kritik in den eigenen Reihen.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 15. Juli 2026 5 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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„Sommer, Sonne, Kaktus / Ach, wie is das schön / Sommer, Sonne, Kaktus / Ich will nie mehr arbeiten geh’n“. Ob Friedrich Merz und Lars Klingbeil in diesen Helge-Schneider-Song einstimmen werden? Wohl kaum. Denn ganz so unbeschwert können der Kanzler und sein Vize Lars Klingbeil nicht in die Sommerpause gehen. Und anschließend wartet schwere Arbeit auf sie. Die Koalitionsfraktionen haben zwar die Gesundheitsreform noch durch den Bundestag gebracht. Doch die Koalitionsbeschlüsse zur Rente müssen erst noch in Gesetzesform gegossen werden. Dasselbe gilt für die Steuer-„Reform“, die allenfalls ein Reförmchen ist.

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