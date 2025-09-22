- Schluss mit Bullshit
Die SPD müsste einen Reformplan vorlegen wie einst Gerhard Schröder. Aber das Trauma von damals wirkt nach, und die Beharrungskräfte sind groß. Jetzt wächst Widerstand von unten. Kann die einstige Volkspartei mit ehrlichen Reformen noch die Wende schaffen?
Bärbel Bas musste von Sozialhilfe leben. Sie erinnert sich, wie unangenehm das damals war, auch bei den Besuchen auf dem Amt. „Noch ganz andere Zeiten“, erzählt sie. Man habe die Sohlen vorzeigen müssen. „Wenn die durchgelaufen waren, gab es Geld für neue Schuhe.“ Die Co-Vorsitzende der SPD und Bundesarbeitsministerin hat in diesem Herbst ein neues Wort in die politische Debatte eingeführt: „Bullshit“. Großer Mist ist es, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, auch daran ließ sie keine Zweifel.
Wer behaupte, dass wir uns unseren Sozialstaat nicht leisten können, der rede „Bullshit“. Das ist das eigentliche Zitat dieses Herbstes. Bas sagte es in Gelsenkirchen bei einer Konferenz der Jungsozialisten (Jusos) – und es war auf den Bundeskanzler gemünzt. Ihre Worte haben im Angesicht ihrer eigenen Lebensgeschichte einen besonderen Klang. Friedrich Merz (CDU) hatte darauf verwiesen, dass der Sozialstaat mit der derzeitigen Wirtschaftsleistung so nicht finanzierbar sei. Doch der war auch noch nie auf dem Amt und musste seine Schuhsohlen zeigen.
