Schwarz-rotes Reformpaket - Reformkritik statt Urlaubsidylle

Der Kanzler und sein Vize haben kurz vor der Sommerpause noch einige Reformvorhaben auf den Weg gebracht. Aber von Urlaubsidylle keine Spur. Denn gegen die Renten- wie die Steuerreform regt sich Kritik in den eigenen Reihen.