MAD
Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (MAD) in Köln / picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress

Reform des Militärischen Abschirmdienstes Endlich zurück zu den Wurzeln

Die Kernaufgabe des Militärischen Abschirmdienstes ist die Abwehr von Gefahren für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Doch zuletzt entwickelte er sich immer mehr zum innenpolitisch getriebenen Kontrollapparat gegen extremistische Umtriebe. Das soll sich jetzt ändern.

VON RICHARD DREXL am 6. Januar 2026 7 min

Autoreninfo

Richard Drexl ist Oberst außer Dienst der Luftwaffe mit unter anderem langjährigen Erfahrungen im Bundesministerium der Verteidigung

So erreichen Sie Richard Drexl:

Zur Artikelübersicht

Die Koalition hat in Sachen Militärischer Abschirmdienst (MAD) eine überfällige Kurskorrektur vollzogen. Die bisherige Soldateneinstellungsüberprüfung wird mit dem Artikelgesetz „zur Stärkung des personellen Schutzes in der Bundeswehr“ vom 5. Dezember 2025 durch eine „effektivere und schnellere Verfassungstreueprüfung“ abgelöst. Mit der Konzentration „auf bewährte Prüfmerkmale“ wie einer Abfrage bei den Nachrichtendiensten, beim Bundeszentralregister sowie einem gründlichen Blick in öffentliche Quellen – insbesondere Social Media – soll laut Bundesverteidigungsministerium „eine deutliche Beschleunigung bei der Einstellung neuer Soldaten“ erzielt werden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

IngoFrank | Di., 6. Januar 2026 - 09:24

Welche Bundeswehr ?
Dem kaputt gesparten Haufen nicht einsatzfähiger Soldaten & Offiziere ohne ausreichender Ausrüstung, die sich Frage stellt, was an diesem „Gebilde“ dem die Identifikation und der Nationalstolz aberzogen wurde denn überhaupt wert ist, es zu verteidigen……
Da helfen auch keine Milliarden ….. selbst nicht aus Schulden finanziert ! Da hilft nur ein radikaler Schnitt, ade vom Buntland Germany zurück zu den Wurzeln durch Bildung Fleiß & Arbeit !
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.