- Endlich zurück zu den Wurzeln
Die Kernaufgabe des Militärischen Abschirmdienstes ist die Abwehr von Gefahren für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Doch zuletzt entwickelte er sich immer mehr zum innenpolitisch getriebenen Kontrollapparat gegen extremistische Umtriebe. Das soll sich jetzt ändern.
Die Koalition hat in Sachen Militärischer Abschirmdienst (MAD) eine überfällige Kurskorrektur vollzogen. Die bisherige Soldateneinstellungsüberprüfung wird mit dem Artikelgesetz „zur Stärkung des personellen Schutzes in der Bundeswehr“ vom 5. Dezember 2025 durch eine „effektivere und schnellere Verfassungstreueprüfung“ abgelöst. Mit der Konzentration „auf bewährte Prüfmerkmale“ wie einer Abfrage bei den Nachrichtendiensten, beim Bundeszentralregister sowie einem gründlichen Blick in öffentliche Quellen – insbesondere Social Media – soll laut Bundesverteidigungsministerium „eine deutliche Beschleunigung bei der Einstellung neuer Soldaten“ erzielt werden.
