Reformdruck und Identitätskrise der SPD - Schluss mit Bullshit

Die SPD müsste einen Reformplan vorlegen wie einst Gerhard Schröder. Aber das Trauma von damals wirkt nach, und die Beharrungskräfte sind groß. Jetzt wächst Widerstand von unten. Kann die einstige Volkspartei mit ehrlichen Reformen noch die Wende schaffen?