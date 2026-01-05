Reform des Militärischen Abschirmdienstes - Endlich zurück zu den Wurzeln

Die Kernaufgabe des Militärischen Abschirmdienstes ist die Abwehr von Gefahren für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Doch zuletzt entwickelte er sich immer mehr zum innenpolitisch getriebenen Kontrollapparat gegen extremistische Umtriebe. Das soll sich jetzt ändern.