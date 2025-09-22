Gerhard Schröder
Mit der Agenda 2010 verordnete Bundeskanzler Gerhard Schröder dem Land 2003 grundlegende Reformen / Foto: Bernd Arnold/VISUM

Reformdruck und Identitätskrise der SPD Schluss mit Bullshit

Die SPD müsste einen Reformplan vorlegen wie einst Gerhard Schröder. Aber das Trauma von damals wirkt nach, und die Beharrungskräfte sind groß. Jetzt wächst Widerstand von unten. Kann die einstige Volkspartei mit ehrlichen Reformen noch die Wende schaffen?

VON VOLKER RESING am 4. Oktober 2025 15 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Bärbel Bas musste von Sozialhilfe leben. Sie erinnert sich, wie unangenehm das damals war, auch bei den Besuchen auf dem Amt. „Noch ganz andere Zeiten“, erzählt sie. Man habe die Sohlen vorzeigen müssen. „Wenn die durchgelaufen waren, gab es Geld für neue Schuhe.“ Die Co-Vorsitzende der SPD und Bundesarbeitsministerin hat in diesem Herbst ein neues Wort in die politische Debatte eingeführt: „Bullshit“. Großer Mist ist es, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, auch daran ließ sie keine Zweifel.

Wer behaupte, dass wir uns unseren Sozialstaat nicht leisten können, der rede „Bullshit“. Das ist das eigentliche Zitat dieses Herbstes. Bas sagte es in Gelsenkirchen bei einer Konferenz der Jungsozialisten (Jusos) – und es war auf den Bundeskanzler gemünzt. Ihre Worte haben im Angesicht ihrer eigenen Lebensgeschichte einen besonderen Klang. Friedrich Merz (CDU) hatte darauf verwiesen, dass der Sozialstaat mit der derzeitigen Wirtschaftsleistung so nicht finanzierbar sei. Doch der war auch noch nie auf dem Amt und musste seine Schuhsohlen zeigen.

Liebe Leserinnen und Leser,
Klaus Funke | Sa., 4. Oktober 2025 - 14:31

Nein, ich hoffe nicht. Diese Partei ist tatsächlich von vorgestern. Ihre Regierungsbeteiligung seit 1998 hat unserem Land mehr Schaden als Nutzen gebracht, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen. Die SPD ist inzwischen zum Totengräber an unserem Land geworden. Besonders schädigend wirkt die satte, selbstgerechte Funktionärskaste. Wenn ich da an Leute von Müntefering bis Klingbeil denke, Schröter unbedingt ausgenommen, kriege ich regelrechte Wutanfälle. Nein, diese SPD muss weg und sich an Haupt und Gliedern radikal erneuern. Tut sie das nicht, wird sie zu spät kommen und vom Leben bestraft.

IngoFrank | Sa., 4. Oktober 2025 - 15:06

Bevölkerung der „Sozialstaat“ ist.
Ich bin ehr der Auffassung, das das Problem „Sozialstaat“ nicht das Problem ist, sondern die ungleiche und unverhältnismäßige Ausschüttungen an die, die nie einen € in dieses System einzahlten.
Beispiel Ukrainer
Sieht man sich die Karte an ist festzustellen, das in etwa 80% des Landes quasi keine Gefächtshandlungen stattfinden bis auf wenige Raketenangriffe auf Infrastruktur und strategische Ziele,…. Ich war letztlich im Hallenbad und zählte im dazugehörigen Parkhaus 5 ! ! Pkw mit ukrainischen Kennzeichen. Bei 10 Personen hörte ich im Badebereich auf zu zählen…..
Und dafür soll dann die Pflegestufe 1 abgeschafft werden ? Ich habe meine mit 97 gestorbene Mutter gepflegt und weiß wovon ich spreche von der Pflegestufe 1 bis zur höchsten Stufe …..
Genau das ist die Sauerei in diesem Staat die einem gelinde gesagt auf die Palme bringt, um es höflich auszudrücken. Von den Goldstücken einmal ganz abgesehen.
MfG a d Erfurter Republik

Ernst-Günther Konrad | Sa., 4. Oktober 2025 - 15:43

Auch wenn Sie krampfhaft versuchen Herr Resing mit ihrer Analyse diesen *Klientelverrätern* noch etwas abzugewinnen. Es ist vorbei. Die noch konservativen in der SPD sind entweder gestorben oder auf dem Altenteil. Die linken bis extrem linken in der Partei haben längst übernommen. Und ein Kevin Kühnert hat es am eigenen Leib verspüren müssen und hat lieber vorher die Gesundheitskarte gezogen, bevor es auch ihn erwischt hätte. Die ANTIFA regiert diese Partei und deren chaotischen Gedankenwelt zeigt sich längst im Verhalten und Handeln bzw. Nicht handeln der sog. Parteielite. Und auch die wenigen aufrechten Sozialdemokraten alter Prägung, die jetzt noch versuchen aufzubegehren, wie der Duisburger OB, sie werden am Ende des Tages im Parteiensumpf untergehen, auch wenn der Kopf im Moment noch herausschaut und sie lt. um Hilfe rufen. Es ist kaum einer mehr da in der Wählerschaft, der bereit is diese Partei noch zu unterstützen. Warum? Sie haben die Arbeiter verraten, zur AFD getrieben.

