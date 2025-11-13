Cliff Okoro ist seit 2025 Vorsitzender der Jungen Union im Münsterland und war zuvor Kreisvorsitzender im Kreis Steinfurt. Er ist kommunalpolitisch aktiv und arbeitet als Wirtschaftsinformatiker bei einem Industrieunternehmen in Münster.

Deutschland hat ein Reformproblem. Jeder weiß es, jeder spürt es, jeder redet darüber. Wir sind ein Land, das über Wärmepumpen diskutiert, aber keine Flughäfen fertig bekommt. Ein Land, das Mülltonnen farblich normt, aber digitale Schulen nicht organisiert. Wir bauen Windräder für die Energiewende und lassen sie dann jahrelang in Genehmigungen hängen, weil irgendwo ein weiteres Gutachten fehlt. Deutschland hat gelernt, jedes Detail zu regeln, aber nicht, Probleme zu lösen.

Genau deshalb war die Bundestagswahl kein Betriebsunfall, sondern ein Auftrag. Die Menschen haben genug von Ankündigungen. Sie wollen, dass sich das Leben verbessert: schnellere Verfahren, sichere Straßen, funktionierende Schulen, bezahlbare Energie, verlässliche Infrastruktur. Reformen tun weh, aber Stillstand tut mehr weh. Und das hat der Wähler klar verstanden.

Die Bundesregierung verspricht Tempo und liefert Debatten

Während Länder wie Dänemark, die Niederlande oder Österreich ihre Systeme modernisieren, Verfahren digitalisieren und Reformen durchziehen, dominiert in Deutschland das politische Ritual: versprechen, vertagen, verwalten. Die Investitionslücke des Staates liegt bei über 400 Mrd. Euro, die Wirtschaft wächst langsamer als fast überall in Europa, und Genehmigungsverfahren dauern im OECD-Vergleich mit am längsten. Statt Lösungen erleben die Menschen symbolische Debatten: über Worte, Formulierungen und Befindlichkeiten. Sie wollen aber keine Rhetorik, sondern Ergebnisse.

Was jetzt notwendig ist, ist nicht kompliziert:

● Genehmigungszeiten halbieren, statt neue Prüfschleifen zu erfinden

● Digitale Verwaltung vollständig umsetzen, statt Faxgeräte zu pflegen

● Planung beschleunigen, indem Behörden verpflichtet werden, innerhalb klarer Fristen zu entscheiden

● Arbeitsmarkt modernisieren, damit Fachkräfte schneller kommen und arbeiten dürfen

● Energiepolitik entideologisieren, damit Wirtschaft und Bürger Planungssicherheit haben

Das ist keine radikale Agenda. Das ist Normalität in vielen europäischen Ländern, die längst schneller, pragmatischer und zukunftsfähiger handeln als Deutschland.

Ausgerechnet die SPD, die sich soziale Gerechtigkeit auf die Fahnen schreibt, lehnt viele notwendige Reformen reflexhaft ab. Ein aktuelles Beispiel: Selbst dort, wo jeder erkennt, dass das Bürgergeld gescheitert ist und – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – abgeschafft werden soll, fordern die Jusos öffentlich, jede Reform zu verhindern. Und das Muster zeigt sich auch beim Rentenpaket: Obwohl das Paket erhebliche Belastungen für die junge Generation bedeutet und keinerlei echten Reformgedanken enthält, wird es von den Jusos ohne jeden Widerstand mitgetragen. So sichert man nicht den Sozialstaat der Zukunft, so verschiebt man seine Probleme lediglich in die nächste Generation.

Aber ein Sozialstaat, der nicht reformiert wird, bricht irgendwann unter seiner eigenen Last zusammen. Wenn die Sozialdemokraten soziale Sicherheit dauerhaft garantieren wollen, dürfen sie nicht alles lassen, wie es ist. Die SPD muss verstehen, dass Reformen die Voraussetzung dafür sind, dass das System stabil bleibt – für diejenigen, die es wirklich brauchen, und für die arbeitende Mitte, die es finanziert!

Sicherheit und Stadtbild: Nicht „rechts“, sondern normal

Man sieht dieses Muster im Kleinen. Über das Thema Stadtbild und Sicherheit reden die Menschen seit Jahren – ganz normal, privat, im Alltag. Dass es ein Problem gibt, ist keine neue Erkenntnis. Deshalb war es zunächst richtig, dass Friedrich Merz das offen ausspricht.

Aber auch hier zeigt sich das Grundproblem dieser Bundesregierung: Es werden Debatten eröffnet, bei denen die Antwort längst vorliegt – und trotzdem passiert nichts. So entsteht ein Leerlauf, der politisch gefährlich ist. Links wird reflexhaft eine Rassismusdebatte konstruiert, rechts verkauft die AfD die Situation als Beweis dafür, dass die Politik zwar Probleme kennt, aber keine Lösungen liefert.

Beides stärkt nicht die demokratische Mitte, sondern ihre Gegner. Wer Erwartungen weckt, muss liefern. Die Bürger haben gewählt, weil sie Veränderung wollten. Wer also Debatten anfängt, muss bereit sein, sie auch zu Ende zu führen. Es reicht nicht, Probleme anzusprechen. Man muss sie lösen. Sonst schafft man politische Räume für die AfD und Empörungsflächen für die Linksgrünen.

Was die Bundesregierung jetzt tun muss

Jetzt zählt nur eines: Speed, Ergebnisse und klarer Fokus. Nicht auf abstrakten Weltkonferenzen, nicht auf moralischen Debatten, sondern auf den konkreten Problemen der Menschen in Deutschland. Ja, wir leben in einer globalen Welt. Aber ein Staat, der seine eigenen Hausaufgaben nicht macht, kann international nichts gestalten. Es geht um Sicherheit im Alltag, bezahlbare Energie, funktionierende Schulen, starke Wirtschaft, verlässliche Behörden.

Die Bürger erwarten keine großen Inszenierungen, sie erwarten, dass Probleme verschwinden. Wenn gut regiert wird, regiert man leise. Eine Regierung, die liefert, muss sich nicht jeden Tag erklären. Politik ist erst dann glaubwürdig, wenn die Menschen spüren, dass es besser wird – nicht in Statistiken, sondern in ihrem Leben, im „Stadtbild“ halt.

Deutschland kann Zukunft – aber nicht im Wartemodus

Wenn wir als CDU den Anspruch haben zu führen, dann führen wir nicht in Schlagzeilen, sondern in Ergebnissen. Deutschland braucht einen Staat, der nicht erklärt, warum etwas nicht geht, sondern zeigt, wie es geht. Eine Wirtschaft, die wachsen darf, statt sich zu entschuldigen. Einen Rechtsstaat, der schützt, statt zuschaut.

Das ist nicht radikal. Das ist vernünftig. Und manchmal bedeutet Verantwortung, an das Limit zu gehen, damit ein Land wieder in Bewegung kommt. Die Menschen müssen spüren, dass es besser wird – nicht in Statistiken, sondern in ihrem Alltag. Ja, Reformen tun weh, aber Nichtstun zerstört die Zukunft. Wer Deutschland liebt, macht es stark.